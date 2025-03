Getestet: Mit diesem Kit wird jedes Fahrrad zum E-Bike

Mit dem Nachrüst-Kit von Swytch Bike sollen Fahrrad-Enthusiasten ihre stählernen Rösser zu echten E-Bikes aufwerten können – und das fast ohne handwerkliche Vorkenntnisse. Doch wie gut funktioniert das in der Praxis? So schlägt sich das Swytch Go+ im Test.

Hardware: Motor und Akku

Das Swytch Go+ Kit ist nach IPX6 zertifiziert und damit vor Strahlwasser geschützt, was für E-Bikes besonders wichtig ist. Der Akku hat eine Kapazität von 280 Wh und wiegt 2,5 kg. Je nach verwendetem Ladegerät dauert der Ladevorgang zwischen drei und vier Stunden. Der Motor ist im mitgelieferten Vorderrad integriert, und ja, Ihr müsst ein Rad Eures Fahrrads austauschen. Das maximale Drehmoment des Motors beträgt 40 Nm und die Nennleistung liegt bei 250 Watt. Derweil misst der Akku 267 x 147 x 73 Millimeter und ist damit eher groß. Interessanterweise wird dieser mit einem Klettverschluss am Rahmen befestigt. Die Konstruktion hielt in unserem Test überraschend gut, doch wie lange der Klettverschluss bei häufiger Nutzung hält, bleibt offen.