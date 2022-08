Poco F4 im Test: Wieso sollten wir mehr Geld für ein Handy ausgeben?

Das Poco F4 muss große Fußspuren ausfüllen. Schließlich war das Poco F3 2021 eines der beliebtesten Mittelklasse-Smartphones aus dem Hause Xiaomi. Kann das Poco F4 da anschließen und die Messlatte vielleicht sogar noch ein wenig höher legen? Finden wir raus in unserem ausführlichen Test – los geht's!

NEXTPITTV

Bewertung

Pro Knackiges, helles AMOLED-Display mit 120 Hz

Gute Verarbeitung

Tolle Hauptkamera

Starke Performance

Schnelles Quick-Charging

Akku im Lieferumfang enthalten Contra überflüssige 2-MP-Makro-Kamera

Bloatware und Werbung

keine IP-Zertifizierung

kein microSD

keine Kopfhörerbuchse

kein Wireless Charging

Affiliate Angebot Xiaomi Poco F4 Zur Geräte-Datenbank

Xiaomi Poco F4: Preis und Verfügbarkeit Das Poco F4 ist an der Seite des Poco X4 GT (Test) im Juni vorgestellt worden. Es gibt zwei Ausführungen, zwischen denen Ihr wählen könnt: Das Modell mit 128 GB Speicher und 6 GB RAM gibt es für 399,90 Euro, das von uns getestete große Modell mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher kauft Ihr für 449,90 Euro. Ihr sucht andere Geräte in der Preisklasse? Dann lest unseren Beitrag mit den besten Handys unter 400 Euro. Ihr könnt Euch für eine von drei Farben entscheiden: Moonlight Silver, Night Black und Nebula Green. Affiliate Angebot Xiaomi Poco F4 Zur Geräte-Datenbank

Xiaomi Poco F4: Design und Verarbeitung Eine hochwertige Verarbeitung behält Xiaomi erfreulicherweise nicht nur der Oberklasse vor. Das Poco F4 wirkt mit seinem kantigen Design sehr wertig. Eine IP-Zertifizierung fehlt allerdings – dadurch spart Xiaomi sich die Kosten einer Lizenzierung ein. Gefällt: hochwertige Verarbeitung

angenehm schlankes Design

schneller Fingerabdrucksensor Gefällt nicht: Rückseite ein Fingerabdruckmagnet

keine IP-Zertifizierung

kein microSD-Port

kein 3,5 mm Klinkenanschluss Das Poco F4 gibt es in drei Farben: Moonlight Silver, Night Black und Nebula Green. Bei den anderen beiden Farben spielt das eventuell kaum eine Rolle, bei unserem schwarzen Testgerät versammeln sich flott meine Fingerabdrücke zu einem lustigen Stelldichein. Davon abgesehen mag ich das Design des Geräts sehr. Dünn ist es geworden, das Poco F4. / © NextPit Das flache Design sorgt dafür, dass das Gerät kantiger ist, mit 7,7 mm ist es das bislang dünnste Poco-Smartphone. Dadurch liegt es meiner Meinung nach etwas weniger gut in der Hand und dank der Kameraerhebung kippelt es ein wenig auf dem Tisch. Vorne bietet Xiaomi Corning Gorilla Glas 5 und auch die Rückseite besteht aus Glas. Der Rahmen hingegen besteht aus Kunststoff und beherbergt bestens verarbeitete Tasten mit guten Druckpunkten. Wie so oft verzichtet Xiaomi / Poco darauf, sich ein IP-Zertifikat an Land zu ziehen. Spritzwassergeschützt sollte das Gerät dennoch sein. An der linken Seite finden sich überhaupt keine Tasten, rechts sitzt oben die Lautstärkewippe und darunter befindet sich der Power-Button, der auch den Fingerabdrucksensor beherbergt. Kopfhöreranschluss gibt es keinen, dafür aber Stereolautsprecher. / © NextPit Dieser löst übrigens superschnell aus. Das ist toll, wenn ich das Smartphone schnell entsperren möchte. Weniger toll aber, wenn ich es in meiner Hosentasche versenken will und dabei versehentlich entsperre. Xiaomi bietet da Abhilfe, denn Ihr könnt den Sensor so konfigurieren, dass er erst entsperrt, wenn Ihr die Taste drückt. Was noch? Ach ja: Ihr könnt zwei SIM-Karten im Gerät unterbringen, jedoch keine microSD-Karte. Ebenso vermisse ich den Anschluss für den Audio-Klinkenstecker. Dafür gibt es aber Stereolautsprecher, die in Sachen Bass zwar etwas schwach auf der Brust sind, dafür aber auch bei voller Lautstärke nicht scheppern.

