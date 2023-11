Mega-Deal im Vodafone-Netz: 30 GB nur 7,99 € monatlich bei Crash!

Der November gilt als einer der besten Monate, um wirklich Geld zu sparen. Sei es ein neues Smartphone am Black Friday oder ein neuer Kopfhörer von beyerdynamic, der in der Regel nie günstiger erhältlich ist. Doch auch die meisten Mobilfunk-Provider nehmen an dem Deal-Event teil und so könnt Ihr bei Crash sogar nach dem Cyber Monday noch richtig sparen. Mit 30 GB Datenvolumen für 7,99 Euro monatlich ist hier sogar einer der besten Deals im Vodafone-Netz möglich.

Affiliate Angebot Crash-Tarife 30 GB für 7,99 € | 40 GB für 9,99 € | 50 GB für 14,99 €

Ihr könnt aus drei Mobilfunktarifen mit 30, 40 oder 50 GB Datenvolumen auswählen. Alle Handyverträge nutzen das 4G-Netz von Vodafone und bieten eine maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s. Funktionen wie VoLTE & WLAN-Call oder gratis EU-Roaming stehen Euch ebenfalls zur Verfügung und außerdem erhaltet Ihr einen Gratismonat für waipu.tv Perfect Plus. Achtet allerdings darauf, dass hier weder Multi-SIM- noch eSIM-Tarife möglich sind.

Die Crash-Tarife im Check

Die günstigste Variante mit 30 GB Datenvolumen kostet Euch, wie bereits erwähnt, 7,99 Euro im Monat. Möchtet Ihr etwas mehr Inklusiv-Volumen, kosten Euch 40 GB 9,99 Euro und 50 GB 14,99 Euro monatlich. Hier kommt jeweils noch eine Anschlussgebühr in Höhe von 9,99 Euro hinzu. Beachtet zudem, dass Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten wieder die regulären monatlichen Kosten zu tragen habt.

Allnet-Flat 30 GB Allnet-Flat 40 GB Allnet-Flat 50 GB Netz Vodafone Vodafone Vodafone Datenvolumen 30 GB 40 GB 50 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s 4G/5G 4G LTE 4G LTE 4G LTE Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 19,99 € 7,99 € 24,99 € 9,99 € 29,99 € 14,99 € Anschlussgebühr 9,99 € 9,99 € 9,99 € Gesamtkosten (24 Monate) 201,75 € 249,75 € 369,75 € Effektive Kosten pro verbrauchtem GB ~ 0,28 € ~ 0,26 € ~ 0,31 € Besonderheit 1 Monat waipu.tv Premium Plus 1 Monat waipu.tv Premium Plus 1 Monat waipu.tv Premium Plus Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

Die Effektivpreise pro verbrauchtem GB zeigen bereits, dass die Mobilfunktarife wirklich günstig sind. Mit gerade einmal 26 Cent ist die 40-GB-Variante am günstigsten, benötigt Ihr nicht ganz so viel Datenvolumen, lohnt sich aber auch der 30-GB-Tarif sehr.

Möchtet Ihr einen wirklich günstigen Tarif im Vodafone-Netz und habt kein Problem mit klarmobil, seid Ihr hier an der richtigen Adresse. Denkt allerdings daran, das Abonnement von waipu.tv wieder zu kündigen, falls Ihr das TV-Angebot nicht nutzen möchtet. Ihr solltet Euch hier allerdings besser beeilen, da die Black Week auch bei Crash jederzeit enden kann.

Was haltet Ihr von den Tarifen? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit Crash gesammelt? Teilt es uns doch in den Kommentaren mit.