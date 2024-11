The Last of Us, House of the Dragon und Game of Thrones zu den beliebtesten Serien der vergangenen Jahre. Allerdings haben gängige Streaming-Anbieter wie Netflix oder Prime Video diese nicht in der Datenbank. Grund dafür ist, dass keiner eine Lizenz hat, um HBO-Material zu verwenden. Diese liegt nämlich bei Sky und mit "WOW Filme & Serien" hat der Anbieter sein ehemaliges Sky Ticket abgelöst. Habt Ihr keine Lust, die TV-Serien illegal zu streamen, gibt’s bei waipu.tv jetzt das perfekte Bundle für Euch.

WOW für 5 Euro – So gut ist das Angebot von waipu.tv

Insgesamt 296 TV-Sender (davon 282 in HD) und über 100 Aufnahmestunden bietet Euch das Perfect Plus-Abonnement von waipu.tv. Normalerweise zahlt Ihr dafür 12,99 Euro monatlich. In Verbindung mit dem WOW-Jahrespaket kostet Euch der Spaß jedoch nur noch 5 Euro im Monat. Das ist besonders spannend, wenn Ihr bedenkt, dass Ihr für das "Filme & Serien"-Paket von WOW ebenfalls 9,98 Euro zahlen müsstet, falls Ihr die beiden Services unabhängig voneinander abschließt.

Affiliate Angebot waipu.tv + WOW Filme & Serien Sichert Euch jetzt das Doppel-Abo zum Sparpreis!

So zahlt Ihr statt 275,62 Euro nur noch 60 Euro für ein Jahr. Ihr bindet Euch hier zudem auch nur für 12 Monate. Sagt Euch das Programm dann nicht mehr zu, könnt Ihr ganz einfach kündigen. Möchtet Ihr es weiternutzen, werden die regulären Preise wieder fällig. Es sollte ebenfalls erwähnt werden, dass waipu.tv eine Ersparnis von 180 Euro angibt. Das liegt daran, dass hier Perfect Plus mit monatlichen Kosten von 9,99 Euro in Rechnung genommen werden. Allerdings zahlt Ihr für das Abonnement ohne WOW derzeit 12,99 Euro.

Ihr müsst hier keine versteckten Kosten fürchten, wenn Ihr den Vertrag frühzeitig auflöst. Seid Ihr also echte Serien-Junkies und wollt wichtige Ereignisse, wie die Entlassung von Christian Lindner, nicht verpassen, ist dieses Angebot definitiv sein Geld wert.

Das bieten Euch die beiden Streaming-Anbieter

Mit Perfect Plus von waipu.tv bekommt Ihr ein On-Demand-TV-Angebot, das aus fast 300 Sendern besteht. Hier sind 282 Sender in HD und 72 Pay-TV-Sender enthalten. Über 30.000 Filme und Serien stehen Euch zudem auf Abruf in der waiputhek zur Verfügung. Wollt Ihr eine bestimmte Sendung nicht verpassen, könnt Ihr auf 100 Stunden Aufnahmespeicher zurückgreifen und zudem auf vier Geräten gleichzeitig streamen. Eine "Restart & Pause"-Funktion gibt’s ebenfalls.

Fast 300 Sender bei waipu.tv und über 700 Filme bei WOW für gerade einmal 5 Euro im Monat / © waipu.tv

WOW Filme & Serien bietet Euch das bekannte Streaming-Erlebnis, wie Ihr es von Netflix & Co. kennt. Über 700 Filme stehen Euch, teilweise kurz nach Kinostart, zur Wahl. Mit dabei sind Klassiker, wie Matrix, aber auch neuere Filme, wie etwa Oppenheimer. Auch zahlreiche Serien, die vor allem Krimi- und Fantasy-Fans freuen dürften, sind ebenfalls in der Datenbank zu finden. WOW kann jedoch nur über ein Gerät gleichzeitig gestreamt werden. Bedenkt zudem, dass Ihr das WOW-Abonnement nur über die offizielle Website kündigen könnt.

Sobald Ihr das Paket gebucht habt, bekommt Ihr einen Gutschein zugesandt. Diesen müsst Ihr über wowtv.de einlösen. Allerdings solltet Ihr Euch hier nicht ewig Zeit lassen. Denn die Einlösung ist nur bis zum 31. Dezember möglich.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr bereits einen der beiden Streaming-Anbieter? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!