Saturn-Tarifwelt: Die besten Tarife, Angebote und Verträge bei Saturn

In der "Saturn-Tarifwelt" findet Ihr allerhand Angebote rund um Handyverträge, DSL- und Internetanschlüsse sowie Gas und Stromanbieter. Bei dieser großen Anzahl an Angeboten kann es durchaus schwer fallen, den Überblick zu behalten. In unserer Übersicht findet Ihr aktuelle Aktionen, und eine Übersicht an verfügbaren Tarifen. Außerdem beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um die Saturn-Tarifwelt.

Saturn-Tarifwelt: Die verschiedenen Anbieter

Das Sortiment bei Saturn umfasst eine große Auswahl an verschiedenen Anbietern. Dabei sind vor allem Mobilcom-Debitel, Vodafone, Telekom und O2 wichtige Partner für das Unternehmen. Auf NextPit findet Ihr unter den folgenden Links Tarifübersichten, solltet Ihr Euch für einen der Anbieter interessieren, ohne dass Ihr dabei den Umweg über Saturn gehen wollt.

Saturn-Tarifwelt: Aktuelle Aktionen

Wie es sich für den Einzelhandel gehört, bietet Euch Saturn in regelmäßigen Abständen Aktionen an, um die Angebotspalette noch einmal attraktiver zu gestalten. Neben regelmäßigen Smartphone-Aktionen habt Ihr die Möglichkeit, beim Abschluss neuer Tarife richtig zu sparen. So bekommt Ihr beispielsweise bei einigen Tarifen aktuell einen Saturn-Gutschein als kostenlose Zugabe. Dabei variiert der Wert des Einkaufsgutscheines zwischen 50 Euro und 400 Euro.

Zudem könnt Ihr über den Tarif-Sale ältere Tarife für günstiges Geld bekommen. Dabei handelt es sich häufig um Promo-Tarife, bei denen die Aktionszeit längst abgelaufen ist. Zusammen mit einem Smartphone kosten Euch diese Tarife meist weniger als die regulären Angebote. Für Fans der Deutschen Telekom gibt es momentan zudem einen kleinen Bonus. Denn Ihr zahlt zehn Prozent weniger auf alle Magenta-Mobil Tarife.

Natürlich gilt Saturn als zertifizierter Partner für wie alle etablierten Smartphone-Hersteller. Dadurch könnt Ihr von den entsprechenden Early Bird- oder Herstelleraktionen profitieren, solltet Ihr Euch für ein bestimmtes Smartphone interessieren. Eine Übersicht zu den entsprechenden Tarifen findet Ihr entweder über unsere Tarifübersichten oder im Verlauf des Artikels.

Saturn-Tarifwelt: Tarife für Neukunden

Gerade für Neukunden bietet Saturn viele interessante Angebote an. Dabei vertreibt das Unternehmen nur wenige eigene Tarife, sondern nutzt Angebote der größten Anbieter Deutschlands. Es handelt sich hierbei um Tarife von Mobilcom-Debitel, Telekom, Vodafone, O2 und SuperSelect. Da die Angebotsauswahl so enorm ist, befasst sich dieser Artikel mit einer groben Übersicht zu allen Anbietern, um Euch einen besseren Überblick über die Vor- und Nachteile zu verschaffen.

Saturn-Tarifwelt: Mobilcom-Debitel mit Telekom-Netz

Vorab sollte Euch bewusst sein, dass Ihr bei den Telekom-Tarifen keine direkten Angebote des bekannten deutschen Anbieters wahrnehmt. Stattdessen erhaltet Ihr bei Saturn ein Angebot der Mobilcom-Debitel, welches einen Telekom-Vertrag umfasst. Dadurch ist auch klar, warum die Tarife meist so günstig. Denn da Ihr nicht direkt beim Anbieter bestellt, werdet Ihr in der Netzabdeckung weniger stark priorisiert und müsst mit einer schlechten Netzabdeckung rechnen.

