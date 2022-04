Galaxy M53: Samsung präsentiert Mittelklasse-Handy mit 108-MP-Kamera

Samsung hat ein neues Mittelklasse-Smartphone aus dem Hut gezaubert. Ohne großartige Ankündigung findet sich das Galaxy M53 seit gestern online auf Samsungs MobilePress-Seite. Wie die Nummer "53" schon vermuten lässt, teilt sich der Neuankömmling einige Spezifikationen mit dem ebenfalls noch brandneuen Galaxy A53. Auf der Rückseite sehen wir aber auch einen offensichtlichen Unterschied.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A53 Zur Geräte-Datenbank

Das Kamerasystem ist ein komplett anderes als beim Galaxy A53. / © Samsung

MediaTek statt Exynos?

Viele Spezifikationen teilen sich das A53 und dieses M53, aber es gibt auch Unterschiede. Zwar nennt Samsung noch nicht den exakten Prozessor, aber wie unsere Freunde von WinFuture.de berichten, soll anstelle des neuen Exynos 1280 hier der Dimensity 900 von MediaTek zum zum Einsatz kommen.

Wie Ihr auf dem Bild seht, ist auch das Kamera-Array ein komplett anderes, sowohl optisch als auch technisch. Während die Quad-Cam des A53 nämlich mit einer 64-MP-Hauptcam ausgestattet ist, ist hier ein Sensor mit 108 MP am Start. Der Rest der Sensoren (8 MP Ultraweitwinkel, je 2 MP Tiefe und Makro) fallen aber hinter die A-Klasse zurück.

Lest auch: Samsung Galaxy A53 und Galaxy A33 im direkten Vergleich

Vorne sitzt wie bei den anderen neuen Mittelklassemodellen ein 32-MP-Selfie-Shooter und auch der Akku ist mit 5.000 mAh identisch. Dieser kann mit bis zu 25 Watt geladen werden und ich würde an Eurer Stelle nicht drauf wetten, dass das Ladegerät im Lieferumfang enthalten ist. Weiter finden sich im Gerät 6 GB RAM, 128 GB erweiterbarer Speicher und ein 6,7 Zoll großes SuperAMOLED-Display. Das bietet eine FHD+-Auflösung und wiederholt Bilder mit 120 Hertz.

Wie zu erwarten packt Samsung Android 12 auf das Smartphone, auf das OneUI 4.1 aufsetzt. Ihr funkt mit dem Gerät im 5G-Netz, außerdem gibt es Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.2 in Sachen Konnektivität zu vermelden.

Preis und Verfügbarkeit noch nicht bekannt

Leider hat Samsung uns ein paar Informationen vorenthalten. So soll das neue Smartphone zwar in wenigen Wochen verfügbar sein, wir wissen jedoch noch nicht, zu welchem Preis. Das Galaxy M53, welches es in den Farben Braun, Blau und Grün zu kaufen geben wird, soll auch in Europa angeboten werden, wobei der Fokus des Geräts auf Einsteigermärkten liegen soll. Ob es das neue Handy des Unternehmens also auch nach Deutschland schafft, können wir Euch aktuell noch nicht sagen.

Was sagt Ihr: Hat es noch ein weiteres Mittelklasse-Smartphone von Samsung gebraucht? Mit was für einem Preis rechnet Ihr? Schreibt es uns in die Kommentare.