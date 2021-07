OxygenOS: OnePlus verspricht längere Updates

Vor wenigen Wochen haben uns OnePlus und Oppo einen schönen Schrecken eingejagt, als es hieß, dass die beiden Smartphone-Hersteller künftig enger miteinander verzahnt sein würden. Erfreulicherweise war bald darauf klar, dass OnePlus weiterhin an OxygenOS festhält – und jetzt hat man dazu auch seine Update-Pläne verkündet.

OnePlus präzisiert seine OxygenOS- und Update-Pläne

Das Unternehmen, das sich wie Oppo unter dem Dach von BBK Electronics befindet, hat sich wieder einmal an seine Community gewandt, um mitzuteilen, wie es mit OxygenOS weitergeht. Nochmal wurde klargestellt, dass der internationale Markt mit dieser Software bedacht wird, während auf OnePlus-Smartphones in China ColorOS zum Einsatz kommt.

Neu ist hingegen die Info, dass man die Software-Experience des kompletten Portfolios standardisieren wird und deswegen daran gearbeitet wird, die Codebasis von OxygenOS und ColorOS zu integrieren. Durch das Nutzen der Ressourcen, die man sich mit Oppo teilt, will man effizienter werden, und ebenso stabile wie schnelle Updates garantieren.

OnePlus geht davon aus, dass uns Nutzer:innen dieser Umbau gar nicht wirklich auffallen wird, da er hinter den Kulissen stattfindet. Gleichzeitig würden wir von der stabileren und stärkeren Plattform profitieren, heißt es.

Flaggschiffe ab OnePlus 8 mit drei großen Android-Updates

Spannender und offensichtlicher für Besitzer:innen von OnePlus-Smartphones ist die veränderte Update-Politik des Unternehmens. Man hat nämlich seinen Software-Wartungsplan angepasst und den Lebenszyklus seiner Geräte dadurch erhöht. Folgende Angaben macht OnePlus zur neuen Software-Politik:

Flaggschiffe (OnePlus 8-Serie und neuer) werden drei große Android-Updates und vier Jahre lang Sicherheitsupdates erhalten.

Das erste OnePlus Nord und neuere Nord / Nord CE-Geräte erhalten zwei große Android-Updates und drei Jahre lang Sicherheitsupdates.

Beginnend mit N10 und N100 erhalten alle Geräte der N-Serie ein großes Android-Update und drei Jahre lang Sicherheitsupdates.

Flaggschiff-Modelle, die vor der OnePlus 8-Serie veröffentlicht wurden, werden allerdings weiterhin dem vorherigen Zeitplan von 2 großen Android-Updates und 3 Jahren Sicherheitsupdates folgen.

Was haltet Ihr von dieser Ankündigung des beliebten Smartphone-Herstellers? Überwiegt die Freude angesichts länger nutzbarer Smartphones oder bleibt da nach wie vor ein wenig Unsicherheit, ob und wie OxygenOS in absehbarer Zeit sein Gesicht verändern könnte? Schreibt es uns in die Kommentare.