Oppo Reno4 Z für 199 €: Lohnt sich das Handy als Last-Minute-Geschenk?

Als verlockendes Last-Minute-Geschenk zu Weihnachten bieten Saturn und MediaMarkt aktuell das Oppo Reno4 Z für nur 199 Euro an. Mit Blick aufs Datenblatt ein Knaller-Preis, aber lohnt sich der Kauf tatsächlich? Im Deal-Check stelle ich Euch das Handy vor und setze den Aktionspreis in den richtigen Kontext.

Sucht Ihr noch nach einem neuen Smartphone zu Weihnachten? Dann zieht MediaMarkt aktuell an Eurem Rockzipfel und schlägt vor, dass Ihr das Oppo Reno4 Z für 199 Euro kauft. Das Smartphone wird derzeit vom roten Technikmarkt mit knapp 50 Euro Rabatt zum regulären Listenpreis verkauft. Seid Ihr schon überzeugt, gelangt Ihr hier zu den beiden Angeboten:

Ein Preischeck verrät, dass der Preis tatsächlich gut ist. Bei anderen Händlern im Netz zahlt Ihr derzeit noch knapp 240 Euro für das Smartphone. In der Vergangenheit lag das beste Angebot für das Reno 4 Z bei 220 Euro. Mit Blick aufs Preisradar gebe ich für den Kauf des China-Handys also schon einmal grünes Licht. Wie wir Euch in unserem Shopping-Guide zu Weihnachten 2021 schon verraten haben, ist eine Lieferung vor Weihnachten aber nicht mehr garantiert.

Lohnt sich der Kauf des Oppo Reno4 Z?

Ihr solltet also am besten direkt zum MediaMarkt oder Saturn Eures Vertrauens fahren, um das Handy zu kaufen. Natürlich könnt Ihr das Handy auch online bestellen und vor Ort abholen – in jedem Falle braucht Ihr aber einen 2G-Nachweis, um Eintritt zum Laden zu bekommen. Jetzt aber zum Handy: Das Oppo Reno4 Z ist im Oktober 2020 für 349 Euro in Deutschland erschienen. Es bietet ein 6,5 Zoll großes LC-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Auf AMOLED müsst Ihr somit leider verzichten, was bei dem Preis von 200 Euro aber in Ordnung geht.

Erfreulicherweise unterstützt das von Oppo installierte "MediaTek Dimensity 800"-SoC den neuen Mobilfunkstandard 5G. Als Mittelklasse-SoC sollte er aktuelle Mobile Games noch ganz gut schaffen. Cool am Reno4 5G sind die 128 Gigabyte an internem Speicher und die 8 GB RAM, die für besseres Multitasking sorgen. Von der 48-Megapixel-Kamera erhoffe ich mir aber – ohne das Handy getestet zu haben – keine Wahnsinnsfotos. Von den vier Kameras auf der Rückseite, sind im Alltag zudem nur die Haupt- und die Ultraweitwinkelkamera nützlich.

Als einziger Nachteil für 200 Euro sehe ich im Datenblatt einen Akku mit 4.000 Milliamperestunden. Der könnte gerade bei einem 120-Hertz-Display und bei Verwendung von 5G schnell in die Knie gehen. Hier findet Ihr bei anderen Handys unter 200 Euro in der Regel 1.000 mAh mehr. Schreckt Euch das ab? Dann steuert direkt unsere Smartphone-Bestenlisten an und sucht nach einem Handy in Eurer Preisklasse!

Wie findet Ihr das Angebot und habt Ihr Erfahrungen mit dem Oppo Reno4 Z? Teilt es uns in den Kommentaren mit!