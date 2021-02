Leak: OPPO Find X3 könnte mit dem Snapdragon 870 kommen

Im Gegensatz zum Pro-Modell haben wir noch keine Ahnung, wie das Find X3 am Ende aussehen wird. Die Chancen stehen gut, dass es seinem teureren Bruder sehr ähnlich sein wird. Lasst uns jetzt mal schnell drauf schauen, was uns der aktuelle Leak verrät:

Es gab eine beiläufige Erwähnung über die Existenz des Find X3 durch den berühmten chinesischen Leaker DigitalChatStation, der als erster andeutete, dass das Telefon den SD870 bekommen wird. Tage später haben wir eine Art von Bestätigung dank des eingangs erwähnten Slashleaks-Berichts. Der Grund dafür, dass diese neue Info ein bisschen vertrauenswürdiger ist, ist die Tatsache, dass der Leaker Screenshots des Geräts hinzugefügt hat, die einige der erwarteten Spezifikationen des Find X3 zeigen.

Was hier bemerkenswert ist, ist, dass die Modellnummer des Prozessors als SM8250 aufgeführt ist und er den Codenamen "Kona" trägt, die beide mit dem Snapdragon 870 in Verbindung gebracht werden. Werft selbst einen Blick drauf:

The alleged OPPO Find X3 AIDA64 benchmarks suggest that the device will feature a Snapdragon 870 processor, 8GB of RAM, 256GB internal storage, and Android 11.#OPPO #OPPOFindX3



Via: https://t.co/ih2mCsFPP2 pic.twitter.com/RntPkuFT8t