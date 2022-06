Oppo Reno 8 Lite vorgestellt: Das bessere Mittelklasse-Smartphone?

NEXT PIT TV

Mit Beginn des neuen Monats hat Oppo das neue Mittelklasse-Smartphone Reno 8 Lite vorgestellt. Nach dem Release des Reno 7 vor einigen Wochen möchte der Hersteller erneut den Midranger-Markt angreifen und ein günstiges Smartphone mit ordentlicher Leistung anbieten. Dabei wirkt das neue Gerät eher wie ein kleines Upgrade im Vergleich Vorgänger aus dem April.

Affiliate Angebot Oppo Reno 8 Lite

Das Gerät soll ab dem 1. Juni bei Amazon für 398 Euro erhältlich sein

Dabei spart Ihr zusätzlich 30 Euro dank einer Aktion von Oppo, indem Ihr den Coupon auf der Website nutzt. Diese Aktion gilt noch bis zum 09. Juni. Ab dem 6. Juni ist das Reno 8 Lite bereits bei anderen Händlern erhältlich.

Oppo bleibt sich beim Design treu

Vergleichen wir die Datenblätter des Reno 7 und des Reno 8 Lite, fällt es recht schwer, wirkliche Unterschiede festzustellen. Beide Smartphones bieten einen 6,43 Zoll großes AMOLED-Display, das mit Full HD+ also 2.400 x 1.080 Pixeln auflöst. Allerdings bietet die Lite-Version hier nur eine Bildwiederholrate von 60 Hertz, während das Reno 7 über 90 Hertz verfügt.

Auch das Design der beiden Handys ist identisch. Denn beide Geräte verfügen über abgerundete Ecken, ein Punch-Hole in der linken oberen Ecke, in das eine 12-Megapixel-Selfie-Kamera eingelassen ist.

Das Oppo Reno 8 Lite kommt uns sehr bekannt vor ... / © OPPO

Oppos neues Reno 8 Lite erscheint in zwei Farbvarianten: Das matte "Cosmic Black" und das farbenfrohe "Rainbow Spectrum". Auf der Rückseite befindet sich zudem das bekannte Triple-Kamerasystem mit einer 64 Megapixel starken Hauptkamera. Hinzu kommen Makro- und Monochrom-Linsen mit jeweils zwei Megapixeln. Umgeben sind die beiden großen Objektive von den sogenannten Dual Orbit Lights, die je nach Akkustand aufleuchten. Außerdem informieren Euch die ringförmigen LED's über Benachrichtigungen.

Mehr Power im Reno 8 Lite

Im Bereich der Leistung hat das Oppo Reno 8 etwas mehr auf dem Kastenals das Reno 7. Denn hier habt Ihr ein Qualcomm Snapdragon 695-SoC mit 8 GB LPDDR4x RAM und könnt Euch über 5G freuen. Dabei nutzt der Prozessor acht Kerne, die mit bis zu 2,2 GHz takten. Als Grafikchip findet sich ein Adreno 619 GPU. Der 128 GB große interne Speicher kann zudem über eine microSD erweitert werden.

Entscheidend ist natürlich auch der Akku. Das Reno 8 Lite bietet einen 4.500-Milliamperestunden-Akku, der über die 33 Watt SUPERVOOC Ladetechnologie schnell aufgeladen ist. Darüber hinaus ist Android 12 integriert, auf dem ein ColorOS 12 UI aufliegt. Auch in diesem Punkt, gibt es kaum Unterschiede.

Ein würdiges Upgrade?

Tatsächlich sind einige Unterschiede zu erkennen. Neben einer etwas schwächeren Frontkamera und einer geringeren Bildwiederholrate kann sich das Oppo Reno 8 Lite vor allem über ein besseres SoC freuen. Den größten Unterschied bildet hierbei wohl die Möglichkeit, den neuen Mobilfunkstandard 5G nutzen zu können.

Was das Kamerasystem, das Design oder den Akku betrifft, sind sich die beiden Smartphones sehr ähnlich. Es liegt also an Euch, ob Ihr lieber etwas mehr zahlen möchtet, um Euch den besseren Prozessor zu sichern oder ob Euch die etwas bessere Frontkamera doch vom Reno 7 überzeugen kann.

Affiliate Angebot Oppo Reno 7

Was haltet Ihr vom Oppo Reno 8 Lite? Denkt Ihr, dass es auf dem Mittelklasse-Markt ein Mitspracherecht hat? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.