Allerdings sind die Tarife in puncto Datenvolumen und Bandbreite nicht von den Tarifen der Telekom zu unterscheiden. Ihr habt Zugang zum Magenta Mobil Angebot und könnt zusätzlich von Young-Tarifen profitieren, solltet Ihr jünger als 28 sein. Allerdings müsst Ihr dabei stets ein Smartphone dazubuchen – die reinen Tarife erhaltet Ihr nicht bei Saturn. Zusätzlich zu den Standard-Tarifen bietet Euch Saturn die sogenannten "green LTE"-Tarife an. Diese sind in der Regel deutlich günstiger, nutzen ebenfalls das Telekom-Netz, haben dafür aber eine deutlich geringere Bandbreite und keinen Zugang zum 5G-Mobilfunkstandard.

Aktuell habt könnt Ihr übrigens von verschiedenen Aktionen profitieren. Neben den Saturn-Einkaufsgutscheinen, ist das Datenvolumen bei einigen Tarifen durch den Mobilcom-Debitel Datasnack erhöht und Ihr könnt ebenfalls einen 50 Euro Wechselbonus abgreifen. Achtet also bei der Tarifauswahl unbedingt auf die verbundenen Aktionen.

Entscheidet Ihr Euch für ein Smartphone mit einem der Telekom-Tarife solltet Ihr darüber hinaus auf den Gesamtpreis achten. Denn häufig lohnen sich die Angebote mit einem der kostengünstigen "green LTE"-Tarife erst so richtig.

Saturn-Tarifwelt: Mobilcom-Debitel mit Vodafone-Netz

Ähnlich wie bei den Telekom-Angeboten von Saturn, erhaltet Ihr auch hier keine reinen Vodafone Angebote. Denn Mobilcom-Debitel dient hier als Schnittstelle und bietet Euch spezielle Tarife an. Die sogenannten "green LTE"-Tarife nutzen dabei zwar das Vodafone-Netz, allerdings mit einer schwächeren Bandbreite und auch einer teilweise schlechteren Netzabdeckung.

Darüber hinaus habt Ihr die Möglichkeit die klassischen Red-Angebote von Vodafone zu nutzen. Dabei erhaltet Ihr den Tarif, wie Ihr ihn bereits vom Anbieter kennt. Allerdings müsst Ihr Euch hierbei für ein Smartphone entscheiden. Den reinen Tarif erhaltet Ihr nicht in der Saturn-Tarifwelt. Neben den Mobilfunkverträgen könnt Ihr zudem Datenflatrates bei Saturn ergattern. Diese sind vor allem für Tablets und Laptops sehr interessant.

Momentan könnt Ihr zudem verschiedene Aktionen nutzen, um bares Geld zu sparen. So erhaltet Ihr bei einigen Tarifen einen Saturn-Gutschein bis zu 400 Euro obendrauf oder könnt von einem 50 Euro Wechselbonus profitieren. Leider habt Ihr auch hier keine Möglichkeit das 5G-Netz von Vodafone zu nutzen, da Mobilcom-Debitel dieses nicht unterstützt.

Saturn-Tarifwelt: Die O2-Tarife kurz erklärt

Interessiert Ihr Euch für einen Tarif von O2, seid Ihr bei Saturn richtig. Hier habt Ihr die größte Auswahl an verschiedenen Angeboten direkt von O2 und müsst nicht auf Mobilcom-Debitel zurückgreifen. Ihr könnt Euch also beispielsweise die "normalen" Free-, Blue- und All-In Tarife sichern. Hierbei gibt es keinen signifikanten Unterschied zur Produktpalette von O2. Ihr zahlt bei beiden Anbietern den selben Preis und könnt aktuell sogar noch vom O2 grow Tarif profitieren.

