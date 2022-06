Fußball überall schauen: Mobiler Beamer von Samsung zum Bestpreis

Mobilcom-Debitel hat einen etwas anderen Deal für Euch auf Lager, den wir Euch auf gar keinen Fall vorenthalten wollten. Aktuell könnt Ihr den " Samsung Freestyle "-Beamer mit 6 Monaten Waipu.tv Perfect Plus zum Bestpreis beim Mobilfunkanbieter bestellen. Mit dem smarten Beamer könnt Ihr überall Eure Lieblingssendung auf eine bis zu 100 Zoll große Leinwand projizieren und die Installation ist dabei kinderleicht.

NEXT PIT TV

Es ist das WM-Finale 2014. Deutschland ist in der Verlängerung gegen Argentinien und Ihr verfolgt das Spektakel im Radio, weil Ihr gerade unterwegs seid. Wäre es da nicht einfach grandios, wenn Ihr einfach ein Bild an die Wand projizieren könntet, um das Spiel live zu verfolgen? Zugegeben, hierbei handelt es sich um eine persönliche Erfahrung, die mich auch heute noch verfolgt, allerdings gibt es sicherlich zahlreiche Situationen, in denen ein mobiler Beamer wirklich nützlich sein kann.

Affiliate Angebot Samsung Freestyle Beamer

Bei Mobilcom-Debitel bekommt Ihr aktuell den smarten Beamer von Samsung zum bisherigen Bestpreis. Darüber hinaus gibt es ein "Waipu.tv Perfect Plus"-Abonnement für 6 Monate geschenkt, um auch unterwegs keine Folge Eurer Lieblingsserie zu verpassen. Die Einrichtung des Gerätes ist sehr einfach und Ihr profitiert zudem vom großen Katalog aus Filmen und Serien, sowie der nahtlosen Einbindung in Euer Samsung-Ökosystem.

Lohnt sich das Beamer-Angebot von Mobilcom-Debitel?

Die Aktion gilt nur im Online-Shop. Normalerweise kostet Euch der Beamer bereits rund 760 Euro, wenn Ihr das Gerät im Angebot bei anderen Herstellern kauft. Hinzu kommt noch das Abonnement von Waipu, das Euch in der Regel 12,99 Euro im Monat kostet. Ihr seht also, dass Ihr beim Angebot von Mobilcom-Debitel tatsächlich einiges sparen könnt. Sollten Euch 749 Euro zu viel sein, könnt Ihr darüber hinaus auch eine Finanzierung beantragen.

Den Freestyle könnt Ihr überall aufstellen, wo Ihr ihn gerade braucht. / © NextPit

Der Beamer weicht von der typischen Quadratform ab, stattdessen hat Samsung alles in eine zylindrische Form gepackt. Vor allem in dunklen Räumen überzeugt das smarte Gadget mit einem tollen Bild in 1.080p und verfügt über mehrere Möglichkeiten zur Auto-Arretierung. Zahlreiche smarte Features und die nahtlose Einbindung ins Samsung-Ökosystem runden das Gesamtpaket ab.

Perfekt ist das Gerät allerdings nicht. So fehlt beispielsweise eine Schutzhülle im Lieferumfang und auch eine IP-Zertifizierung gibt es nicht. Das größte Problem dürfte allerdings der fehlende Akku und die recht teure Battery Base darstellen, die separat erworben werden müssen. Ob Ihr nun dennoch den smarten Beamer möchtet oder nicht, bleibt gänzlich Euch überlassen.

Das Angebot von Mobilcom-Debitel ist nichtsdestotrotz wirklich interessant. Denn schließlich bekommt Ihr das Gerät im Netz aktuell nirgends günstiger.

Was haltet Ihr von dem Deal? Sind smarte Beamer interessant für Euch oder denkt Ihr, dass sie unnötig sind? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!