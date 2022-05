Pixel Buds Pro: AirPod-Pro-Konkurrent soll ANC und 3D-Audio bieten

Google könnte an einer Pro-Version seiner kabellosen Pixel Buds-Ohrhörer arbeiten. Die angeblichen Pixel Buds Pro würden wahrscheinlich noch in diesem Jahr mit ANC und Spatial-Audio-Funktionen auf den Markt kommen, die in der Pixel-Buds- und Buds-A-Serie fehlen.

Google wird Gerüchten zufolge "bald" die Pixel Buds Pro auf den Markt bringen

Pixel Buds Pro könnten mit aktiver Geräuschunterdrückung und 3D-Audio ausgestattet sein

Preise und Verfügbarkeit der Pixel Buds Pro noch nicht bekannt