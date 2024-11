Am Singles Day könnt Ihr Euch bei Amazon die Nothing Ear (a) erstmals für weniger als 70 Euro sichern. Die In-Ear-Kopfhörer mit ANC und ChatGPT-Integration gab es bisher nie günstiger. Doch auch andere Geräte von Nothing sind gerade günstiger erhältlich. Wir haben uns die Deals einmal genauer für Euch angesehen.

Das erste Deal-Event neigt sich langsam seinem Ende zu. Allerdings gibt es noch immer Angebote, die sich durchaus lohnen können. Ganz vorne dabei ist derzeit Hersteller Nothing. Über Amazon bekommt Ihr die günstigen In-Ears Nothing Ear (a) nämlich derzeit so günstig, wie noch nie. Dabei bieten sie sogar adaptives ANC, Bluetooth-Codecs und Quick-Charging – für weniger als 70 Euro. Kein Wunder also, dass sie auch den Platz der besten In-Ears unter 100 Euro in unserem Vergleich verteidigen.

Nothing Ear (a) zum Bestpreis – Lohnt sich das?

Bereits in unserem Test konnten die Nothing Ears (a) komplett überzeugen. Mit einer Wertung von 4,5 aus 5 möglichen Sternen schnitten sie richtig gut ab. Grund dafür war die hohe Klangqualität dank LDAC und Hi-Res-Audio, die richtig gute ANC-Funktion, der Low-Latency-Mode, das IP54-Zertifikat und der gute Tragekomfort. Lediglich in der B-Note gab es Abzüge aufgrund der "nur" durchschnittlichen Akkulaufzeit und der etwas basslastigen Wiedergabe.

Die Nothing Ear (a) in Ihrem Lade-Etui. / © nextpit

Bei Amazon habt Ihr jetzt die Möglichkeit, aus allen drei Farbvarianten (Gelb, Schwarz, Weiß) frei zu wählen. Der durchschnittliche Preis lag in den letzten drei Monaten bei rund 80 Euro und nun zahlt Ihr nur noch 69 Euro. Günstiger gab es die In-Ears bisher nicht. Das nächstbeste Angebot ist mit 74,89 Euro jedoch nur marginal höher angesetzt. Falls Ihr also Wert auf HD-Codecs und eine gute Klangqualität legt und Euch der Bass zudem nichts ausmacht, seid Ihr mit diesem Angebot gut beraten.

Weitere Nothing-Deals am Singles Day

Neben den Nothing Ear (a) könnt Ihr Euch auf Amazon noch zwei weitere Geräte des Herstellers mit einem ordentlichen Rabatt schnappen. Zum einen gibt es das CMF Phone 1 (Test) mit 8 GB RAM und 128 GB Flash-Speicher gerade für 179,90 Euro. Der aktuell nächstbeste Preis liegt mit 224,80 Euro deutlich höher, als noch bei den In-Ear-Kopfhörern. Das günstige Smartphone zeichnet sich dabei durch sein einzigartiges Design, die Akkulaufzeit und das Nothing OS 2.6 aus, während die Update-Politik und die Fotoqualität etwas enttäuschen.

Und auch die kostengünstige CMF Watch Pro 2 ist derzeit mit einem Rabatt erhältlich. Die Smartwatch (Bestenliste) bietet bis zu 11 Tage Akkulaufzeit, ein 1,32-Zoll-AMOLED-Display, KI-Geräuschunterdrückung beim Telefonieren und ein integriertes Multi-System-GPS. Am Singles Day zahlt Ihr für jede Farbvariante nur 55 Euro. Hier ist auch der angegebene Rabatt von Amazon nachvollziehbar. Denn gerechnet wird mit einer UVP von 69 Euro. Der nächstbeste Preis hingegen liegt aktuell bei 71,89 Euro (inkl. Versand).

Was haltet ihr von den Angeboten? Nutzt Ihr bereits Geräte von Nothing? Was sind Eure Erfahrungen? Teilt sie uns gerne in den Kommentaren mit!