Mobvoi TicWatch 5 Pro: Leistungsstarke Smartwatch mit drehbarer Krone und Wear OS 3.0 offiziell!

Mobvoi präsentiert offiziell die TicWatch 5 Pro

Die Mobvoi TicWatch 5 Pro kann mit ihren Funktionen und technischen Daten durchaus überzeugen. / © Mobvoi

Zugegeben – eine riesengroße Überraschung ist die Präsentation der TicWatch 5 Pro von Mobvoi nicht mehr. Hatte der chinesische Wearable-Hersteller doch selbst im Vorfeld ordentlich die Werbetrommel gerührt und gleich 10 Stück der neuen Smartwatches verlost. Falls Ihr nicht zu den glücklichen Gewinnern gehört, so könnt ihr die wohl schnellste, leistungsstärkste und innovativste Wear-OS-3-Smartwatch von Mobvoi ab sofort in der Farbe Obsidian Black für 359,99 Euro bei Amazon kaufen!

Ich als Träger einer TicWatch-Smartwatch der ersten Stunde kann zumindest meine Vorfreude auf die Teststellung der TicWatch 5 Pro nicht verbergen! Nicht nur der sehr schnelle und Energie effiziente Snapdragon W5+ Gen 1 ist verbaut, sondern frönt der Konzern auch weiterhin seiner Dual-Layer-Display-Technologie. Hier werden zwei Displays übereinander gelegt: ein monochromes FSTN-LCD-Display und darunter ein typisches farbiges OLED-Panel. Das wiederum soll zu längeren Akku-Laufzeiten führen. Bei der TicWatch 5 Pro ist die Rede von 80 Stunden mit nur einer Akkuladung. Binnen 30 Minuten soll die Schnellladung von 0 auf 65 Prozent den 628 mAh starken Akku gepumpt haben, so der Konzern.

Die Mobvoi TicWatch 5 Pro kommt erstmalig mit einer drehbaren Krone. / © Mobvoi

Weiterhin ist nun auch Wear OS 3.0 ab Werk vorinstalliert. Die Antwort auf unsere Frage, wann denn ältere TicWatch-Modelle das Update erhalten, steht noch aus. Ebenfalls neu ist die drehbare Krone auf der rechten Seite, direkt unter dem Hardware-Button. Diese bietet unterschiedliche Funktionen wie schnelleres Navigieren und Starten von Apps, dem Einstellen der Lautstärke und das Vergrößern/Verkleinern von Karten.

Die TicWatch 5 Pro ist nach dem Militär-Standard 810H zertifiziert und hält dem Druck einer Wassersäule von 50 Metern stand (5 ATM). Auch diesmal gibt es ein wahres Feuerwerk an zusätzlichen Funktionen wie das kontaktlose Bezahlen via NFC, GPS-Tracking, 24h-Herzfrequenz-, Stress-, Atemfrequenz-, VO2-Max- und die Blutsauerstoff-Überwachung. Euer Schlaf kann gemeinsam mit der Hauttemperatur entsprechend getrackt und anschließend ausgewertet werden. Mehr als 100 professionelle Trainingsmodi stehen Euch auch im neuesten TicWatch-Modell zur Seite.

Mit der TicWatch 5 Pro sind individuelle Watchfaces und Quick Panels möglich! / © Mobvoi

Ein Lautsprecher ist ebenso wie ein Mikrofon verbaut, damit Ihr mit Eurem verbundenen Android- oder Apple-Smartphone vom Handgelenk aus Telefonate führen könnt. Zu guter Letzt möchte ich noch erwähnen, dass Ihr nicht nur Euer Watchface (Zifferblatt) individuell auf Eurem Smartphone mit der "Mobvoi Health"-App gestalten, sondern auch das "Quick Panel" mit den für Euch wichtigsten Icons bestücken könnt. Alles in allem ein wirklich rundes Paket, was uns Mobvoi hier abliefert, was natürlich noch von der NextPit-Redaktion in einem ausführlichen Test überprüft werden muss, inwieweit alles der Wahrheit entspricht.

Wie gefällt Euch die neue TicWatch 5 Pro von Mobvoi? Ist die Smartwatch eine echte Alternative zur Google Pixel Watch oder Samsung Galaxy Watch 5 Pro? Schreibt uns Eure Meinung und gegebenenfalls Testwünsche in die Kommentare.