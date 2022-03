Günstige Allnet-Flat ohne Laufzeit: Tchibo-Angebot im Tarif-Check

In unserem heutigen Tarif-Check haben wir etwas besonderes für Euch. Nicht O2, Vodafone oder Telekom sondern Tchibo-Mobil sorgt mit einer Aktion im Netz für Aufsehen. Beim Angebot erhaltet Ihr 9 Gigabyte Datenvolumen für nur 9,99 Euro. Und das beste daran: Es gibt keine Mindestvertragslaufzeit. Aber lohnt sich der Deal vom Kaffee-Spezialisten?

Ihr habt es satt, Euch zwei Jahre lang an einen Anbieter zu binden? Dann könnten die Verträge von Tchibo einen Blick für Euch wert sein. Üblicherweise staffelt der Anbieter das Datenvolumen seiner Allnet-Flats von 1GB über 3GB und 6GB bis hin zu 10GB. Nun zeigt sich Tchibo spendabel und erhöht das Datenvolumen der 3GB-Version auf ganze 9GB, ohne dabei an der Preisschraube zu drehen. Ihr zahlt also weiterhin 9,99 Euro im Monat und erhaltet 6GB gratis obendrauf.

Die angebotenen Verträge haben dazu noch ein besonderes Extra, das für einige von Euch durchaus interessant sein dürfte. Tchibo bindet Euch keine zwei Jahre an einen Vertrag, sondern lediglich vier Wochen. Das heißt, Ihr könnt den Vertrag abschließen und ihn vier Wochen später wieder kündigen, wenn Euch das Angebot nicht mehr zusagt. Dabei surft und telefoniert Ihr im Netz von o2.

Lohnt sich das Angebot von Tchibo?

Mit gerade einmal vier Wochen Mindestvertragslaufzeit, die sich automatisch alle vier Wochen verlängert, seid Ihr ungefähr so flexibel, wie bei einem Prepaid-Tarif. Dabei habt Ihr zudem Zugang zum mehrfach ausgezeichneten Netz von O 2 . Die wichtigsten Eckdaten der Allnet-Flat bei Tchibo finde Ihr in der nachfolgenden Tabelle.

Tchibo Allnet-Flat Smart M Tarif Tchibo Allnet-Flat Smart M Datenvolumen 3 GB 9 GB Maximaler Download 25 Mbit/s Maximaler Upload 10 Mbit/s Allnet-Flat Ja Mindestlaufzeit 4 Wochen 5G? Nein Monatliche Kosten 9,99 Euro Zum Angebot

Wie Ihr sehen könnt, handelt es sich um einen echt attraktiven Handyvertrag. Sind Euch 9,99 Euro im Monat zu teuer, hat Tchibo zudem noch weitere Verträge im Angebot. Allerdings gilt die Aktion lediglich für die Allnet-Flat Smart M. Sollten Euch 9 GB zu wenig sein, könnt Ihr für 19,99 Euro im Monat auf 10 GB aufstocken – lohnenswert ist das aber nicht wirklich. Bei allen Verträgen gilt, dass Ihr keine lange Mindestvertragslaufzeit habt.

Ist der Deal interessant für Euch? Stören Euch die lange Mindestlaufzeiten ebenso wie mich? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!