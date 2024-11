Der November zählt zu den umsatzstärksten Monaten des ganzen Jahres. Grund dafür ist vor allem der Black Friday. Doch in den letzten Jahren wehte auch ein frischer Wind aus Asien nach Europa. Mit dem 11.11. beginnt in einigen Bundesländern nicht nur die Narren-Saison, sondern auch der Spar-Karneval im November. Der Singles Day läuft den ganzen Tag und wir haben einige der besten Deal und spannende Aktionen für Euch herausgesucht.

Ich bin gebürtig aus Rheinhessen. Nur logisch also, dass ich mit dem 11.11. die 5. Jahreszeit, oder auch Fassenacht (Karneval, Fastnacht, Fasching...), assoziiere. Doch seit einigen Jahren fällt an diesem Tag auch der Startschuss für die große Sparsaison im November. Der Singles Day bietet bereits die ersten richtig guten Deals.

Inhaltsverzeichnis

Der Singles Day ist, anders als viele vielleicht glaube, kein Tag, an dem Singles sich ihrer Situation stellen müssen. Ursprünglich stammt der Name aus Nanjing (China). In den 90er-Jahren haben Studenten einen Junggesellen-Tag dort verbracht und den Namen anhand des Datums festgelegt. Denn der 11.11. besteht im Grunde aus vier Einsen – also einzelnen Zahlen (single digits).

Der Singles Day ist jedes Jahr am 11.11. und stammt eigentlich aus Asien / © siam.pukkato / Shutterstock

Dementsprechend hat dieses Event in Asien auch eine deutlich größere Tragweite, als in Europa oder Amerika. Allerdings führen die Verbreitung von asiatischen Megakonzernen wie Xiaomi, AliExpress oder Temu dazu, dass dieser Shopping-Tag auch hierzulande zu einer echten Größe im November heranwächst. Dementsprechend ziehen immer mehr Unternehmen nach und bieten bereits jetzt zahlreiche spannende Angebote, noch bevor der Black Friday am Horizont zu sehen ist.

Die besten Deals am Singles Day

Ja, es handelt sich hier wieder um eine Deal-Übersicht, wie Ihr sie vom zweiten Prime Day 2024 oder Black Friday 2023 kennt. Allerdings wollen wir Euch am Singles Day die besten Deals präsentieren. Ohne lange Umschweife findet Ihr also nachfolgend eine Auswahl an verschiedenen Angeboten, die Ihr heute besser nicht verpassen solltet:

Affiliate Angebot Dreame X40 Ultra

Affiliate Angebot Dreame D9 Max

Affiliate Angebot waipu.tv + WOW Filme & Serien Sichert Euch jetzt das Doppel-Abo zum Sparpreis!

Affiliate Angebot PHILIPS Hue Gradient Signe Auf der Produktseite nach unten scrollen, um das Bundle zu entdecken

Affiliate Angebot Samsung QN90DAT 50 Zoll

Affiliate Angebot OnePlus Pad

Affiliate Angebot Google Pixel Watch 2

Affiliate Angebot TEFAL GC705D OptiGrill

Affiliate Angebot Fitbit Charge 6

Affiliate Angebot Ecovacs Deebot T30 Omni

Affiliate Angebot Fritz!DECT 302

Affiliate Angebot Razer DeathAdder Essential

Affiliate Angebot Philips 24E1N1100A

Affiliate Angebot Xiaomi X20 Pro

Affiliate Angebot Acer XZ320QUS3

Affiliate Angebot Xiaomi Poco X6

Affiliate Angebot Huawei Watch GT 4 Gold

Affiliate Angebot Bosch Professional Drehschlagschrauber GDX 18V-200 Mit Coupon auf der Produktseite

Affiliate Angebot Nothing Ear (a)

Bei den Angeboten handelt es sich um Tech-Geräte aus allen Kategorien, die wir am Singles Day immer wieder erweitern. Schaut also unbedingt regelmäßig vorbei. Bei den Preisen handelt es sich zudem um aktuelle Tiefstpreise. Einige der Deals sind zwar gerade günstiger, kosteten Euch vor einigen Wochen jedoch noch einmal weniger. Doch bei manchen Deals, wie etwa dem Tefal GC705D OptiGrill für 79 Euro*, bekommt Ihr tatsächliche Bestpreise geboten.

Besondere Aktionen zum 11.11.

Einige Shops feiern den Singles Day deutlich mehr, als andere. Dementsprechend gibt es hier gesonderte Aktionen, die sich durchaus lohnen können.

MediaMarkt und Saturn – 11-fache Punkte für Mitglieder

Seid Ihr bereits im Besitz einer Saturn Clubkarte oder bei myMediaMarkt, könnt Ihr Euch jetzt richtig freuen. Denn es gibt die 11-fache Anzahl an Punkten, wenn Ihr eines der Aktionsprodukte aus der Singles-Day-Aktion* kauft. Bedeutet, dass Ihr nun 55 Punkte je 1 Euro erhaltet, statt 5 Punkte. Allerdings sind hier auch einige Produkte ausgenommen.

Dazu zählen unter anderem Verträge, Prepaidkarten, GamingCards, Gutscheine, Versandkosten und mehr. Entscheidet Ihr Euch darüber hinaus für ein Produkt aus dem Samsung-Portfolio bei MediaMarkt, gibt es sogar 22 Punkte pro Euro.

Lohnt sich der Singles Day?

Da der Singles Day die Black-Deals einläutet, ist es schwer zu sagen, ob sich die Angebote tatsächlich lohnen. Sicher ist nur, dass Ihr hier einen Vorgeschmack auf einige Deals erhaltet. Es wird sicherlich Angebote geben, die Ende November noch einmal günstiger zu Haben sind. Dies dürfte allerdings nur für einen Teil der Angebote gelten.

Auch im Angebot: Xiaomi Redmi Note 13 Pro mit Smartwatch im Angebot

Bei den meisten Preisen dürfte sich nicht mehr viel tun und so bekommt Ihr hier schon einige Schnapper geboten, die sich wirklich lohnen können. Wie immer gilt jedoch, dass Ihr unbedingt einen Preisvergleich nutzen solltet, um Euch über den Preisverlauf einiger Geräte im Klaren zu sein. Zusätzlich ist es wichtig zu wissen, dass Ihr die meisten Angebote auch am Black Friday wieder sehen dürftet – allerdings nicht alle.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist Euch eine kürzere Übersichtsseite lieber oder bevorzugt Ihr einen geordneten Aufbau, wie etwa am Prime Day? Habt Ihr noch weitere Deals, die wir unbedingt aufnehmen sollten? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!