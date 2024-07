Das von uns bereits getestete Phone (2a) ist die günstigere Variante des Phone (2) von Nothing. Es verfügt über einen schwächeren Prozessor und lässt einige Neuerungen des transparenten Premium-Pendants vermissen. Wünscht Ihr Euch ein leistungsstärkeres Gerät des Herstellers, bleibt Euch derzeit nur der Kauf des Phone (2), das Euch ein paar Euro mehr kostet.

Dieses Nothing Phone (2a) erhält bald einen vermutlich stärkeren Ableger. / © nextpit

Jetzt hat Nothing einen Teaser auf X veröffentlicht, der verrät, dass das Unternehmen ein weiteres Smartphone in der Pipeline hat, das am 31. Juli auf den Markt kommen soll. Der Teaser enthielt auch subtile Hinweise auf eine "Plus"-Bezeichnung für die (a)-Budget-Serie. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich das Unternehmen bei der Markteinführung für diesen neuen Namen entscheiden wird.

Was könnte das Nothing Phone (2a) Plus zu bieten haben?

Das kommende Smartphone wird sich durch einen "leistungsfähigeren Prozessor" auszeichnen, wie der Mitbegründer von Nothing, Akis Evangelidis, erklärte. Der Geschäftsführer erwähnte auch, dass das vermutete Phone (2a) "Plus" überarbeitete interne Veränderungen aufweisen wird, während die charakteristischen Designmerkmale der Nothing-Geräte äußerlich beibehalten werden.



Das Phone 2a wird derzeit von einem Mittelklasse-SoC, dem Mediatek Dimensity 7200 Pro, angetrieben, der ein Downgrade des Snapdragon 8+ Gen 1 im Phone (2) darstellt. Nach allem, was wir wissen, wird das Plus-Modell also mit einem besseren Chipsatz ausgestattet sein als das Phone (2a).

Plus. More. Extra.



Get ready for Phone (2a) Plus on 31 July. pic.twitter.com/AP7JEy8D94 — Nothing (@nothing) July 18, 2024



Außerdem teilte das Unternehmen ein Bild, auf dem wir möglicherweise bereits einen Hinweis auf eine Designänderung herauslesen können. Was dieser Hinweis wirklich bedeutet, wissen wir dann spätestens am 31. Juli.



Natürlich würde das verbesserte Phone (2a) Plus von Nothing einen höheren Preis als das Phone (2a) erhalten. Zurzeit wird das Phone (2a) für 349 US-Dollar verkauft. Es ist davon auszugehen, dass das Plus-Handy die 400-Dollar-Grenze überschreiten und je nach Ausstattung vielleicht sogar an die 500er-Grenze heranreicht.



Wir gehen davon aus, dass Nothing weitere Details bekannt geben wird, wenn das Datum der Enthüllung näher rückt. Welche Funktionen wünscht Ihr Euch für das Phone (2a) Plus, abgesehen von einem besseren Prozessor? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.