Xiaomi Poco F4: Display Sehr hell, sehr kontrastreich, 120 Hertz Bildwiederholung, AMOLED-Technologie – Display-Herz, was willst Du mehr? Gefällt: kontrastreich und hell

120 Hz Bildwiederholung

Always-on-Display Gefällt nicht: – Beim Display erwarten wir mittlerweile auch in der Mittelklasse Überdurchschnittliches von Xiaomi. Weil uns die Chinesen sehr oft mit wirklich tollen Displays auch bei günstigen Devices verwöhnen. Genau das, was wir erwarten dürfen, bekommen wir auch hier wieder geliefert: Zum Beispiel ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display mit FullHD+-Auflösung und einem kleinen Punch-Hole oben in der Mitte. Eine Bildwiederholrate, die Ihr manuell auf 60 oder 120 Hertz einstellt, oder die adaptiv, also automatisch wechselnd nutzt. Das von Samsung gefertigte Display konnte mich im Test vollends überzeugen. / © NextPit Mit 900 Nits ist es sehr hell, der Peak unter HDR liegt sogar bei 1.300 Nits. Neben HDR10+ wird jetzt auch Dolby Vision unterstützt. Farben wirken auf mich sehr natürlich und kontrastreich, laut Xiaomi wird das DCI-P3-Farbspektrum zu 100 Prozent abgedeckt. Wer seine Farben gerne kräftiger hat, kann sich für die "gesättigte" Einstellung entscheiden. Selbst ein Always-On-Display ist mit von der Partie und sorgt dafür, dass das Display des Poco F4 nahezu identisch mit dem des Poco F3 ist und dennoch keinesfalls enttäuscht.

Xiaomi Poco F4: Software MIUI for Poco – und das auf Basis von Android 12. Das kennen wir und bekommen genau das geboten, was wir von Xiaomi aktuell gewohnt sind. Es lohnt also nicht, auf die Details ausführlich einzugehen, weil wir die Oberfläche bereits diverse Male unter die Lupe genommen. Daher könnt Ihr erahnen, was Euch erwartet: MIUI – ein Android-Overlay, welches für Euch sehr viele nützliche Funktionen und vielschichtige Möglichkeiten zur Personalisierung bereithält. Auf der anderen Seite steht erneut nervige Bloatware und Werbung. Wenn Ihr wissen wollt, wie Ihr die loswerdet, habe ich einen Lesetipp für Euch: So einfach werdet Ihr unter MIUI 13 die Werbung los. In einem weiteren Artikel haben wir die besten Tipps und Tricks für MIUI zusammengetragen, und wenn Ihr generell mehr über MIUI wissen wollt, schaut Euch unseren ausführlichen MIUI-13-Test an. Was ist noch spannend? Genau: Wie viele Software-Updates dürft Ihr erwarten? Unser MIUI-13-Update-Tracker verrät Euch, dass längst noch nicht alle versprochenen Xiaomi-Geräte MIUI 13 auf Basis von Android 12 erhalten haben. Dennoch schauen wir mit dem Poco F4 schüchtern in die Zukunft, können Euch dabei aber nicht mehr als ein großes Android-Update versprechen. Mit Versprechen hält sich Xiaomi nämlich vornehm zurück. Lest auch: So viele Android-Updates versprechen die Hersteller von Android-Handys Wir wissen aber, dass die Chinesen für die Modelle der Poco-F-Reihe in der Regel zwei Android-Versionen und vier MIUI-Versionen bereitstellen. Dazu kommen Sicherheitsupdates für drei Jahre mit vierteljährlichen Updates.

Xiaomi Poco F4: Performance Der Snapdragon 870 mag schon etwas betagt sein, liefert aber souverän ab. Weder im alltäglichen Gebrauch noch beim Gaming zeigte das Poco F4 Schwächen. Gefällt: Starke Performance

kein Überhitzen Gefällt nicht: – Ja, ich weiß – der Qualcomm Snapdragon 870 ist ja gar nicht sooo alt, weil er Anfang 2021 erst launchte. Im Grunde ist es aber auch nur eine minimal verbesserte Version des Snapdragon 865+, der wiederum nur ein leicht verbesserter Snapdragon 865 ist. Letzterer ging bereits 2019 an den Start. Wir können das also unter cleverem Marketing seitens Qualcomm verbuchen, weil Xiaomi mit dem "letztjährigen Flaggschiff-SoC" werben kann. All das ändert aber nichts daran, dass die Performance absolut ausreichend ist. Dabei ist sogar egal, was Ihr auf dem Smartphone veranstaltet. Im Benchmark-Test liefert das Poco F4 wenig überraschend eine Performance ab, die wir auch beim Test des Xiaomi 12X beobachteten. Schließlich werkelt in beiden Modellen der Snapdragon 870, nur dass Ihr beim Xiaomi 12X mit 700 Euro deutlich tiefer in die Tasche greift. In der folgenden Tabelle seht Ihr, dass das Poco F4 nicht mit dem ebenfalls neulich getesteten Poco F4 GT mit Snapdragon 8 Gen 1 mithalten kann. Das Samsung Galaxy A53 steckt es hingegen locker in die Tasche. Poco F4 Poco F4 GT Xiaomi 12X Galaxy A53 SoC Snapdragon 870 Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 870 Exynos 1280 3DMark Wild Life 4315 9757 4283 2280 3DMark Wild Life Stress Test Bester Loop: 4313

