OnePlus bestätigt: Das erste Foldable wird OnePlus Open heißen

Die meisten faltbaren Handys, die in letzter Zeit auf den Markt gekommen sind, tragen das Wort "fold" in ihrem Namen. Samsung hat mit seiner "Galaxy Z Fold"-Serie, die jüngst mit dem Galaxy Z Fold 5 (Hands-On) fortgesetzt wurde, Pionierarbeit in Sachen faltbare Smartphones geleistet. OnePlus wird sich aber offensichtlich für ein anderes Namensschema entscheiden.

In einem Tweet von OnePlus, der auch eine Antwort auf das neue Samsung Foldable ist, wird angedeutet, dass OnePlus die Marke Open für sein erstes faltbares Smartphone bevorzugt, anstatt den etablierten Namen Fold zu verwenden. Es heißt sogar: "We OPEN, when others FOLD", was ihre Wahl unterstreicht.

We OPEN when others FOLD — OnePlus (@oneplus) July 26, 2023

OnePlus Open Spezifikationen und Starttermin

Abgesehen vom Namen soll das OnePlus Open die gleichen technischen Daten wie das in China erscheinende Oppo Find N3 haben: ein großes 7,8-Zoll-Innendisplay sowie ein 6,3-Zoll-Deckeldisplay. Beides sind AMOLED-Panels mit 2K-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Wie auf den Renderings zu sehen ist, erhält das Gerät auf der Rückseite den bekannten kreisförmigen Buckel mit einem der Sensoren, bei dem es sich vermutlich um eine Periskop-Kamera handelt.

Die computergenerierten Renderings des OnePlus Open zeigen dünnere Ränder um das Display und einen höheren Formfaktor. Der Hauptbildschirm soll 7,8 Zoll breit sein, während der Deckbildschirm 6,3 Zoll misst. / © Smartprix

Was die Hardware angeht, so soll das OnePlus Open von Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2 angetrieben werden. Die Speicherkonfiguration für das Basismodell beträgt 16 GB RAM und 256 GB On-Board-Speicher. Die Akkukapazität wird mit 4.700 mAh angegeben und ist damit größer als die des Galaxy Z Fold 5 mit 4.400 mAh.

OnePlus hat das genaue Datum für die Markteinführung des OnePlus Open noch nicht genannt. Gerüchte deuten jedoch auf ein Event im August in New York hin. Das ist derselbe Zeitrahmen und Veranstaltungsort wie bei der Ankündigung des OnePlus 10T (Testbericht) im letzten Jahr. Außerdem könnte auch das diesjährige Flaggschiff zusammen mit dem OnePlus Foldable vorgestellt werden.

Was haltet ihr von OnePlus' Namenskonvention? Klingt sie besser als die übliche Bezeichnung "fold"? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren mit.