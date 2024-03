Top 5 Android- & iOS-Apps der Woche: Adobe Express, Musik und mehr!

Was haben wir diese Woche für Euch? Der Zombie-Thriller Kingdom von Netflix ist jetzt auch als Spiel verfügbar, falls Ihr Interesse habt. Mit FitNotes könnt Ihr Eure Fitnessübungen im Auge behalten, und wer gerne unterwegs Grafiken bearbeitet, kann Adobe Express installieren (allerdings ist ein monatliches Abo sinnvoll, um auf die vielen Optionen zugreifen zu können). Eine App zur Selbstfürsorge, mit der Ihr Euch um ein virtuelles Haustier kümmern könnt? Schau mal bei Finch vorbei.

Wir wissen, dass einige Apps In-App-Käufe anbieten und Werbung anzeigen. Deshalb haben wir die Verantwortung übernommen, jede dieser Apps zu installieren und zu testen. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass unsere Leserinnen und Leser nicht von übermäßigen Mikrotransaktionen oder einer überwältigenden Anzahl von Anzeigen überrascht werden. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, Apps zu empfehlen, die Euer Smartphone-Erlebnis verbessern und einen Mehrwert bieten.

Wer auf der Suche nach mehr Freizeit-Apps und Spielen ist, kann sich immer an unseren Artikel über die kostenlosen Apps der Woche halten, der zweimal pro Woche erscheint. Kommen wir zur Sache und sehen wir uns an, welche Apps diese Woche in die engere Wahl gekommen sind.

Kingdom: The Blood (Android & iOS)

Kingdom: The Blood ist ein Actionspiel, das seine Wurzeln in der beliebten südkoreanischen Netflix-Serie mit dem treffenden Namen Kingdom hat. In diesem Titel aus der Joseon-Ära kämpft Ihr gegen ununterbrochene Wellen von Zombies, die nur nachts aktiv werden. Dabei handelt es sich nicht um die normalen, schlummernden Zombies aus der Zeit Eurer Großeltern. Nein, sie sind schnell, wendig und haben es auf frisches Menschenfleisch abgesehen. Ich fand die Grafik erstaunlich, wenn man bedenkt, dass es sich um ein Handyspiel und nicht um ein Konsolenspiel handelt.

Preis: Netflix-Abonnement / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja (Netflix-Abonnement)

Das Kampfsystem erfordert eine Lernkurve, bei der es schwierig ist, den Angriffen der Gegner halbwegs auszuweichen. Außerdem gibt es überall im Spiel Ungereimtheiten, aber das wird der Entwickler hoffentlich bald beheben. Ihr braucht ein neueres Gerät, damit das Spiel flüssig läuft, denn sonst kommt es zu Verzögerungen.

Natürlich sind die Kritiken gemischt. Manche finden die Steuerung nicht zufriedenstellend, andere wiederum finden, dass das Spiel sehr gut funktioniert. Es kommt wirklich auf deine persönlichen Vorlieben an. Ich würde nicht sagen, dass es per se ein schlechtes Spiel ist, aber wenn Ihr Euer Timing richtig einschätzt und Eure Züge im Voraus planen könnt, wird es zu einem angenehmen Erlebnis.

Für diejenigen, denen es schwerfällt, sich an die Steuerung und das Gameplay zu gewöhnen, könnte es jedoch frustrierend sein. Jeder Mensch ist anders! Hey, wenn alles andere scheitert, schaut Euch einfach die Netflix-Fernsehserie an und alles ist verziehen.

Ladet Kingdom: The Blood aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Adobe Express (Android & iOS)

Arbeitet Ihr den ganzen Tag mit Grafiken und Bildern? Wusstet Ihr, dass Ihr mit der mobilen App auch unterwegs produktiv sein könnt, wenn Ihr Adobe Express schon lange täglich auf dem Desktop nutzt? Ja, Adobe Express ist jetzt auch auf Smartphones verfügbar. Es ist erstaunlich, wie weit Smartphones in Sachen Rechenleistung und Muskelkraft gekommen sind. Das gleiche Adobe Express-Erlebnis könnt Ihr jetzt auch auf Eurem Handy genießen, egal wo Ihr gerade bist.

Während die App selbst kostenlos ist, könnt Ihr Eure kreativen Kräfte unterwegs nur dann voll entfesseln, wenn Ihr Euch entscheidet, 9,99 Euro für das monatliche Abonnement auszugeben. Die App bietet viele Möglichkeiten, von einfachen Aufgaben wie der Größenänderung von Bildern bis hin zum Ändern von Formaten. Wollt Ihr Euch ein brandneues Website-Banner ausdenken, während Ihr in der U-Bahn sitzt? Klar, nur zu.

Preis: 9,99 Euro/Monat / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Arbeitet unterwegs an Euren Projekten. / © nextpit

Wenn Ihr eine Creative Cloud-Mitgliedschaft habt, könnt Ihr Eure Berechtigungen für Illustrator- und Photoshop-Dateien direkt in der App nutzen und bearbeiten. Insgesamt ist das Erlebnis reibungslos und nahtlos. Natürlich profitieren Telefone mit einer größeren Anzeigefläche am meisten von Adobe Express, sonst müsst Ihr vielleicht noch mehr schielen als sonst.