Dieser wächst mit der Vertragslaufzeit. Ihr startet bei 40 GB Datenvolumen und erhaltet jährlich 10 GB gratis Inklusivvolumen. Solltet Ihr Euch allerdings für ein Smartphone entscheiden, fallen die Unterschiede der beiden Anbieter auf. Denn Ihr könnt in der Saturn-Tarifwelt von anderen Smartphone-Angeboten profitieren, als bei O2 – ein Vergleich der beiden lohnt sich also.

Seid Ihr jünger als 29 Jahre, erlässt Euch der Anbieter einen Rabatt. Außerdem könnt Ihr aktuell bei (fast) allen O2-Tarifen einen Saturn-Einkaufsgutschein abgreifen. Auch für Bestandskunden gibt es in der Saturn-Tarifwelt die Möglichkeit, sogenannte Partnerkarten zu sichern. Dadurch könnt Ihr Eurem Partner einen vergünstigten Free-Tarif besorgen.

Saturn-Tarifwelt: SuperSelect direkt von Saturn

Die SuperSelect-Tarife sind das einzige Angebot direkt von Saturn. Hierbei nutzt Ihr das gut ausgebaute Netz der Telefonica in Form einer Allnet-Flat mit bis zu 12 GB Datenvolumen. Aktuell könnt Ihr zudem von zusätzlichem Datenvolumen und Saturn-Einkaufsgutscheinen profitieren. Leider habt Ihr keinen Zugang zum 5G-Netz, allerdings sind die Tarife im Vergleich zu den "großen Drei" recht günstig.

SuperSelect XS SuperSelect S SuperSelect M SuperSelect L SuperSelect XL Datenvolumen 2 GB 3 GB + 3 GB 5 GB + 3 GB 7 GB + 5 GB 12 GB Bandbreite Max. 50 MBit/s Max. 50 MBit/s Max. 50 MBit/s Max. 50 MBit/s Max. 50 MBit/s 5G? - - - - - Allnet-Flat? - Ja Ja Ja Ja Monatliche Kosten 7,99 Euro 9,99 Euro 12,99 Euro 18,99 Euro 39,99 Euro Anschlussgebühr - 29,99 Euro 29,99 Euro 29,99 Euro 29,99 Euro Saturn-Gutschein - 100 Euro 120 Euro 150 Euro 120 Euro Besonderheiten 250 Freiminuten - - - 3 SIM-Karten Zum Angebot*

Der SuperSelect XS ist hierbei eine Besonderheit. Denn Ihr erhaltet keine Allnet-Flat, dafür aber 250 Freiminuten, die Ihr für Telefonie oder SMS verwenden könnt. Dieser Tarif eignet sich also vor allem für Kinder oder als Einsteigertarif. Bei der größten Variante erhaltet Ihr zudem drei verschiedene SIM-Karten, um den Tarif mit Eurer Familie teilen zu können.

Wenn Ihr mehr erfahren wollt, findet Ihr die Produktinfos zum SuperSelect XS, S, M, L und XL wie gewohnt als PDF auf der Website von Saturn.

Saturn-Tarifwelt: DSL- und Internetangebote

Neben den Mobilfunktarifen habt Ihr bei Saturn die Möglichkeit, Euch einen Internettarif zu sichern. Hierbei stehen Eu Angebot von O2 und Vodafone. Um ein entsprechendes Angebot einzusehen, müsst Ihr zuerst die Verfügbarkeit auf der Website von Saturn prüfen. Anschließend könnt Ihr die entsprechenden Bandbreiten von Vodafone und O2 einsehen. Hierbei dient Saturn als Händler. Das bedeutet, dass Ihr von den Anbieteraktionen profitieren könnt.

Aktuell zahlt Ihr also bei bestimmten Vodafone-Internettarif nur 19,99 Euro für die ersten sechs Monate – unabhängig von der gewählten Bandbreite. Bei O2 zahlt Ihr die ersten zwölf Monate einen vergünstigten Preis und anschließend die reguläre monatliche Gebühr. Zudem zahlt Ihr bei den drei größten Varianten nur die Hälfte des Anschlusspreises.

