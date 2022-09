Philips-Hue-Leuchtmittel zum Bestpreis: eBay-Angebote im Check

Solltet Ihr bereits über ein Smart-Home verfügen, dann nutzt Ihr sicherlich bereits smarte Beleuchtungsmittel. Habt Ihr bereits das nötige Setup installiert, könnte das aktuelle eBay-Angebot wirklich interessant für Euch sein. Denn hier erhaltet Ihr gleich drei Philips Hue LED White & Color Ambiance Lampen zum Preis von 70 Euro – so günstig wie noch nie.

Philips Hue dürfte für alle Smart Home Besitzer durchaus ein Begriff sein. Die Leuchtmittel des Herstellers finden sich nicht nur in jedem Baumarkt, sondern sind auch für Ihre Haltbarkeit und einfache Integration bekannt. Um die Lampen zu nutzen, müsst Ihr sie lediglich einschrauben und könnt sie via Bluetooth direkt mit Eurem Smart Home verbinden. Durch einen Sprachassistenten lässt sich die Beleuchtung dann ganz einfach mit Eurer Stimme steuern.

Lohnt sich das Philips Hue Angebot von eBay?

Die Philips Hue E27 Color & Ambiance Color Leuchtmittel kosten Euch im Dreierpack in der Regel rund 115 Euro. Somit ist das aktuelle Angebot für 70 Euro deutlich günstiger. Solltet Ihr also bereits im Besitz einer Philips Hue Bridge sein und neue Lampen benötigen, lohnt sich das Angebot von eBay wirklich.

Mit den Lichtern von Philips Hue könnt Ihr Eure Wohnung nach Belieben beleuchten. / © ninoon/Shutterstock

Solltet Ihr gerade mit dem Gedanken spielen, Euer Zuhause in ein Smart Home zu verwandeln, lohnt sich das Angebot ebenfalls. Denn so günstig werdet Ihr die Lichter von Philips nicht mehr finden. Alles was Ihr dann noch benötigt, ist die passende Philips Bridge und schon kann es losgehen. Alle Informationen zu Philips Hue findet Ihr übrigens in unserer großen Markenübersicht!

