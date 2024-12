Immer wieder bietet MediaMarkt in seiner Tarifwelt sogenannte Schubladenverträge an. Dabei handelt es sich um Angebote, bei denen Ihr einen Handyvertrag abschließt und dadurch günstig an Geräte kommt, ohne zusätzliche Kosten zu zahlen. Das gilt nun auch für das Honor Magic 6 Lite. Denn für gerade einmal 3,99 Euro könnt Ihr Euch das Mittelklasse-Smartphone jetzt schnappen. Wir haben den Tarif-Check für Euch.

In der Regel sind Schubladenverträge vor allem bei Konsolen oder Fernsehern (Kaufberatung) durchaus spannend, wenn Ihr nicht unnötig viele Tarife abschließt. Doch auch für ein neues Smartphone nutzen viele solche Möglichkeiten, um möglichst günstig in den Besitz eines bestimmten Gerätes zu kommen. Bei MediaMarkt ist das Ganze sogar jetzt richtig günstig möglich. Für gerade einmal 3,99 Euro im Monat gibt es hier das Honor Magic 6 Lite in Verbindung mit dem hauseigenen Mobilfunktarif "Super Select XS".

Affiliate Angebot Honor Magic 6 Lite Jetzt zum Angebot bei MediaMarkt!

Mittelklasse-Smartphone mit 108-MP-Kamera

Das Honor Magic 6 Lite ist ein typisches Low-Budget-Gerät. Ihr bekommt ein 5G-fähiges Smartphone mit 6,78 Zoll großem 120-Hz-Display, das immerhin 1.200 Nits bietet. Auch bei der Hauptkamera muss sich das Handy nicht verstecken und bietet satte 108 Megapixel. Das Kamera-Modul wird durch eine 5-MP-Ultraweitwinkelkamera und einen (etwas unnötigen) 2-MP-Makrosensor erweitert. Mit einem 5.300 mAh starken Akku rundet sich das Mittelklasse-Bild ab.

Neben einem ausdauerndem Akku und der 108-MP-Hauptkamera wurde vor allem auf den Schutz des Honor Magic 6 Lite geachtet. / © Honor

Schade hingegen ist die geringe Ladegeschwindigkeit von 35 W. Auch der Prozessor gehört bereits zum alten Eisen. Es handelt sich um einen Snapdragon 6 Gen 1 von Qualcomm mit immerhin 8 GB RAM und 256 GB UFS-3.1-Speicher. Für alltägliche Anwendungen zwar kein Problem, aber beim Zocken stößt das Gerät schnell an seine Grenzen.

So kommt Ihr richtig günstig an das Honor Magic 6 Lite

Wie bereits erwähnt schließt Ihr hier einen "Super Select XS"-Tarif ab. Dabei befindet Ihr Euch im 5G-Netz der Telefónica und bekommt 3 GB Datenvolumen monatlich zur Verfügung gestellt. Mit einer Download-Bandbreite von maximal 50 MBit/s und einer Allnet-Flat ist der Handytarif ebenfalls ausgestattet. Zu den monatlichen Kosten von 3,99 Euro kommen einmalig 29 Euro für das Gerät, sowie 29,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr und 4,95 Euro für den Versand obendrauf.

Honor Magic 6 Lite + Super Select XS Netz o2 Datenvolumen 3 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 5G / LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 3,99 € Einmalige Kosten 63,94 € Gesamtkosten 159,70 € Aktuelle Gerätekosten (laut idealo) Honor Magic 6 Lite (256 GB) – 239,00 € Monatliche effektive Ersparnis ~ 3,30 € Zum Angebot*

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit zahlt Ihr bei MediaMarkt 159,70 Euro für das Honor Magic 6 Lite samt Mobilfunktarif. Im Netz kostet Euch das Gerät allerdings mindestens 239 Euro, wodurch Ihr effektiv 3,30 Euro pro Monat spart. Als kleinen Bonus legt MediaMarkt zudem noch McAfee LiveSafe Device Attach für ein Jahr kostenlos hinzu. Bedenkt allerdings, das Abonnement rechtzeitig zu kündigen, falls Ihr die Sicherheitssoftware nicht nutzen möchtet.

Im Vergleich: Die besten Smartphones unter 300 Euro

Alles in allem also ein richtig gutes Angebot, wenn Ihr gerade ein günstiges Smartphone sucht. Das Honor Magic 6 Lite kommt im Alltag bestens zurecht, auch wenn es natürlich nicht an die Leistung der besten Smartphones 2024 herankommt. Das will Honor aber auch gar nicht, da Ihr sonst deutlich mehr zahlen müsstet. Für 3,99 Euro im Monat könnt ihr hier also einen durchaus spannenden Deal ergattern.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr Schubladenverträge? Lasst es uns wissen!