Samsung One UI 6 Beta ist verfügbar: nextpit präsentiert die wichtigsten Funktionen

Nach der verfrühten Ankündigung der One UI 6 Beta durch Samsung wird das große Software-Update, das auf Android 14 basiert, ab sofort endlich offiziell veröffentlicht. Es überrascht nicht, dass die Beta zuerst für das Samsung Galaxy S23 (Test) , Galaxy S23+ (Test) und Samsung Galaxy S23 Ultra (Test) in Deutschland, Südkorea und den USA verfügbar ist. Hier sind die wichtigsten Neuerungen der One UI 6 Beta.

Was sind die großen Änderungen der One UI 6 Beta?

Samsung hat noch kein offizielles Datum für den Rollout in anderen Ländern bekannt gegeben und auch nicht, welche Samsung-Galaxy-Smartphones und Tablets als Nächstes dafür infrage kommen werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die One UI 6 Beta in den nächsten Wochen auf weitere Geräte ausgeweitet wird, wenn man sich an den bisherigen Zeitplan für One UI 5 hält.

Schnelles Panel

Eine der wichtigsten Neuerungen in der One UI 6 ist das neu gestaltete Quick Panel. Die Schaltflächen und Toggles wurden neu positioniert und der gesamte Bereich hat ein aufgeräumten und moderneren Look. So findet Ihr unter anderem große Schaltflächen für Wi-Fi und Bluetooth im oberen Bereich, während der Augenkomfort und der dunkle Modus prominentere Shortcut-Symbole erhalten.

Eine weitere Funktion, die mit dem Schnellbedienfeld zusammenhängen, ist die Gesten-Unterstützung für das Wischen nach unten im oberen rechten Bereich. Die Geste öffnet sofort das vollständige oder erweiterte Panel und nicht wie im vorherigen Betriebssystem die kompakte Ansicht mit ausgewählten Schaltflächen, ähnlich wie bei Xiaomis MIUI.

Sperrbildschirm und Startbildschirm

Eine nette Neuerung auf dem Sperrbildschirm ist die Möglichkeit, das Uhren-Widget zu verschieben oder neu zu positionieren. Außerdem ist es jetzt möglich, den Sperrbildschirm an den jeweiligen Modus anzupassen. Ihr könnt ein anderes Hintergrundbild und eine Reihe von Widgets und Apps auf dem Sperrbildschirm einrichten, die an einen bestimmten Modus gebunden sind. Dies wird angezeigt, wenn Ihr den Modus manuell oder per Routine aktiviert.

Die Standardschriftart auf dem Sperrbildschirm, dem Startbildschirm und der Schnellübersicht ist anders als bei One UI 5. Und was das Multitasking auf dem Startbildschirm angeht, so werden die Pop-up-Fenster auch dann noch angezeigt, wenn Ihr die letzten Apps aufgerufen habt. Zudem funktionieren die intelligenten Vorschläge mit dem Widget für Empfehlungen, die besser in das aktuelle Layout Eures Startbildschirms passen.

Akku-Einstellungen

Der Bereich für die Akkueinstellungen hat ein Menü auf der obersten Ebene erhalten, um die Verwaltung und den Zugriff zu erleichtern. Zusätzlich wurde die Ansicht für den Akkuverbrauch mit einem neuen Design aufgefrischt. Gleichzeitig zeigt sie jetzt detailliertere Metriken an.

Intelligenter Flugzeugmodus

Mit der One UI 6 merkt sich das Einschalten des Flugzeugmodus jetzt den letzten Status Eures Wi-Fi und Bluetooth. Wenn Ihr also Wi-Fi und Bluetooth im Flugzeugmodus aktiviert habt, sind die beiden Verbindungsfunktionen beim nächsten Einschalten des Modus wieder aktiviert.

Wetter-, Kalender- und Erinnerungs-Apps

Auch bei den First-Party-Apps von Samsung gibt es in diesem Update wichtige Änderungen. Zunächst einmal bietet die Wetter-App mehr Informationen und bessere Animationen in den Karten- und Startbildschirm-Widgets. Der Kalender erhält eine Option für die Ansicht des Zeitplans und ermöglicht das Hinzufügen von Erinnerungen. Die letztgenannte App erhält außerdem ganztägige Erinnerungen und Kategorien.

Galerie und Fotoeditor

Samsung hat auf dem Galaxy S23 mit One UI 5.1 das Tool "Image Clipper" eingeführt. In der neuesten One UI 6 Beta können ausgeschnittene Bilder als Sticker gespeichert werden. Dies ist eine ähnliche Funktion wie in der ersten Version, bei der ein Motiv aus dem Hintergrund gehoben wird. Noch wichtiger ist, dass die Galerie jetzt Multitouch-Gesten enthält, mit denen Ihr Bilder und Videos mit einer Hand auswählen und dann mit der anderen Hand in ein anderes Album verschieben könnt.

Neben der eigenständigen "Enhance X"-Bearbeitungs-App, die vor kurzem weitere Funktionen erhalten hat, verbessert Samsung auch den integrierten Fotoeditor der Galerie. Die aktualisierte Version führt eine permanente Rückgängig- und Wiederherstellungsfunktion ein, die u. a. mit Stickern und Effekten funktionieren soll. Ebenso sind jetzt mehr Hintergrundstile und Sticker verfügbar.

Die Kameraanwendung auf dem Galaxy S23+ ist genauso benutzerfreundlich wie die anderen Softwarefunktionen. / © NextPit

Mehr Optionen für die Kamera

Samsung rüstet auch die Kamera-App auf. So können die Nutzer:innen zum Beispiel zwischen drei Qualitätsoptimierungsalgorithmen wählen, wobei der höchste die meisten Nachbearbeitungseffekte bietet, aber auch eine längere Aufnahmezeit erfordert. Der niedrigste Algorithmus bietet die natürlichsten Aufnahmen mit minimaler Nachbearbeitung, aber Ihr könnt immer noch den mittleren Algorithmus wählen, wenn Ihr ein Gleichgewicht zwischen Zeit und Ergebnis erreichen wollt.

Auch die Auflösung lässt sich über die Schnellzugriffseinstellungen sowohl im Foto- als auch im Profimodus schnell einstellen. Andererseits könnt Ihr die automatische FPS-Einstellung bei der Videoaufnahme komplett deaktivieren oder eine Bildrate zwischen 30 und 60 fps wählen. Eine weitere Neuerung ist eine Pop-up-Größenoption, wenn Ihr die Schaltfläche für die Videogröße berührt.

Andere Verbesserungen

Neben den aufgelisteten Funktionen gibt es auch in anderen Bereichen Verbesserungen, z. B. bei der Tastatur mit neuen Emojis und der Vergrößerungseinstellung. Außerdem unterstützt Samsungs Internetbrowser jetzt auch die Videowiedergabe im Hintergrund, nachdem Ihr die App komplett geschlossen habt.

Welche dieser One-UI-6-Änderungen haltet Ihr für die wichtigste Ergänzung für Euer Galaxy-Device? Teilt uns gern Eure Antworten in den Kommentaren unten mit.