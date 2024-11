OnePlus Pad und mehr: Die besten Schnäppchen am Singles Day

Noch vor dem Black Friday bietet Euch der November schon einiges an Sparpotential. So startet heute der sogenannte Singles Day. Allerdings solltet Ihr Euch statt auf Dating-Apps lieber auf der Website von einem Online-Händler umschauen, der Euch Mega-Rabatte auf Smartphones, Tablets und Co. liefert.

Alle Augen richten sich heute auf AliExpress. Der Händler ist dafür bekannt, sich mit seinen niedrigen Preisen oft selbst zu übertreffen. Am heutigen Singles Day hat AliExpress allerdings sogar uns überrascht. Denn beim Versandhändler warten einige Schnäppchen nur darauf, von Euch eingetütet zu werden. Wir sehen uns die Deals jetzt genauer an.

OnePlus Pad – So günstig wie nie zuvor

Los geht's mit einem starken Angebot zum OnePlus Pad*. Da es sich hier um die globale Version handelt, die auch die deutsche Sprache unterstützt, solltet Ihr keinerlei Probleme bei der Nutzung in Europa haben. Das Tablet ist mit einer 8-GB-RAM sowie 128-GB-SSD-Speicher versehen. Im Inneren arbeitet ein MediaTek Dimensity 9000 Prozessor und Ihr dürft Euch auf ein 144-Hz-Display mit einer Helligkeit von 500 Nits freuen. Für stundenlanges Serien streamen sorgt der Akku mit einer ordentlichen Kapazität von 9.510mAh.

Mit Blick auf die Hardware steht das OnePlus Pad von AliExpress den Modellen, die für mehr Geld verkauft werden, also in nichts nach. Allerdings zahlt Ihr hier dank unserer Codes NEXTPITDE60 nur 276,52 Euro. Vergleichen wir diesen Preis, wird deutlich: So günstig hat es das Tablet bisher noch nie gegeben. Lediglich das Ladegerät fehlt im Lieferumfang. Ein Standard USB-C-Kabel hat aber vermutlich jeder von Euch Zuhause herumfliegen, sodass sich der Kauf hier trotzdem lohnt.

Weitere Singles-Day-Deals, die einen Blick wert sind

Statt eines Tablets soll es doch lieber ein Smartphone werden? Oder beides? Dann werdet Ihr sicher mit dem Angebot des Redmi Note 13 Pro Plus 5G* glücklich. Die globale Version bekommt Ihr bei AliExpress mit dem Code NEXTPITDE40 für nur 231,51 Euro. Das Gerät wird aus Frankreich verschickt, um Zollgebühren müsst Ihr Euch hier also auch keine Sorgen machen.

In der Kategorie Wearables warten ebenfalls einige lohnenswerte Schnäppchen auf Euch. Mit dem Xiaomi Band 8 Pro* könnt Ihr Euch zum kleinen Preis ein hochwertiges Gadget sichern: Die globale Version ist mit dem Code NEXTPITDE05 für nur 35,99 Euro erhältlich – so günstig war die Smartwatch bisher noch nie zu haben (siehe Preisvergleich). Das Modell ist wasserdicht, unterstützt Bluetooth 5.3 und lässt sich problemlos mit der Mi Fitness App verbinden.

Neben den oben stehenden Produkten findet Ihr auch noch weitere spannende Produkte beim Händler. Interessant sind vor allem diese hier:

Falls Ihr am Singles Day also noch weitere Schnäppchen abstauben möchtet, könnt Ihr mit unseren exklusiven Rabattcodes zusätzlich sparen. Gebt diese dazu einfach beim Check-out an.

Ab 39 Euro → 5 Euro Rabatt mit dem Code NEXTPITDE05

Ab 89 Euro → 12 Euro Rabatt mit dem Code NEXTPITDE12

Ab 169 Euro → 25 Euro Rabatt mit dem Code NEXTPITDE25

Ab 269 Euro → 40 Euro Rabatt mit dem Code NEXTPITDE40

Ab 359 Euro → 60 Euro Rabatt mit dem Code NEXTPITDE60

Ab 499 Euro → 80 Euro Rabatt mit dem Code NEXTPITDE80

Was haltet Ihr von den Angeboten von AliExpress? Habt Ihr bei dem Händler schon einmal etwas bestellt?

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und AliExpress. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.