Pixel 5 und 4a 5G: Das letzte Geheimnis ist gelüftet

Am 30. September wird Google zur virtuellen Vorstellung seiner neuen Pixel-Mitglieder einladen. In einem Tweet lud der Konzern zu einem Made-by-Google-Event um 19 Uhr deutscher Zeit, und forderte auf, das Popcorn schon mal bereitzustellen. Ob Fans der Pixel-Smartphones das wirklich brauchen?

Preise der neuen Google-Pixel-Smartphones wohl bekannt

Der deutsche Onlineshop Computeruniverse listet bereits die neuen Versionen der Pixels auf seiner Website. Leak-Youngster Nils Ahrensmeier hatte die Datenblätter via Twitter veröffentlicht. Zwar befinden sich auf der Shop-Website von Computeruniverse noch keine Fotos des neuen Google Pixel 5 und Pixel 4a 5G. Aber einige Daten inklusive Preise für den deutschen Markt sind nun bekannt.

Demnach erwarten wir das Google Pixel 5 in den Farben Grün und Schwarz mit 128 GB internem Speicher zum Preis von 629 Euro. Das Google Pixel 4a 5G wird ebenfalls mit 128 GB Speicher erhältlich sein und in den Farben Weiß und Schwarz zum Preis von je 499 Euro auf der Website angeboten. Die neuen Pixel-Smartphones sollen laut Spekulationen am 15. Oktober in den Verkauf gehen.

Pixel 4a 5G: So soll es ausgestattet sein

3.800 mAh Akku

Dual-Kamera mit Weitwinkel (wie Pixel 4)

12,2 Megapixel hinten, 8 Megapixel vorne

Snapdragon 765G

6 GB RAM

128 GB Speicher

60-Hz-Bildschirm

Kunststoffrückseite mit Fingerabdrucksensor

3,5-mm-Klinkenbuchse

6,2-Zoll-Display

Preis : 499 Euro

Mögliche technische Daten des Pixel 5

4.000 mAh Akku

Dual-Kamera mit Weitwinkel (wie Pixel 4)

12,2 Megapixel hinten, 8 Megapixel vorne

Snapdragon 765G

8 GB RAM

128 GB Speicher

90-Hz-Bildschirm

Kunststoffrückseite mit Fingerabdrucksensor

6-Zoll-Display

Preis: 629 Euro

Google Pixel 5 und 4a: Frühere Meldungen zum Google-Handy

Seit einigen Wochen gibt es bereits Hinweise auf angebliche Termine für die beiden erwarteten Google-Smartphones. So schrieb beispielsweise Google Frankreich in einem Blog-Post für kurze Zeit von einem Start am 8. Oktober. Leaker Jon Prosser sagte wenig später, dass es bereits am 30. September so weit sein könnte.

Es ist aber auch möglich, dass die beiden neuen Geräte noch früher erscheinen könnten. So berichtet Caschys Blog, dass beim deutschen Mobilfunkanbieter Vodafone bereits interne Listings der beiden Geräte aufgetaucht sind, in denen auch ein voraussichtlicher Termin genannt wird.

Diesen Informationen zufolge sollen die das „Google Pixel 5 Black“ und „Google Pixel 4a 5G Black“ bereits am 25. September 2020 verfügbar sein. Weitere Details, wie zum Beispiel die Speichergrößen fehlen bislang jedoch noch.

Derartige Informationen von Vodafone sollen bereits beim Pixel 3 „sehr treffsicher“ gewesen sein. Beim Pixel 4a hingegen sah es anders aus, weshalb man die Informationen – nicht zuletzt weiterhin aufgrund der Corona-Krise – mit Vorsicht genießen sollte.

So sollen die Rückseiten des Pixel 5 und Pixel 4a 5G angeblich aussehen. / © Reddit

Pixel 5: So teuer könnte es sein

Gleiches gilt auch für die angeblichen Preise, die in den vergangenen Stunden genannt wurden. So will TechnikNews erfahren haben, dass das Google Pixel 5 zum Preis von 629 Euro inklusive der aktuell gültigen Mehrwertsteuer in Höhe von 16 Prozent starten soll.

Der Preis vom Pixel 4a 5G ist bereits bekannt und wird laut Google bei 499 Euro liegen. Zur Erinnerung: Das Pixel 4 kostete im vergangenen Jahr noch 749 Euro. Für das Pixel 4 XL wurden mindestens 899 Euro fällig.

Die letzten Leaks nannten auch einige Details zu den technischen Spezifikationen. So soll im Pixel 5 ein Akku mit 4.000 mAh zum Einsatz kommen. Beim Prozessor setzt man offenbar auf Qualcomms Mittelklasse und greift zum Snapdragon 765G, der mit 6 GB RAM gepaart sein soll. Das Display soll maximal 90 Hertz unterstützen. Einen traditionellen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss soll es, im Gegensatz zum Pixel 4a 5G, beim Pixel 5 jedoch nicht geben.