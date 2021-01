Rollables: Smartphones mit rollbaren Displays - eine erste Übersicht

Nach den Smartphones mit faltbaren Displays könnten Modelle mit rollbaren Panels die nächste Evolutionsstufe darstellen. Wir werfen schon mal einen ersten Blick auf das, was sich in dieser Hinsicht tut und erklären, welche Vorteile die “Rollables” haben könnten.

Im Rahmen der CES sah man nun also das LG Rollable in einem Video des Unternehmens, da wussten wir noch nicht, ob wir es hier mit einer Konzeptstudie zu tun haben oder einem tatsächlich für einen Release vorgesehenen Produkt. Bereits einen Tag später sagte LG-Sprecher Ken Hong gegenüber Nikkei , dass man aufgrund der vielen Gerüchte beweisen wollte, dass es sich tatsächlich um ein reales Produkt handelt und kündigte an, dass das LG Rollable noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll.

Auch bei den “Rollables” sehen wir jetzt also eine bunte Mischung aus Absichtserklärungen erster Unternehmen, Render-Bildchen auf Basis von Patenten und auch schon ein paar Videos von tatsächlichen Prototypen. Wir wollen das jetzt mal ein bisschen sortieren und einen Überblick über das liefern, was wir bislang zu diesen Exoten in Erfahrung bringen können.

Es fühlt sich ein bisschen so an wie bei den Foldables, bevor es da erste Modelle gab, die man tatsächlich kaufen konnte: Es gab da nämlich viel Spekulationen, Patente, erste Leaks, Konzeptstudien und hin und wieder hat mal ein Tech-CEO bei einem Event am Ende einer Keynote oder für ein paar Ausgewählte hinter verschlossenen Türen schon mal einen Blick auf einen Prototypen werfen lassen.

Andererseits haben gewisse faltbare Formfaktoren sicher auch ihre Vorzüge, so dass eine neue Produktklasse (so man die Smartphones mit rollbaren Panels als solche betrachten möchte), mithelfen würden, die Auswahl für uns Konsumenten um spannende, zusätzliche Devices aufzubohren.

Auch, wenn Displays wie Motorola Razr als “faltbar” bezeichnet werden, faltet man die OLED-Panels ja nicht so, wie man ein Blatt Papier falten würde. Eher ist es ein sehr starkes Biegen, was dennoch hohe Anforderungen an das Material stellt. Auch hier könnte ein Vorteil der rollbaren Displays liegen, weil die Panels nicht so stark gebogen werden müssen, wie ihr auf dem nächsten Bild sehen könnt. Dadurch dürften diese Geräte langlebiger sein und sich auch keine optischen Spuren auf dem Screen zeigen.

Zwar bekommen das andere Hersteller wie Samsung bereits besser hin, dennoch habt Ihr von der schieren Masse her gefühlt zwei Smartphones im Gepäck. Auch mit einem einrollbaren Display muss man mehr Platz einrechnen als bei einem handelsüblichen Smartphone in Barrenform, klar. Dennoch wirkt das schon deutlich kompakter, wenn man hier mal einen Blick auf das Konzept von Oppo wirft:

Damit es Sinn ergibt, in diese Richtung zu forschen, müssen die Unternehmen ja auch einen Mehrwert für sich erkennen. Vorausgesetzt, dass flexible Panels sowohl in faltbaren als auch rollbaren Displays identisch gut funktionieren und haltbar sind, wäre meines Erachtens der große Vorteil der rollbaren Variante, dass sie platzsparender ist.

Genau an dieser Stelle und noch lange, bevor die faltbaren Handsets den Massenmarkt erobert hätten, klopft jetzt eine neue Spielart an die Geek-Tür: Gemeint sind die "Rollables", also Smartphones mit rollbarem Displays, wie wir sie bereits von mehreren Herstellern zumindest angeteasert bekommen haben.

TCL war vermutlich das erste Unternehmen, welches mit News zu so einem rollbaren Panel in einem Smartphone an die Öffentlichkeit ging. Bereits im letzten März sprach TCL Communications über verschiedene Konzepte mit flexiblen Displays, darunter befand sich eben auch ein rollbares Display.

So spannend dieses Konzept von TCL aber auch aussieht, leider gibt es hier noch keinerlei Ansage, wann das Unternehmen etwas in dieser Art tatsächlich zur Serienreife bringt und ob das Gezeigte dann auch noch dem entsprechen würde, was man final produziert. Wie bei den meisten anderen Herstellern ist hier also noch abwarten angesagt.

Samsung Display gibt auf seinem Blog auch Ausblicke auf mögliche kommende Designs und auch dort tauchte bereits ein rollbares Display auf, allerdings in einem ganz anderen Formfaktor, der eher an einen Kugelschreiber erinnert als an ein Smartphone. Seht selbst:

Samsung überlegt schon mal Richtung Zigarren-Form! / © Samsung

Es ist nur eine Zeichnung und sicher nichts, was wir in absehbarer Zeit real erwarten dürfen, wenn Ihr mich fragt. In diesem Fall wird aus dem Stift-förmigen Teil das komplette Display ausgerollt, wobei sich mir die Frage stellt, wie gut so ein Device mobil nutzbar wäre. In der Zeichnung liegt es ausgerollt auf einem Tisch, aber wie ist es, wenn man unterwegs nur schnell eine Benachrichtigung checken will?

Aber vermutlich lohnt es sich nicht, sich da jetzt schon den Kopf zu zerbrechen, da das noch Zukunftsmusik ist. Es gab das Gerücht, dass Samsung im Jahr 2022 so weit ist mit einem rollbaren Smartphone, aber diese Ansage würde ich doch lieber erst mal mit Vorsicht genießen.

Lasst uns stattdessen lieber noch auf ein weiteres Bild schauen, welches bereits Anfang 2020 gepostet wurde. Da berichtete nämlich die koreanische ET News, dass Samsung bereits zur CES des letzten Jahres hinter verschlossenen Türen ausgewählten Kunden seine Rollable-Display-Technologien präsentiert haben soll. Die Kollegen von Let’s Go Digital bastelten dazu wieder einmal wunderschöne 3D-Bilder, wie so ein Device aussehen könnte.

So könnte ein "Rollable" von Samsung aussehen / © Samsung

Dort im Beitrag wird übrigens von einem Release “in zwei, drei Jahren” gesprochen – sehr gut möglich also, dass tatsächlich frühestens 2022 von den erfolgsverwöhnten Südkoreanern ein Vorstoß in diese Richtung erwartet werden kann.

Xiaomi

Vertragt Ihr noch ein “Rollable”-Konzept von Let’s Go Digital? Dann möchte ich Euch nämlich noch ein weiteres mögliches Device aufs Auge drücken, bei dem die Display-Größe von Smartphone- auf Tablet-Größe anwachsen kann. Hierbei hat man das Modell aufgrund von Xiaomi-Patenten entworfen.

Xiaomi setzt auf ein ausgeklügeltes Stütz-System/ © Let's Go Digital

Das Smartphone erinnert optisch an das Mi Mix Alpha, dessen Display sich über Front und Rückseite erstreckt. Die Rückseite wird je nach Anwendung deaktiviert und auf der Vorderseite kann es auf Tabletgröße ausgerollt werden und bietet dann bis zu 200 Prozent mehr Screen. Werft am besten direkt ein Blick auf folgendes Video von Concept Creator Jermaine Smit: