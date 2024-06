Neustarts der Woche: Serien und Filme bei Disney+, Netflix & Amazon

Mit über 50 neuen Filmen und Serien ist das Programm von Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ in dieser Woche gut gefüllt. Zu den Highlights gehören Star Wars: The Acolyte, Sweet Tooth und Star Kitchen. Wir zeigen alle Neustarts und Termine im Überblick.

Fußball, Kochen und Lichtschwerter

Netflix: Diese Woche steht die dritte und letzte Staffel von Sweet Tooth im Mittelpunkt. Außerdem können sich Netflix-Abonnenten auf die zweite Staffel von One Punch Man und passend zum Start der Fußball-EM 2024 auf die Dokumentation Die Mannschaft freuen. Mit dabei sind auch neue Folgen von New Amsterdam (Staffel 4) und Kübra (Staffel 2).



Prime Video: Zum Start in den Juni legt Amazon noch einmal nach. Neben Eigenproduktionen wie Star Kitchen mit Tim Raue gibt es ein neues Comedy-Special mit Marlon Wayans und eine solide Auswahl bekannter Lizenztitel. Dazu gehören z.B. Inception, Godzilla, Lauras Stern, Amityville Horror und die siebte Staffel von Rules Of Engagement.

Disney+: Der Micky-Maus-Konzern bleibt seiner relativ kleinen wöchentlichen Auswahl treu, startet aber gleich mit zwei Highlights in den Juni - Becoming Karl Lagerfeld mit Daniel Brühl und Star Wars: The Acolyte. Letztere erzählt eine neue Geschichte, die rund 100 Jahre vor dem Kinofilm Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung spielt. Die neue Serie startet direkt mit zwei Episoden.



Netflix: Neue Filme und Serien in KW 23

New Amsterdam: Staffel 4 ab 1. Juni

Lumberjack the Monster ab 1. Juni

Black Clover III ab 1. Juni

One Punch Man: Staffel 2 ab 1. Juni

Die Mannschaft ab 1. Juni

Zu alt für Märchen 2 ab 1. Juni

Little Baby Burn: Zeit für Musik: Staffel 2 ab 3. Juni

Armored ab 3. Juni

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull ab 3. Juni

Jo Koy: Live From Brooklyn ab 4. Juni

Reich um jeden Preis ab 4. Juni

Im Wasser der Seine ab 5. Juni

Sweet Tooth: Staffel 3 ab 6. Juni

Baki Hanma VS Kengan Ashura ab 6. Juni

Kübra: Staffel 2 ab 6. Juni

Hitler und die Nazis: Das Böse vor Gericht ab 6. Juni

How to Rob a Bank ab 6. Juni

Nelma Kodema: Königin der Geldwäsche ab 6. Juni

Rafa Márquez: El Capitan ab 6. Juni

Perfect Match: Staffel 2 ab 7. Juni

Hierarchy ab 7. Juni

Beckenrand Sheriff ab 9. Juni

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 23

Lego-City-Abenteuer - Staffel 3-4 ab 1. Juni

Star Kitchen mit Tim Raue - Staffel 1 ab 1. Juni

Rules Of Engagement - Staffel 1-7 ab 1. Juni

Amityville Horror ab 1. Juni

Poltergeist ab 1. Juni

Wanted Man ab 1. Juni

Lauras Stern und die Traummonster ab 1. Juni

Lauras Stern und der geheimnisvolle Drache Nian ab 1. Juni

Sweethearts ab 1. Juni

Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee ab 1. Juni

Scary Girl ab 1. Juni

The Signal ab 1. Juni

Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft ab 2. Juni

The Admiral - Roaring Currents ab 3. Juni

Für immer Adaline ab 3. Juni

Godzilla: King of the Monsters! ab 4. Juni

Marlon Wayans: Good Grief - Staffel 1 - Original ab 4. Juni

Simone ab 6. Juni

Die Farbe aus dem All ab 7. Juni

Rosewood ab 8. Juni

Inception ab 8. Juni

The Plane ab 9. Juni

Hass ab 9. Juni

Zeiten des Umbruchs ab 9. Juni

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 23

FX's Clipped - Staffel 1 ab 4. Juni

Star Wars: The Acolyte ab 5. Juni

Firebuds - Freunde im Einsatz - Staffel 2 ab 5. Juni

Becoming Karl Lagerfeld ab 7. Juni

Queenie - Staffel 1 ab 7. Juni

Verrückt nach Daisy ab 9. Juni

Out on a Limb ab 9. Juni