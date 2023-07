Fossibot F3600 im Test: effiziente Mega-Powerstation mit 5 kWh

Mit der F3600 bietet Fossibot eine leistungsstarke Powerstation, die als portable Stromquelle und Notstromversorgung einsetzbar ist. Die Powerstation im Rollkoffer-Format bietet eine maximale Ausgangsleistung von bis zu 7.200 W. Interessanter "Twist": Die Ladeleistung lässt sich per Drehknopf regulieren. Welche Auswirkungen das auf den Akku hat und welchen Vorteil die F3600 damit bietet, lest Ihr hier im nextpit-Test.

An der Rückseite befinden sich sämtliche Anschlüsse, um die Powerstation mit Energie zu versorgen. Ihr könnt den Energiekoffer mit Strom aus der Steckdose, Solarstrom oder Eurem Auto aufladen. Zusätzlich hat Fossibot ein 3-W-LED-Licht verbaut – und wenn Euch das in der Wildnis noch nicht genügen sollte, könnt Ihr die im Lieferumfang enthaltene Taschenlampe nutzen, die praktischerweise auch magnetisch an der Powerstation haftet.

Die Fossibot F3600 ist in der Lage, bis zu 13 Geräte gleichzeitig mit Strom zu versorgen. Der stabile Griff und die robust verarbeitete Räder vereinfachen den Transport. Auch praktisch: Den Beutel mit allen nötigen Kabeln und der Taschenlampe könnt Ihr fest an der Powerstation anbringen.

Besonders nachts ist die App-Steuerung von besonderem Vorteil. Allerdings hat Fossibot für dieses Problem zwei Lösungsansätze parat: Ein 3-W-LED-Licht an der Rückseite der Powerstation und eine Taschenlampe, die im Lieferumfang enthalten ist, die Ihr optional magnetisch an der Rückseite der F3600 anbringen könnt. Ehrlicherweise wird das LED-Licht an der Rückseite der F3600 keine große Hilfe sein bei der Bedienung. Am sinnvollsten ist es, das LED-Licht für den Notfall als SOS-Signal zu nutzen – und die Taschenlampe, um die Powerstation auch im Dunkeln bedienen zu können.

Fangen wir mit der schlechten Nachricht an: Es gibt keine unterstützende App – und ich verstehe nicht, warum. Hersteller wie Bluetti, Ecoflow und mittlerweile auch Jackery seit der Explorer 2000 Plus, die wir bei nextpit erst kürzlich getestet haben , haben bereits unter Beweis gestellt, wie komfortabel die Steuerung einer Powerstation per App ist. Lasst es mich so formulieren: Eine unterstützende App für Powerstations gehört für mich zu den Dingen, auf die man nicht mehr verzichten möchte, wenn man sie einmal hatte.

Der Bildschirm zeigt Euch alle nötigen Informationen bezüglich der F3600 an. Eine unterstützende App gibt es derweil nicht. Stattdessen verbaut der Hersteller zahlreiche Knöpfe an der Powerstation für eine schnelle Bedienung.

Performance

So massiv die Fossibot F3600 ist, so enorm ist auch die Leistung von 7.200 W, die die Powerstation kurzzeitig maximal ausspuckt. Im Dauerbetrieb sind immer noch eindrucksvolle 3.600 W drin – und mehr geht auch über eine Schuko-Steckdose gar nicht. Auch als unterbrechungsfreie Notstromversorgung macht die F3600 eine gute Figur und eignet sich dank ihrer Akkutechnologie auch für den alltäglichen Einsatz.

Gefällt mir:

Ausgangsleistung von 3.600 W, kurzzeitig auf 7.200 W

81 % Effizienz

LiFePO4-Akku verbaut

USV-Funktion

Gefällt mir nicht:

kein Wireless Charging

Während Fossibot die Nennkapazität mit 3.840 Wh angibt, frisst die F3600 im Praxistest ganze 4.317 Wh, bis der Akku voll geladen ist. Beim Entladen gibt die Powerstation hingegen 3.512 Wh ab. Daraus ergibt sich eine Effizienz von 81 %, womit die F3600 zu den effizientesten Powerstations gehört, die nextpit bislang im Test hatte. Die verlorengegangenen 19 % wandelt die Powerstation in Wärme um.

Auch interessant: die besten Powerstations mit Solar-Option im Test

Nicht nur bei der Effizienz hinterlässt die F3600 einen hervorragenden Eindruck, sondern auch bei der Leistung muss sich die Powerstation nicht vor der direkten Konkurrenz verstecken (was allein wegen der Größe schon problematisch wäre). Die F3600 spuckt konstant 3.600 W aus. Um etwa den Anlaufstrom von schwerem Werkzeug wegzustecken, sind kurzzeitig sogar 7.200 W möglich.

Der Bildschirm zeigt Euch laufend die Eingangs- und Ausgangsleistung an. / © nextpit

Fossibot hat der F3600 Lithium-Eisenphosphat-Zellen verpasst. Der chinesische Hersteller verspricht 80 % der ursprünglichen Kapazität nach 6500 Ladezyklen. Bei einem Zyklus pro Tag entspricht das 18 Jahren! Damit könnt Ihr die Powerstation also wirklich bedenkenlos jeden Tag nutzen.

Im Test ist die F3600 nach gerade mal 2,5 h vollgeladen. Das liegt einerseits an der vorhandenen Schnellladefunktion und zum anderen an der konstanten Eingangsleistung von 2.200 W. Alles in allem eine bemerkenswert kurze Ladedauer für eine Powerstation mit solch einer Kapazität. Erstaunlich ist zudem, dass die Powerstation beim Be- und Entladen so gut wie gar nicht zu hören ist. So könnt Ihr abends am Lagerfeuer weiterhin ungestört Eure Gruselgeschichten erzählen.

Außerdem habt Ihr die Option, die F3600 mit Solarpanels zu laden, und das mit bis zu 2.000 W! Besonders in Verbindung mit einer Inselanlage ergeben sich für Euch zahlreiche Vorteile. Wie das genau funktioniert, lest Ihr in unserem Guide zu Balkonkraftwerken.

Die drei 230-V-Steckdosen sind mit einer Klappe geschützt. / © nextpit

Schließlich könnt Ihr mithilfe des Drehknopfs die Ladeleistung manuell konfigurieren. Konkret könnt Ihr zwischen fünf Stufen von 400 W bis 2.200 W wählen. Der Gedanke hinter dieser Funktion ist schnell erklärt: Je langsamer Ihr die Powerstation ladet, desto mehr schont Ihr die Batterie und verlängert die Lebenszeit des Akkus. Lediglich Wireless Charging vermisse ich bei der F3600. Dafür unterstützt die F3600 Pass-Through-Charging. Das ermöglicht Euch, die Powerstation beispielsweise mit einem Solarpanel aufzuladen und zur selben Zeit Geräte an die Powerstation zu hängen.

Auch interessant: So findet Ihr das beste faltbare Solarpanel

Zu guter Letzt ist die Fossibot F3600 als USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) einsetzbar. Im Falle eines Stromausfalls übernimmt die F3600 automatisch die Stromversorgung. In unserem simulierten Stromausfall hält die Powerstation einen iMac weiter im Betrieb.