Den größten Unterschied macht auch hier wieder der Saturn-Gutschein, den Ihr bei den meisten Angebote einheimsen könnt. Dieser ist Saturn-exklusiv und nicht über die Anbieter erhältlich. Einen Überblick zu den verschiedenen Tarifen findet Ihr in den nachfolgenden Tabellen.

Saturn-Tarifwelt: Das O2 DSL-Angebot

O2 my Home S O2 my Home M O2 my Home L O2 my Home XL O2 my Home XXL Download 10 MBit/s 50 MBit/s 100 MBit/s 250 MBit/s 1.000 MBit/s Upload 2,4 MBit/s 10 MBit/s 40 MBit/s 40 MBit/s 200 MBit/s Internetflatrate Nein, 100 GB Datenvolumen Ja Ja Ja Ja Monatliche Gebühr 14,99 €; ab 13, Monat 24,99 € 19,99 €; ab 13, Monat 29,99 € 24,99 €; ab 13, Monat 34,99 € 24,99 €; ab 13, Monat 44,99 € 69,99 €; ab 13, Monat 79,99 € Bereitstellungspreis 69,99 € 69,99 € 69,99 € 34,99 € 69,99 € 34,99 € 69,99 € 34,99 € Saturn-Gutschein 50,00 € 50,00 € 100,00 € 50,00 € 100,00 € Link zum Tarif Zu den Tarifen*

Bei O2 erhaltet Ihr also aktuell recht günstige Tarife für Euren Internetzugang. Neben den klassischen DSL-Tarifen habt Ihr zudem die Möglichkeit, Glasfaser zu nutzen. Allerdings gilt auch hier, dass Ihr unbedingt die Verfügbarkeit vorab testen solltet. Zusätzlich könnt Ihr hier den "My Home M"-Tarif auch als Flex-Variante nutzen. Dadurch habt Ihr keine 24 Monate Mindestlaufzeit, wie bei den anderen Angeboten, sondern könnt Ihn monatlich kündigen. Allerdings zahlt Ihr dann von Beginn an 29,99 Euro.

Solltet Ihr bereits O2-Kunden sein, könnt Ihr zudem von den Kundenvorteilen profitieren. Diese bieten Euch die beiden kleinsten Tarife noch einmal günstiger an. Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, Tarife für junge Leute zu nutzen, solltet Ihr jünger als 29 Jahre sein.

Saturn-Tarifwelt: Das Vodafone-Internetangebot

Red Internet & Phone 50 Cable Red Internet & Phone 250 Cable Red Internet & Phone 500 Cable Red Internet & Phone 1.000 Cable CableMax 1.000 Download 50 MBit/s 250 MBit/s 500 MBit/s 1.000 MBit/s 1.000 MBit/s Upload 5 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Internetflatrate Ja Ja Ja Ja Ja Monatliche Gebühr 9,99 €; ab 7, Monat 29,99 € 19,99 €; ab 7, Monat 39,99 € 19,99 €; ab 7, Monat 44,99 € 19,99 €; ab 7. Monat 49,99 € 39,99 € Bereitstellungspreis - - - - - Saturn-Gutschein 50,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 100,00 € Link zum Tarif Zu den Tarifen*

Aktuell könnt Ihr bei Vodafone richtig Geld sparen. Denn das Kabelinternet kostet Euch keine Versandkosten oder Anschlussgebühr. Zudem zahlt Ihr die ersten sechs Monate einen deutlich geringeren monatlichen Abschlag. Dieser erhöht sich dann erst zum 7. Monat deutlich. Entscheidet Ihr Euch für die CableMax-Variante, zahlt Ihr während der gesamten Vertragslaufzeit nur 39,99 Euro. Allerdings müsst Ihr vorher sichergehen, dass Ihr auch einen entsprechenden Glasfaseranschluss habt.