Schlechtester Loop: 3902 Bester Loop: 9813

Schlechtester Loop: 4531 Bester Loop: 4278

Schlechtester Loop: 2906 Bester Loop: 2298

Schlechtester Loop: 2283 Geekbench 5 Single: 969

Multi: 3230 Single: 1235

Multi: 3618 Single: 966

Multi: 3340 Single: 727

Multi: 1896 Auch beim Zocken (angetestet habe ich Genshin Impact und Shadowgun Legends) kommt es zu keinen Überhitzungen. Das Gerät erwärmt sich, aber in einem sehr erträglichen Rahmen (in der Spitze 42 Grad beim Wild Life Stress Test). Das dürfte auch dem LiquidCool-2.0-System geschuldet sein, das auf eine 7-lagige Graphit-Wärmeableitungsstruktur und eine Verdunstungs-Kühlkammer setzt. Allein schon deswegen könnte es ein sehr smarter Move gewesen sein, auf ein älteres SoC zu setzen, um Thermal Throttling und Überhitzung elegant zu umschiffen. So lässt sich dann auch erklären, dass es kein Nachteil ist, wenn ein Chipsatz verbaut wird, der schon im Vorgängermodell, dem Poco F3, arbeitete. Auch sonst hat sich gegenüber dem Vorgänger nicht viel geändert: Es gibt Modelle mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher (LPDDR5/ UFS 3.1) und eine größere Version mit 6 GB / 256 GB. Erweitern könnt Ihr den Speicher leider nicht. Bei der Konnektivität ist ebenfalls nahezu alles beim Alten geblieben. Ihr funkt im 5G-Netz, verfügt über NFC und GPS, außerdem wird Wi-Fi 6 unterstützt. Einziger winziger Unterschied: Statt Bluetooth 5.1 bietet das Poco F4 Bluetooth 5.2.

Xiaomi Poco F4: Kamera Die Hauptkamera mit 64 MP überzeugt tagsüber. Besser noch, auch nachts gelingen tolle Schnappschüsse. 8-MP-Ultraweitwinkel und vor allem 2-MP-Makro fallen dagegen allerdings ab. Abgerundet wird das Kamera-Setup durch eine sehr solide Selfie-Cam mit 20 MP. Gefällt: Richtig gute Hauptkamera

Optische Bildstabilisierung

Solide Performance bei Nacht Gefällt nicht: Schon wieder ein unnützer 2-MP-Makro-Sensor

kein Tele Die drei Kameras sind dreieckig in der Kamerainsel angeordnet. / © NextPit Gegenüber dem Vorgänger hat sich das Poco F4 zwar von der Sony-Linse verabschiedet, dafür aber die MP-Zahl auf 64 MP erhöht. Außerdem gibt es nun eine optische Bildstabilisierung und als Resultat daraus richtig schöne Bilder bei guten Lichtbedingungen. Aber nicht nur das: Auch des nachts liefert der Sensor mehr als ordentlich ab, wenn genügend Lichtquellen vorhanden sind. Der Nachtmodus ist mir auf meinen ersten Testaufnahmen kaum aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber unterm Strich gefallen mir die subtilen Änderungen ganz gut. Da wirken Farben natürlicher, Lichtquellen werden detailgetreuer eingefangen usw. Das komplette Kamera-Setup sieht wie folgt aus: 64 MP Hauptkamera mit OIS, f/1.79

