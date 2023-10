Philips Hue Starter-Kit für 79 € – günstig wie ewig nicht mehr!

Smarte Beleuchtung ist Euer Ding bzw. Ihr würdet da gerne endlich einsteigen? Dann ist heute vermutlich der Tag, an dem Ihr das angehen solltet. Der Grund: Nachdem für das Philips-Hue-Starter-Kit inklusive Bridge und drei Leuchten zuletzt noch knapp 150 Euro aufgerufen wurden, wirken die veranschlagten 79 Euro wie ein erster Black-Friday-Gruß. nextpit verrät Euch, was dran ist am Media-Markt-Deal.