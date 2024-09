Gaming-Laptops eignen sich hervorragend um die Vorlesung möglichst angenehm zu gestalten oder im langweiligen Meeting problemlos eine Runde Call of Duty zu zocken. Leider kosten die Geräte nicht selten mehr als 2.000 Euro. Mit dem Nitro bietet Acer jedoch ein High-End-Modell zum deutlich günstigeren Preis an, der jetzt nochmal deutlich fällt. Wir haben uns das Angebot einmal genauer für Euch angeschaut.

Wenn wir uns die Preisverläufe auf Seiten wie idealo anschauen, sind starke Schwankungen nicht gerade selten. Allerdings zählen Laptops nicht zwingend zu den Geräten, die wir hier antreffen. Anders ist es beim Acer Nitro mit der klangvollen Bezeichnung AN16-42-R56C. Das Modell kostete nämlich vor wenigen Tagen noch mindestens 1.391 Euro im Netz und ist jetzt für knapp 1.200 Euro zu haben.

Affiliate Angebot Acer Nitro 16-Zoll-IPS-Panel | WQXGA-Auflösung | 165 Hz | GeForce RTX4070 | Ryzen R7-8845HS | 16 GB RAM | 1 TB SSD

Wie viel High-End steckt im Acer Nitro?

Acer bewirbt den Nitro als die "Zukunft des Gamings". Schaut man auf die technischen Daten, macht das Gerät auch einen wirklich soliden Eindruck. Als Prozessor setzt der Hersteller auf einen Ryzen R7-8845HS aus der Hawk-Point-Serie von AMD. Das High-End-SoC nutzt acht Kerne und Hyperthreading um bis zu 16 Thread zu bedienen und im Einzelkern-Boost auf bis 5,1 GHz zu takten. Hier kommen zudem 16 GB RAM zum Einsatz. Für Spiele nicht unerheblich ist auch die GeForce RTX4070.

Die Grafikkarte stammt aus der aktuelleren AI-Serie von Nvidia und verfügt über 8 GB dedizierten Speicher. Allerdings ist die 4070 in der mobilen Version etwas weniger performant, als das größere Modell für Desktop-PCs. Dennoch reicht die GPU völlig für aktuellere Titel wie etwa Throne and Liberty aus. Weiteres Highlight ist das 16-Zoll-IPS-Panel. Es verfügt über eine WQXGA-Auflösung mit 2.560 x 1.600 Pixeln. Die Bildwiederholrate ist nativ auf 165 Hz festgelegt.

Die Dual-Lüfter-Kühlung des Acer Nitro AN16-42-R56C sorgt im Zusammenspiel mit Vektor-Heatpipes für eine gute Wärmeableitung. / © Acer

Wie es sich für ein Gaming-Laptop gehört ist die Tastatur natürlich mit RGB beleuchtet und im QWERTZ-Layout gehalten. Bei den Anschlüssen hat Acer ebenfalls nicht gespart und bietet Euch neben dem Netzanschluss und LAN-Port zudem zwei USB-C-, einen HDMI-2.1- und einen Klinken-Input. Zusätzlich gibt es noch drei USB-A-Ports mit unterschiedlichen Datenübertragungsraten. Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 sind ebenfalls an Bord.

Lohnt sich das Acer-Angebot zum Gaming-Laptop?

Ihr zahlt bei notebooksbilliger gerade 1.199 Euro. Hier kommen noch einmal Versandkosten hinzu und so beläuft sich der Gesamtpreis auf 1.206,99 Euro. Immer noch sehr günstig für das Gaming-Laptop, wenn Ihr es mit der Konkurrenz vergleicht. Der nächstbeste Preis ist hier nämlich mit 1.258,94 Euro angesetzt. Allerdings bietet der NBB das Laptop auch auf eBay an. Durch den Gutschein "POWEREBAY5" spart Ihr hier zusätzlich Geld und zahlt insgesamt nur 1.188,99 Euro. Hier seid Ihr jedoch stark auf die Stückzahl begrenzt.

Die große Frage ist also, ob sich die gegebene Ausstattung zum Preis auch lohnt. Gerade die GeForce-Grafikkarte und der Prozessor sind mehr als ausreichend, um aktuelle Games zu zocken oder im Home-Office zum König zu avancieren. Allerdings begründet sich der verhältnismäßig günstige Preis darauf, dass die Komponenten eben nicht mehr zum absoluten Novum zu zählen. Es gibt mittlerweile bessere Hardware, für die Ihr allerdings auch tiefer in die Tasche greifen müsst. Auch die 16 GB RAM können schnell an ihre Grenzen stoßen.

Glücklicherweise lässt sich der Arbeitsspeicher aber auf bis zu 32 GB erweitern – wenn Ihr die Zusatzkosten tragt. Um direkt loszulegen, bekommt Ihr dank einer Aktion von Nvidia übrigens das neue Star Wars Outlaws kostenlos als Code. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr auf der Produktseite zum Acer Nitro*. Es gilt, dass der Deal durchaus spannend ist, wenn Ihr auf der Suche nach einem soliden Gaming-Laptop seid und keine Lust mehr auf klobige PCs habt. Allerdings dürfte die Hardware in einigen Jahren an ihre Grenzen stoßen. Aber bei welchem Laptop ist das nicht der Fall?

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Acer Nitro interessant für Euch? Kauft Ihr lieber Gaming-Laptops, aufgrund der höheren Leistung, oder sind Euch Office-Notebooks mehr als genug? Lasst es uns wissen!