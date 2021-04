Sonder-Event "Spring Loaded" angekündigt: Zeigt Apple wirklich nur iPads?

Als Apple-Fans habt Ihr sicher schon mitbekommen, dass Apple bereits die diesjährige Entwicklerkonferenz WWDC angekündigt hat. Neben dem Event im Juni wird es aber am 20. April noch ein weiteres Apple-Event unter dem Motto "Spring Loaded" geben. Das kündigte das Unternehmen aus Cupertino heute, am 13. April 2021, offiziell an.

Ist "Spring Loaded" etwa eine Anspielung auf eine neue Halterung des Apple Pencil? / © NextPit

Kurioserweise wurde über genau dieses Datum schon am Morgen des 13. April im Internet geredet. Denn wie T3N berichtet, hat ausgerechnet die Sprachassistentin Siri das Event geleakt. Denn auf die Frage "Wann findet das nächste Apple-Event statt" soll die Sprachausgabe geantwortet haben, dass das Special-Event am 20. April im Apple Park stattfinden werde. Und so bewahrheitet es sich auch: am 20. April um 19 Uhr deutscher Zeit sollten wir die Augen nach Cupertino richten – aber was werden wir da sehen?

Spring Loaded – gibt es hier wirklich nur iPads zu sehen?

Denn Apple nutzt gerne Doppeldeutigkeiten, um schon bei der Ankündigung auf Produkte hinzuweisen. Der englische Begriff "Spring" steht natürlich für den Frühling und ist ziemlich sicher eine Anspielung auf das Datum im April. Allerdings wird der Begriff "Spring Loaded" auch für Mechaniken genutzt, in denen eine Feder beispielsweise Klappmesser nach vorne schnellen lässt.

Irgendwas in diese Richtung könnte Apple also auch vorstellen. Da es sich bei dem Apple-Logo um eine Zeichnung in Pinselstrich-Optik handelt, stehen die Zeichen aber gleichzeitig auch voll auf neues iPad! Ob Apple sich am Galaxy Note inspirieren lässt und den Apple Pencil beim nächsten iPad über einen Federmechanismus entnehmen lässt?

Irgendwie klingt das nicht nach einer Lösung, die "intuitiv" genug für Apple ist. Allerdings vertraut das Unternehmen bislang auf die eher unkomfortable Magnethalterung für den Apple Pencil. Was meint Ihr? Lasst uns ein wenig spekulieren!