8 MP Ultraweitwinkel, 119°, f/2.2

2 MP Makro, f/2.4 Die Hauptkamera setzt per Pixel-Binning 16-MP-Fotos zusammen. Ihr könnt natürlich auch in den 64-MP-Modus wechseln, den ich aber für weitestgehend unnötig erachte. Die hochauflösenden Aufnahmen bringen zweifellos mehr Detailreichtum, wenn das Licht stimmt. Ist das nicht der Fall, kann das aber auch schnell ins Gegenteil kippen, zumal HDR den Modus nicht unterstützt. Der Ultraweitwinkelsensor leistet das, was wir in der Preisklasse erwarten dürfen – ordentliche Tageslichtaufnahmen und wenig hilfreiche Fotos in der Nacht. Passt das Licht, sind die Ultraweitwinkel-Shots detailreich genug, aber es wird schwieriger, je schlechter das Licht ist. Aber der Sensor ist immer noch Gold im Vergleich zu dem, was der Makro-Shooter abliefert. Gegenüber der Telemakro-Kamera mit 5 MP im Poco F3 eine echte Verschlechterung und die einzige Enttäuschung beim Poco F4. Der 2-fach-Zoom ist nur digital, bietet aber zumeist brauchbare Ergebnisse. Erfreulicher ist da die 20-MP-Knipse vorne, die souveräne Ergebnisse abliefert, was auch den Porträtmodus mit einschließt. Unterm Strich haben wir eine richtig gute Hauptkamera, eine brauchbare Ultraweitwinkelkamera und auch eine ordentliche Selfie-Cam. Das können wir für den Preis durchaus als überdurchschnittlich bezeichnen. Hauptkamera © NextPit Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera, Zoom x2 © NextPit Hauptkamera – Ein Döner-Mann von Format hat selbstverständlich einen künstlichen Himmel in der Bude. © NextPit Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera, Zoom x2 © NextPit Hauptkamera © NextPit Hauptkamera – Schönes Foto vom unschönsten Bahnhof Deutschlands. © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera – ganz ehrlich: Nehmt lieber die Hauptkamera für Nahaufnahmen als die Makrokamera. © NextPit Selfie © NextPit Selfie-Cam, Porträtmodus © NextPit Hauptkamera mit Porträtmodus © NextPit Hauptkamera ohne Nachtmodus © NextPit Hauptkamera mit Nachtmodus © NextPit Hauptkamera ohne Nachtmodus © NextPit Hauptkamera mit Nachtmodus © NextPit Hauptkamera ohne Nachtmodus © NextPit Hauptkamera mit Nachtmodus © NextPit Ultraweitwinkel mit Nachtmodus © NextPit Ultraweitwinkel ohne Nachtmodus © NextPit Hauptkamera ohne Nachtmodus © NextPit Hauptkamera mit Nachtmodus © NextPit Hauptkamera ohne Nachtmodus © NextPit

Xiaomi Poco F4: Akku Xiaomi steht auch für Schnellladen und das gilt ebenfalls fürs Poco F4. Mit 67 Watt ist das Smartphone flott geladen und ja, Xiaomi packt das Ladegerät auch mit in die Box. Gefällt: Schnelles Quick-Charging mit 67 Watt

Akku im Lieferumfang enthalten Gefällt nicht: kein Wireless Charging 4.500 mAh – das bedeutet für mich, dass ich bei normaler Nutzung abends noch so viel Saft habe, dass ich frühestens am nächsten Mittag ein Plätzchen für das Poco F4 in der Nähe einer Steckdose suchen muss. Selbst beim Testen inklusive längerem Gamings, kam ich entspannt über den Tag. Muss dann doch mal geladen werden, können sich Besitzer:innen des Poco F4 über Quick-Charging mit 67 Watt freuen. Beim Vorgänger waren es nur 33 Watt. Lob an Xiaomi auch dafür, dass sie den Charger mit in die Verpackung stopfen. Das Einzige, was mir fehlt, ist die Möglichkeit des drahtlosen Ladens. Aber das Schicksal teilt sich das F4 mit schrecklich vielen Mittelklasse-Handys.

Xiaomi Poco F4: Technische Daten Technische Daten Produkt Xiaomi Poco F4 Abbildung Abmessungen & Gewicht 163,2 x 75,95 x 7,7 mm / 195 g Display AMOLED / 6,67 Zoll / FHD+ / 120 Hz Bildwiederholrate / 360 Hz Touch-Abtastrate Speicher 6 GB / 8 GB | 128 GB / 256 GB / nicht erweiterbar SoC & GPU Qualcomm Snapdragon 870 / 7 nm / Adreno 650 GPU Betriebssystem MIUI 13 / Android 12 Kamera hinten 64 MP Hauptkamera, f/1,79, 1,4 μm große Pixel (4-in-1)

8 MP Ultraweitwinkel-Kamera, f/2,2, FOV 119°

2 MP Makrokamera, f/2,4, 1,75 μm Kamera vorn 20 MP Selfie-Kamera, f/2,45 Akku 4500 mAh / kabelgebunden 67 Watt Sonstiges LiquidCool-Technologie 2.0, Seitlicher Fingerabdrucksensor, Dolby Atmos Konnektivität 5G / LTE / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2, NFC, GPS, 4x4 MIMO, Glonass, Beidou Preis ab 399,90 Euro Zum Angebot* Preis prüfen