Neue mobile App für den Ring Slim von Circular

Während der neue Ring Slim (2024) äußerlich keine großen Veränderungen aufweist, werden seine Tracking-Funktionen entscheidend verbessert. Die bemerkenswerteste Neuerung der neuen Generation ist die Unterstützung des Algorithmus "Herzfrequenz beim Sport".

Dieses neue System ermöglicht genauere Herzfrequenzmessungen bei ausgewählten sportlichen Aktivitäten oder Workouts. Diese Ergebnisse können im neuen Bereich "Sports Session Circle" in der Kira+-App angezeigt werden. Zusätzlich zu den Leistungsdaten könnt Ihr über die App auch GPS-Routen abrufen, die während der Aktivität erstellt wurden.

Der Ring Slim (2024) von Circular bekommt eine neue Kira+-App mit neuen Sport- und Fortgeschrittenen-Bereichen. / © Circular

In der App gibt es einen weiteren neuen Bereich namens Advanced Analysis Circle. Der Name deutet auf eine umfassendere Ansicht der aufgezeichneten Gesundheits- und Fitnessdaten hin, in der Ihr auch Trends zu eurem Wohlbefinden und Vorschläge für eine schnellere Erholung oder einen besseren Zeitpunkt für die Bewältigung von Strecken abrufen könnt.

Im Gegensatz zu den meisten Smart Rings wie dem von Oura ist die Kira+-App samt darin enthaltenen Funktionen kostenlos und erfordert keine Abonnements.

Der Circular Ring Slim mit verbesserter Schlafüberwachung

Eine optimierte Funktion, die sich nicht nur an sportaffine Nutzer richtet, ist der verbesserte Schlafalgorithmus. Das französische Unternehmen gibt an, dass der Ring Slim (2024) neben der Herzfrequenz, dem Stresslevel und dem SpO2-Wert im Schlaf auch andere Messwerte wie Temperatur, Atemfrequenz und Bewegung überwachen kann. Außerdem wirbt das Unternehmen damit, dass das System 79 Prozent genauer ist als in den Polysomnographie-Tests ermittelt.

Der aktualisierte Ring Slim verfügt über eine kratzfestere Beschichtung als die Vorgängergeneration, was jedoch nur eine kleine Änderung darstellt. Gleichzeitig ist der Ring Slim nach IP68 für Staub- und Wasserdichtigkeit zertifiziert. Trotz der internen Upgrades behält der Ring Slim seine 5-tägige Akkulaufzeit im Smart-Modus bei.

Der Ring Slim bleibt der dünnste Smart Ring des Unternehmens auf dem Markt. Mit seinen nur 2,2 mm ist er dünner als der kürzlich vorgestellte Amazfit Helio Ring. Circular verkauft den Ring Slim in seinem Online-Shop für 262 Euro.

Unabhängig davon wird Samsung nächsten Monat seinen ersten smarten Ring-Tracker auf den Markt bringen. Es ist jedoch noch unklar, wie viel der Galaxy Ring kosten wird. Wir rechnen damit, dass der Galaxy Ring mit Galaxy-Handys kompatibel sein wird, während der Circular Ring Slim den Vorteil hat, mit Android und iPhone kompatibel zu sein.

Wartet Ihr auf den Samsung Galaxy Ring oder denkt Ihr, der Circular Ring Slim ist einen Versuch wert? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen. Auch, was Ihr generell von diesen smarten Trackern am Finger haltet.