Saturn-Tarifwelt: Strom und Gas bei Saturn

Auch wenn es etwas befremdlich wirkt könnt Ihr bei Saturn einen Strom- beziehungsweise Erdgasvertrag abschließen. Hier stehen Euch E.ON und eprimo zur Auswahl. Die beiden Anbieter aktualisieren aktuell Ihren Angebotskatalog, wodurch aktuell keine Möglichkeit besteht, einen entsprechenden Vertrag abzuschließen. Sobald sich das ändert, aktualisieren wir diese Seite natürlich!

Saturn-Tarifwelt: Fragen und Antworten

Wie erreiche ich den Kundenservice?

Saturn bietet keinen klassischen Kundenservice, da das Unternehmen lediglich als Vermittler der Tarife zählt. Dennoch listen wir Euch hier die wichtigsten Nummern einmal auf:

Saturn-Bestellhotline: 040 80 80 10 429

Mobilcom-Debitel Hotline: 040 55 55 41 000

O2-Kundenhotline: 089 78 79 79 40 0

Telekom-Kundenhotline: 0800 33 02202

Solltet Ihr dennoch lieber Kontakt mit Saturn direkt aufnehmen wollen, empfehlen wir Euch das Kontaktformular. Solltet Ihr also Fragen zu den Tarifen haben, die Saturn verkauft, wendet Euch am besten an das Fachpersonal. Sollte es sich allerdings um spezifische Fragen handeln, empfiehlt sich ein Anruf beim entsprechenden Anbieter.

Bei Fragen zu SuperSelect solltet Ihr zudem einen Blick in Euer Kundencenter werfen. Hier habt Ihr die Möglichkeit, spezielle Kontaktmöglichkeiten zu verwenden. Bei kleineren Fragen könnt Ihr außerdem den Live-Chat von Saturn nutzen. Allerdings handelt es sich hierbei eher um eine Produktberatung.

Gibt es aktuelle Störungen?

Hierbei hilft Euch die Seite allestörungen.de. In der folgenden Liste findet Ihr die entsprechenden Links, um direkt zu prüfen, ob es in dem von Euch gewählten Netz aktuell Störungen gibt:

Wie kann ich meinen Tarif kündigen?

Die Kündigung erfolgt direkt über die Anbieter. Mehr Informationen dazu findet Ihr bei Abschluss des Vertrages oder in unseren Tarifübersichten. Solltet Ihr Euren SuperSelect-Tarif kündigen wollen, könnt Ihr das über das Kundencenter tun.

Wie funktioniert die Rufnummernmitnahme?

Zuerst müsst Ihr Eure alte Rufnummer bei Eurem bisherigen Anbieter freigeben lassen. Anschließend könnt Ihr bei Eurem neuen Vertrag angeben, dass Ihr gerne Eure alte Rufnummer mitnehmen möchtet. Aktuell könnt Ihr dadurch bei einigen Tarifen einen Wechselbonus von 50 Euro bekommen. Es lohnt sich also.

Gibt es 5G bei Saturn?

Die SuperSelect-Tarife haben alle keinen Zugang zu 5G. Allerdings könnt Ihr, abhängig vom gewählten Tarif, bei den anderen Anbietern den neuen Mobilfunkstandard nutzen. Informiert Euch also im Voraus, ob der gewünschte Tarif 5G-fähig ist oder nicht. Zudem sollte Euer Smartphone diese Möglichkeit ebenfalls besitzen.

Glasfaser bei Saturn

Da Saturn hier lediglich als Vermittler agiert, ist es abhängig vom gewählten Anbieter, ob Ihr bereits Glasfaser-Internet nutzen könnt. Da der Glasfaserausbau nach wie vor schleppend voran geht, solltet Ihr aber unbedingt vorab prüfen, ob Ihr den gewünschten Tarif wirklich nutzen könnt.

Wie sieht es bei Euch aus?

Habt Ihr persönliche Erfahrungen mit den Angeboten von Saturn gemacht, die Ihr mit der NextPit-Community teilen möchtet? Habt Ihr besondere Angebote oder Tricks herausgefunden? Wir freuen uns auf Euer Feedback in den Kommentaren!