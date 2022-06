Mehr Sicherheit für 5 € im Monat: Kinder-Smartwatch bei StarMobile im Angebot

Eine Smartwatch für Kinder klingt erst einmal kurios und nach zu früher Gewöhnung an Technik. Allerdings sind die speziell für Kinder entwickelten Wearables nicht nur simpel und einfach in der Bedienung, sie verfügen auch über Sicherheitsmaßnahmen wie einen SOS-Knopf und GPS-Tracking. Im Tarif bei StarMobile könnt Ihr Euch aktuell die Anio 5 holen. Sie ist die kleinste und leichteste Smartwatch auf den Markt.

Die Smartwatch verfügt über einen 1,3 Zoll großes Display, das mit 240 x 240 Pixeln auflöst. Außerdem ist sie mit einer IP67-Zertifizierung gegen Wasser und Staub geschützt, wodurch Euer Kind bedenkenlos rumtoben kann. Was diese Uhr so besonders macht, sind die vielen Funktionen, um Euer Kind bestmöglich zu schützen. Denn in Notfällen könnt Ihr Euer Kind jederzeit orten und darüber hinaus kann Euer Spross auch mit der Uhr telefonieren. Darüber hinaus verfügt die Uhr über einen eingebauten Textchat, sowie den "Schul-Ruhe-Modus" um sich voll und Ganz auf das Lernen zu konzentrieren.

Lohnt sich das Angebot von StarMobile?

Neben der Smartwatch und dem kostenlosen Protector habt Ihr die Wahl, die Uhr mit oder ohne Vertrag zu kaufen. Ohne Tarif kostet sie Euch einmalig 169,90, allerdings funktioniert die Uhr ohnehin nur mit einer aktiven SIM-Karte. StarMobile arbeitet mit verschiedenen Anbietern zusammen, für uns sieht der Telekom Connect S für 4,95 Euro im Monat aber am interessantesten aus. Denn hier habt Ihr als Eltern die volle Kostenkontrolle und der Vertrag läuft nur über 12 Monate. Alle Details findet Ihr in der nachfolgenden Tabelle.

StarMobile-Angebot in der Übersicht Eigenschaft Telekom Connect S + Anio 5 Datenvolumen 500 MB Allnet-Flat? - 5G? - Inklusivminuten 100 Minuten Telefonie & SMS Mindestlaufzeit 12 Monate Monatliche Kosten 4,95 Euro Einmalige Kosten 89,95 Euro Anschlussgebühr - Gesamtkosten 149,35 Euro Zum Angebot

Ihr seht also, dass Ihr mit dem Vertrag sogar noch einmal weniger zahlt, als für die Uhr ohne einen gewählten Tarif. Dabei ist es zudem wichtig, dass es sich hierbei um keine Allnet-Flat handelt, sondern lediglich um Inklusivminuten und auch das Datenvolumen ist recht gering. Nach den 12 Monaten Vertragslaufzeit könnt Ihr den Vertrag mit einer Kündigungsfrist von einem Monat weiterlaufen lassen. Das Protector-Case ist auf eine bestimmte Stückzahl limitiert. Ihr solltet Euch also besser beeilen, wenn ihr die 24,99 Euro sparen möchtet.

Was haltet Ihr von dem Deal? Hat Euer Kind bereits ein Smartphone oder ähnliche Technik bekommen? Was denkt Ihr, ist das richtige Alter um ein Kind an moderne Technik heranzuführen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!