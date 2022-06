Apple Watch bald mit Kamera? Gerüchte zeigen kurioses Konzept

Apple ist bekanntlich der größte Uhrenhersteller der Welt und das liegt an einem Produkt: der Apple Watch . Ein neues Patent, das Apple kürzlich angemeldet hat, offenbart nun einen Blick in die Zukunft der Smartwatch. So könnte Apple seine smarte Armbanduhr mit einer Kamera ausstatten. Welche Vorteile das bringen soll, spekulieren wir nachfolgend.

Die Seite Patently Apple hat ein neues Patent finden können, das Apple zugesprochen wird. Die dort enthaltenen Skizzen zeigen eine Uhr mit integrierter Kamera in der digitalen Krone. Es gibt zwar bereits Zubehör, das die Apple Watch durch eine Kamera ergänzt, indem sie diese irgendwie in das Armband einbauen, wirklich hübsch sind diese Konzepte aber nicht. Erinnert Ihr Euch an die sperrige WristCam?

Warum braucht die Apple Watch eine Kamera?

Was die Funktionalität betrifft, so schaut die Kamera in Richtung der Fingerspitzen des Nutzers. Das Patent beschreibt auch ein abnehmbares Gehäuse über einen Auslösemechanismus für den Fall, dass der Nutzer die Uhr vor der Aufnahme eines Fotos oder Videos neu positionieren möchte. Darüber hinaus ist die Kamera auf der Uhr von Vorteil für Nutzer, die bei sportlichen Aktivitäten ihr iPhone nicht dabei haben wollen.

Skizze der Apple Watch mit einer integrierten Kamera in der digitalen Krone. / © Apple via Patently Apple

Der Bericht erwähnt ein weiteres Patent. Dieses deutet auf einen Hautsensor hin, der den Gesundheitszustand des Nutzers durch die Straffheit des Bandes und Hautanomalien wie allergische Reaktionen und Schwellungen überwacht. Darüber hinaus könnten auch andere Krankheiten festgestellt werden, indem die Haut am Handgelenk mit dem Sensor analysiert wird.

Funktionen der Watch Series 8

Die kommende Watch Series 8 wird Gerüchten zufolge auch ein bedeutendes Update der Gesundheitsfunktionen mit sich bringen – die Patente werden wir hier aber sicher nicht sehen. Apple könnte endlich den lange erwarteten Körpertemperatursensor einführen, der bereits zum Launch der Watch Series 7 spekuliert wurde. Darüber hinaus könnte auch endlich die Blutdruckmessung in die Apple Smartwatches integriert werden, was jedoch erst in einigen Jahren zu erwarten ist.

Auf welche Funktionen der Watch Series 8 freut Ihr Euch? Schreibt uns im Kommentarbereich.