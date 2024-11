Bei AliExpress könnt Ihr Euch am Singles Day zahlreiche Angebote schnappen. Einige glänzen jedoch so sehr, dass wir sie Euch auf keinen Fall vorenthalten möchten. So könnt Ihr Euch gerade die Nintendo Switch OLED für weniger als 200 Euro sichern. Zollgebühren oder Versandkosten fallen hier ebenfalls keine an. Wie gut das Angebot tatsächlich ist, verrät unser Check.

Seid Ihr viel unterwegs oder sind Mario und Link Eure ständigen Begleiter ist eine Nintendo Switch sicherlich ganz oben auf Eurer Wunschliste. Auch als Weihnachtsgeschenk sind die Konsolen unglaublich beliebt. Leider kostet die OLED-Variante aktuell in Deutschland mindestens 310 Euro und ist somit nicht gerade günstig. Anders sieht das am Singles Day bei AliExpress aus. Hier gibt es nämlich genau diese Konsole derzeit für nur 199 Euro – dank eines kleinen Tricks.

So bekommt Ihr die Nintendo Switch OLED für unter 200 Euro

Der Preis ist zweifelsohne der bisherige Bestpreis, den Ihr Online angeboten bekommt. Bisher lag dieser durch einen eBay-Deal im August bei 210 Euro. Doch jetzt unterbietet AliExpress das Angebot noch einmal und durchbricht erstmals die 200-Euro-Marke. Allerdings seht Ihr auf der Produktseite einen Preis 224 Euro. Durch einen Gutschein reduziert Ihr diesen jedoch noch einmal um 25 Euro und kommt so auf den bisherigen Tiefstpreis für die Konsole. Gebt an der Kasse einfach NEXTPITDE25 ein und schon sackt Ihr Euch die Ersparnis ein.

Affiliate Angebot Nintendo Switch OLED Nutzt den Code "NEXTPITDE25", um Euch den Deal zu sichern.

Die bisherige Preisentwicklung zeigt zudem, dass Ihr auch in naher Zukunft nicht mit einem vergleichbaren Angebot von Amazon oder einem deutschen Anbieter rechnen solltet. Bei AliExpress fallen keine Versandkosten an. Außerdem müsst Ihr keine Zollgebühren entrichten, da der Versand aus einem spanischen Lager erfolgt. Dadurch könnt Ihr die Nintendo Switch OLED auch schon in der nächsten Woche in den Händen halten. Zusätzlich bietet der Shop ein kostenloses Rückgaberecht von 15 Tagen.

Nintendo Switch OLED zum Bestpreis – Wo ist der Haken?

Es handelt sich um die Switch-Variante aus Japan beziehungsweise Hong Kong. AliExpress bietet beide Varianten an. Der größte Unterschied liegt hier jedoch lediglich am Ladekabel. Denn die beiden asiatischen Versionen nutzen andere Stecker. Im Ladeumfang ist allerdings ein passender EU-Adapter enthalten. Da die Nintendo Switch keinen Region-Lock besitzt, könnt Ihr die Konsole also problemlos mit einer deutschen Sprachausgabe nutzen und auch deutsche Fassungen der Games zocken.

Ihr erhaltet bei diesem Deal die Nintendo Switch OLED in der Japan- oder Hong Kong-Variante / © Nintendo

Ein etwas größerer Haken ist, dass Ihr nach Erhalt des Paketes ein Unboxing-Video aufzeichnen sollt. Dies soll dazu dienen, Diebstahl oder Beschädigungen während des Transportes auszuschließen. Ansonsten bekommt Ihr hier die reguläre Nintendo Switch OLED in Schwarz/Weiß mit einem 7-Zoll-Bildschirm, Docking-Station für den TV-Anschluss und den passenden Joy-Cons. Alles in allem also ein richtig guter Deal, der sich für Gamer durchaus lohnt und die ein oder anderen (Kinder-)Augen an Weihnachten zum Leuchten bringen dürfte.

Keine Angebote verpassen: Die besten Deals am Singles Day

Damit der Spaß so richtig losgehen kann, findet Ihr bei AliExpress auch passende Spiele im Angebot. SO gibt es hier gerade auch Super Mario Smash Bros. Ultimate für gerade einmal 35,60 Euro*. Hierbei handelt es sich um eine von vier verschiedenen Länder-Varianten, bei denen sich lediglich die Verpackung unterscheidet. Im Spiel selbst könnt Ihr die Sprache problemlos umstellen. Zusätzlich könnt Ihr mit einem volleren Warenkorb noch mehr sparen. Weitere Codes findet Ihr in unserer AliExpress-Übersicht.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Deal interessant für Euch oder kauft Ihr Euch das Gerät lieber bei einem anderen Händler? Lasst es uns wissen!