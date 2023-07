Outdoor-Sale bei Geekmaxi: Mega Powerstations und mehr zum Bestpreis!

Passend zu den steigenden Temperaturen könnt Ihr Euch bei Geekmaxi allerhand E-Bikes, E-Scooter und Powerstations für Eure nächsten Outdoor-Aktivitäten zum günstigen Preis sichern. Mit satten Rabatten, gratis Geschenken und Gutschein-Codes erhaltet Ihr vom Anbieter zahlreiche Geräte zum deutlich günstigeren Preis, wie der aktuelle Bestpreis für die Bluetti EB70 zeigt.

Wir haben uns die Angebote einmal genauer angeschaut und verraten Euch unsere fünf Favoriten. Natürlich gibt es noch deutlich mehr Deals, die sich lohnen, schaut also unbedingt im Shop vorbei, falls Ihr in diesem Artikel nichts findet, das Euch zusagt.

Die besten Geekmaxi-Deals im Flash-Sale

Bluetti EB70

Den Anfang unserer Liste macht die bereits erwähnte Powerstation Bluetti EB70. Mit einem LiFePO4-Akku bietet das Gerät eine Nennleistung von maximal 1.000 W und eine Kapazität von ordentlichen 716 Wh. Wollt Ihr die Festival-Saison vollends genießen, könnt Ihr die 9,8 Kilogramm schwere Powerstation bequem dank des Tragegriffes transportieren. Die EB70 verfügt zudem über zwei 230-V-Steckdosen, einige USB-A und USB-C-Ports sowie Zigarettenanzünder-Anschluss.

Laden könnt Ihr die Bluetti über den üblichen Haushaltsstrom oder Solarenergie bis zu maximal 200 W. Während Ihr bereits den reduzierten Preis von 409 Euro bei Geekmaxi erhaltet, könnt Ihr mit dem Code "N98KDTUV" noch einmal 25 Euro sparen. Dadurch entsteht der derzeitige Bestpreis von 384 Euro, der nur etwas über dem bisherigen Tiefstpreis von 377,71 Euro liegt.

Fossibot F2400

Wie der Name bereits vermuten lässt, verfügt die Fossibot F2400 über eine Nennleistung von satten 2.400 W. Die LifePO4-Batterie hat zudem eine maximale Kapazität von satten 2.048 Wh. Um auch wirklich alle Geräte zu versorgen, finden sich hier vier USB-C-Anschlüsse, zwei USB-A-Ports, zwei DC-Steckplätze, drei AC-Anschlüsse und der obligatorische Zigarettenanzünder. Geladen wird die Powerstation über Solar- oder Netzstrom bis maximal 1.100 W.

Auch hier bekommt Ihr den derzeitigen Bestpreis geboten. Mit 927 Euro liegt Ihr knapp 270 Euro unter dem nächstbesten Angebot. Dafür müsst Ihr im Bestellprozess nur den Code "2SYS2MB5" nutzen und schon erhaltet Ihr den neuen Preis.

Fossibot F3600

Wollt Ihr noch mehr Power, solltet Ihr Euch die Fossibot F3600 einmal genauer anschauen. Die konstante Nennleistung beträgt hier 3.600 W, mit einer kurzzeitigen Spitzenleistung von knapp 7.200 W. Der LifePO4-Akku lässt sich mit bis zu 4.200 W innerhalb von weniger als zwei Stunden aufladen und verfügt über eine satte Kapazität von bis zu 3.840 Wh. Durch das Kofferdesign lässt sich die Powerstations leicht transportieren, was auch meinem Kollegen Thomas in seinem Test zur Fossibot F3600 gefallen hat.

Zusätzlich habt Ihr hier die Möglichkeit bis zu 13 Geräte zu laden. Ihr habt zwei 230-V-Steckdosen, vier USB-C-Ports, zwei USB-A-Anschlüsse, zwei DC5521-Outputs, sowie einen XT60-Anschluss und einen Zigarettenanzünder für Eure Geräte zur Verfügung. Doch das wichtigste ist hier definitiv der Preis. Denn mit dem Gutschein "CRL6418X" zahlt Ihr nur noch 1.799 Euro. Der nächstbeste Preis für die neue Powerstation liegt derzeit bei 2.699 Euro im Netz. Wollt Ihr Euch die Fossibot F3600 also sichern, spart Ihr gerade 900 Euro.

Eleglide M1 Plus

Interessiert Ihr Euch für Elektromobilität könnt Ihr Euch bei Geekmaxi auch zwei spannende E-Bikes sichern. Eines davon ist das Eleglide M1 Plus, das einen abnehmbaren 36-V-Akku, der Euch im Assist-Modus, einem der drei möglichen Fahrmodi, bis zu 100 km weit bringt. Das Fahrrad erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h, wodurch es örtliche Bestimmungen nicht überschreitet. Vorne und hinten finden sich zudem Scheibenbremsen, die für Eure Sicherheit sorgen.

Das Eleglide M1 Plus nutzt eine 21-Gang-Shimano-Schaltung, die sich auf drei Gänge vorne und sieben Gänge auf dem hinteren Umwerfer verteilen. Im Netz zahlt Ihr für das 27,5-Zoll-Bike mindestens 699 Euro, bei Geekmaxi mit dem Gutschein "BawmV9Qk" nur noch 649 Euro.

Magmove Ceh55m

Das Damen-E-Bike Magmove Ceh55m hat einen Bafang-Mittelmotor mit einer maximalen Leistung von 250 W. Das 28-Zoll-Fahrrad bringt Euch bis zu 100 km weit, bevor Ihr es wieder aufladen müsst. Der Rahmen besteht aus einer leichten Aluminiumlegierung und bringt 27 kg auf die Waage, kann dafür aber auch bis zu 150 kg aushalten.

Die maximale Geschwindigkeit von 25 km/h könnt Ihr in zwei verschiedenen Fahrmodi nutzen. Das Magmove nutzt eine 8-Gang-Getriebeschaltung von Shimano und Steigungen von bis zu 30° sind kein Problem für das Bike. Für Eure Sicherheit sorgen zudem hydraulische Scheibenbremsen auf der Vorder- und Rückseite, sowie LED-Scheinwerfer. Bei diesem Deal spart Ihr 200 Euro im Vergleich zu anderen Anbietern, da Ihr mit dem Gutscheincode "17KMG8BW" 1.399 Euro für das E-Bike zahlt.

Während Ihr bei diesen fünf Deals schon ordentlich sparen könnt, hat Geekmaxi noch weitere Deals für Euch auf Lager. Außerdem gibt es noch einige andere Gutscheine, die sich allerdings nicht mit den hier angegebenen kombinieren lassen. Die weiteren Gutscheine findet Ihr auf der Aktionsseite* und könnt sie durch einen einfachen Klick aktivieren. So könnt Ihr Euch unter anderem bis zu 60 Euro auf Einkäufe über 1.000 Euro sichern oder bei zwei verschiedenen Artikeln sechs Prozent auf den Kaufpreis sichern.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist etwas Spannendes für Euch in diesem Artikel dabei oder habt Ihr bei Geekmaxi etwas Interessanteres gefunden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!