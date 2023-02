Saturn Top-Deal: Philips Hue Lampen im Viererpack nur 49,99 Euro!

Wollt Ihr Euer Zuhause in einem neuen Licht erstrahlen lassen, wirken smarte Lampen hier wirklich Wunder. Hierbei ist Philips Hue unangefochten an der Spitze der smarten Leuchtmittel angelangt und nun könnt Ihr Euch bei Saturn die White Ambiance Lampen im Viererpack für gerade einmal 49,99 Euro sichern. So günstig kommen die LED-Lichter nur selten vor und Ihr müsst in der Regel mit deutlich höheren Kosten rechnen.

Affiliate Angebot Philips Hue White Ambiance Sichert Euch den Deal im Viererpack!

Die Hue-Lampen im Angebot haben eine E27-Fassung, die in die meisten Handelsüblichen Lampen passt. Verfügt Ihr bereits über eine Bridge, lassen sich die Glühbirnen ganz einfach in das bestehende Netzwerk integrieren. Aber auch ohne eine solche Schnittstelle könnt Ihr die LED-Lichter ganz einfach mit der Hue-App ansteuern und bedienen. Zusätzlich sind Philips-Hue-Produkte mit dem Smart-Home-Standard Matter kompatibel. Was es damit auf sich hat, erfahrt Ihr in unserem Artikel rund um Matter.

Darum lohnt sich der Deal gerade so sehr!

Preislich bekommt Ihr derzeit kein besseres Angebot. Der bisherige Tiefstpreis für ein Viererpack lag bei 49,90 Euro, wodurch Ihr hiermit gerade einmal neun Cent darüber liegt. Aktuell könnt Ihr das nächstbeste Angebot bei Proshop finden, hier zahlt Ihr allerdings bereits 77,20 Euro. Schauen wir also auf die Kosten, ist der Deal wirklich einen Blick wert.

Mit der App von Philips Hue könnt Ihr Eure smarten Lichter ganz einfach steuern. / © Saturn.de

Wollt Ihr noch mehr zu den Produkten von Philips Hue erfahren, schaut am besten mal in unserer Marktübersicht vorbei. Die Matter-kompatiblen Lampen gibt es recht selten zu diesem geringen Preis. Auch wenn Ihr noch keinerlei Erfahrung mit smarter Beleuchtung habt, lohnt sich das Angebot, um in die Welt des Smart Homes einzutauchen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr bereits Philips-Hue-Produkte im Einsatz oder überlegt Euch, solche zuzulegen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!