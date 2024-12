Die Poco-X-Reihe ist ein gutes Beispiel dafür, was wir heute für relativ wenig Geld auf dem Smartphone-Markt bekommen. So findet sich beispielsweise das Poco X6 Pro in unserer Liste der besten Smartphones unter 300 Euro. Kein Wunder also, dass auch das Poco X7 mit Spannung erwartet wird, bei dem sich eine baldige weltweite Veröffentlichung anbahnt.

Poco X7 im Benchmark: "Nur" so gut wie der Vorgänger?

Dass das Poco X7 schon Anfang 2025 erscheinen könnte, belegt auch ein jetzt aufgetauchter Eintrag bei Geekbench, der uns bereits jetzt einiges zur Performance verrät. Dort hat sich nämlich ein Xiaomi-Device mit dem Namen "Xiaomi 24095PCADG" blicken lassen. Aus früheren Zertifizierungen und einem Eintrag in der IMEI-Datenbank können wir diese Bezeichnung besagtem Xiaomi X7 zuordnen.

Wie beim abgebildeten Poco X6 dürfen wir wohl wieder auf ein schönes AMOLED-Panel mit 6,67 Zoll Bildschirmdiagonale hoffen. / © nextpit

Der Benchmark-Test enthüllt eine Wertung von 1.029 Punkten beim Single-Core-Score, beim Multi-Score werden 2.901 Punkte erreicht. Zum Vergleich: Bei unserem Test des Poco X6 wurden Geekbench-Ergebnisse von 1.025 (Single) und 2.810 (Multi) erreicht. Damit scheint die Performance des kommenden Poco X7 nicht signifikant besser zu sein als beim vom Snapdragon 7s Gen 2 angetriebenen Poco X6.

Die Leistung könnte ein Hinweis darauf sein, dass wie beim in China bereits vorgestellten Redmi Note 14 Pro 5G ein MediaTek Dimensity 7300 Ultra zum Einsatz kommt. Der Geekbench-Eintrag verrät uns zudem, dass das Poco X7 leider auch noch mit Android 14 ins Rennen geschickt wird. Weiter werden 12 GB Arbeitsspeicher genannt.

Da eine große Ähnlichkeit zum erwähnten Redmi Note 14 Pro 5G vermutet wird, könnte das bedeuten, dass uns das neue Poco-Phone wieder einmal mit einem 6,67 Zoll großen AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate erwartet. Dazu käme dann vermutlich auch ein 5.500 mAh großer Akku mit 45-W-Ladung und ein 50-MP-Sensor an der Spitze der Triple-Cam.

Affiliate Angebot Xiaomi Poco X6 Pro

In Summe lässt das auf ein wirklich solides neues Handy schließen, bei dem wir jetzt aber keine Innovations-Weltrekorde zu erwarten haben. Aber hey, noch haben wir nicht viele offiziell bestätigte technische Daten, also lasst uns nicht vorschnell urteilen. Hält sich Xiaomi ans Veröffentlichungs-Schema des Vorjahres, dürfte das Poco X7 bereits im Januar aufschlagen – habt also noch ein wenig Geduld.

Habt Ihr für 2025 vielleicht den Erwerb eines günstigen Poco-Phones eingeplant? Lasst uns in den Kommentaren gerne wissen, ob es das Poco X7 werden könnte, oder ob Ihr andere Modelle im Sinn habt.