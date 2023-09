Samsung-Kampfansage: Galaxy A54 mit 4K-UHD-TV für 69 Euro!

Smartphones mit passenden Handytarifen gibt es in zahlreichen Shops. Auch die Hersteller bieten solche Bundle-Angebote an und bei Samsung gibt es jetzt ein richtig spannendes, für alle Fans von Mittelklasse-Smartphones und Smart-TVs. Denn das Unternehmen bietet gerade den Kassenschlager, das Galaxy A54, zusammen mit dem Crystal UHD 4K CU7179 in der 55-Zoll-Variante zum einmaligen Preis von 69 Euro an. Zusätzlich schließt Ihr noch einen Mobilfunktarif mit o2 ab.

Um den Deal wahrzunehmen, könnt Ihr im Samsung-Shop das Galaxy A54 256 GB auswählen. Anschließend wählt Ihr den o2-Tarif aus und schon könnt Ihr im Warenkorb sehen, dass der Smart-TV (zur Kaufberatung) ebenfalls enthalten ist – und zwar gratis. Das Smartphone verfügt über einen großartigen 6,4-Zoll-Bildschirm und eine ausgezeichnete Akkulaufzeit. Als Prozessor dient ein Exynos 1380. In diesem Angebot habt Ihr zudem 8 GB RAM und 256 GB Gerätespeicher zur Verfügung.

Das Dreifach-Kameramodul macht auch bei Tageslicht hervorragende Fotos. / © nextpit

In seinem Test zum Samsung Galaxy A54 war mein Kollege Rubens auch von der herausragenden Update-Politik sehr angetan. Beim UHD-Fernseher handelt es sich um ein Modell aus diesem Jahr. Hier habt Ihr eine 55-Zoll-Bilddiagonale, sowie den Samsung Crystal-Prozessor. Auch HDR, Dolby Digital und weitere smarte Features sind hier enthalten. Schaut am besten auf der Samsung-Produktseite* vorbei, falls Ihr noch mehr Informationen möchtet.

Der nextpit-Tarif-Check zum Samsung-Deal

Wie bereits erwähnt, müsst Ihr für diesen Deal noch einen o2-Tarif abschließen. Der "o2 Mobile M Boost" bietet Euch monatlich 50 GB Datenvolumen, das jährlich um 5 GB steigt. Ihr surft mit maximal 300 MBit/s durch das 5G-Netz der Telefónica und zahlt jeden Monat 34,99 Euro für das gesamte Angebot. Hier kommt noch ein Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro hinzu. Bringt Ihr allerdings Eure alte Rufnummer mit, bekommt Ihr einen Wechselbonus über 100 Euro gutgeschrieben.

Eigenschaft Samsung-Deal Tarif o2 Mobile M Boost Datenvolumen 50 GB + 5 GB jährlich Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 34,99 Euro Einmalige Gerätekosten 69,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Gesamtkosten (24 Monate) 948,75 Euro Wechselbonus 100,00 Euro Reguläre Gerätekosten Samsung Galaxy A54 – 402,52 Euro Samsung CU7179 – 499,00 Euro Effektive monatliche Ersparnis ~ 2,20 Euro Zum Angebot*

Unserer Tabelle könnt Ihr entnehmen, dass Ihr aktuell mindestens 402,52 Euro für das A54 zahlt und noch einmal mindestens 499 Euro für den Smart-TV hinlegen müsstet. Dank des Wechselbonus spart Ihr bei diesem Deal effektiv 2,20 Euro monatlich gegenüber den regulären Gerätekosten.

Falls Ihr also gerade auf der Suche nach einem der besten Mittelklasse-Smartphones für unter 500 Euro seid und möchtet Euch noch einen wirklich guten Smart-TV sichern, ist das Angebot genau richtig für Euch. Habt Ihr keinen Bedarf am 55-Zoll-Fernseher, könnt Ihr diesen sicherlich auch weiterverkaufen, da es sich um ein aktuelles Modell handelt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Smart-TV eine spannende Zugabe oder möchtet Ihr lieber geringere monatliche Kosten für Euer Smartphone? Lasst es uns wissen!