Adobes leistungsstarke, von Firefly angetriebene generative Werkzeuge sind ebenfalls Teil der App und lassen Eure kreativen Säfte ungehindert fließen. Insgesamt eignet sich diese App am besten, wenn Ihr Inhalte für mobile Geräte gestalten wollt, weil Ihr schon wisst, wie sie aussehen werden. Ansonsten würde ich mich für anspruchsvollere Aufgaben und Designs an die Desktop-Version halten.

Ladet Adobe Express aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Finch: Self Care Pet (Android & iOS)

Das Leben ist hart. Zum Glück gibt es Apps, die Euch helfen, Euch selbst besser zu fühlen. Finch ist eine solche App, in der dieser Vogelcharakter Euer neuer bester Freund für die Selbstfürsorge sein wird! Er ist eine Art Tamagotchi, das Euch dabei hilft, den ganzen Tag über positiver zu sein, und zwar jeden einzelnen Tag. Schließlich könnt Ihr nur im Moment leben, warum also nicht besser für Euch sorgen, indem Ihr Euch um dieses digitale Haustier kümmert? Ihr sucht Euch ein Haustier aus, brütet es aus, gebt ihm einen Namen, wählt ein Sprichwort und schon kann es losgehen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Passt besser auf Euch auf, mit Finch. / © nextpit

Dort könnt Ihr eine Spielwährung namens Rainbow Stones sammeln, die Ihr gegen Geschenke und andere Gegenstände im Spiel eintauschen könnt. Kurz gesagt, es handelt sich um eine spielerische App zur Selbstfürsorge. Es gibt verschiedene Aufgaben, die Ihr Euch in unterschiedlichen Abständen stellen könnt, und wenn Ihr sie erfüllt, hilft das Finch, zu wachsen und zu reifen. Mit anderen Worten: Wenn Ihr gewinnt, wird auch Finch gewinnen!

Wollt Ihr dieses Spiel mit Freunden genießen? Ihr könnt sie auch später noch hinzufügen, dann kann man sehen, wo sich jeder im Spielbaum aufhält. Wenn Ihr eine bestimmte Aufgabe erledigt habt, könnt Ihr sie auch bearbeiten oder sogar Eure Meinung dazu schreiben. Vielleicht geht es um Eure Gefühle oder um etwas, das Ihr bei der Erfüllung der Aufgabe gelernt habt - es kommt ganz darauf an, wie Ihr die Sache angehen wollt.

Wenn Ihr am Ende des Tages darüber nachdenkt, wofür Ihr dankbar sein könnt, wird auch Finch von seinem Abenteuer zurückkehren und seine Gedanken mit Euch teilen. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn Ihr Euch selbst zur Selbstreflexion anspornen und eine Bestandsaufnahme Eures Lebens und seiner zukünftigen Richtung machen wollt. Die Grafik mag für manche zu niedlich oder kindlich sein, aber hey, lernen wir nicht alle, ein besserer Mensch zu sein, indem wir kindlich sind?

Ladet Finch: Self Care Pet aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

FitNotes (Android)

Seid Ihr auch so paranoid wie ich? Ich neige dazu, mindestens zwei Lauf-Apps zu öffnen, wenn ich mich auf die Straße begebe. So stelle ich sicher, dass keine Daten verloren gehen und es immer ein Backup gibt, falls eine App ausfällt. Natürlich kann man nichts tun, wenn beide Apps ausfallen, aber das ist bisher noch nicht passiert (Daumen drücken!). Wenn Ihr den Überblick behalten wollt, wie viele Wiederholungen einer bestimmten Übung du gemacht hast, ohne auf eine App angewiesen zu sein, die dich ein Abonnement kostet, ist FitNotes eine gute Alternative.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Mit der benutzerfreundlichen FitNotes-App behaltet Ihr den Überblick über Eure Trainingseinheiten. / © nextpit

FitNotes ist eher für diejenigen gedacht, die Muskeln aufbauen wollen, als sich mit kardioorientierten Übungen zu vergnügen, und zeichnet sowohl die Wiederholungen als auch die Gewichte der nach Muskelgruppen aufgeteilten Übungen auf. Das Design ist gelinde gesagt schlicht, aber es ist funktional. Es wäre schön, wenn es die Möglichkeit gäbe, wiederkehrende Workouts einzubinden, um den Verwaltungsaufwand für den Nutzer zu reduzieren, aber damit kann ich leben.

Ladet FitNotes aus dem Google Play Store herunter.

IDAGIO (Android & iOS)

Was haltet Ihr von der Art von Musik, die heutzutage im Äther gespielt wird? Haltet Ihr sie für Müll, weil Ihr absolut keine Ahnung habt, was der Sänger oder die Sängerin da von sich gibt? Wie wäre es, wenn Ihr die Jahre (oder vielleicht Jahrhunderte) zurückdrehen würdet, indem Ihr Euch eine kultiviertere Darbietung in Form von klassischer Musik anhört? IDAGIO macht genau das, indem es Euch zuerst fragt, ob Ihr neu in der klassischen Musikszene seid, ein paar Grundkenntnisse habt oder ein erfahrener Zuhörer seid.

Dann lässt IDAGIO Euch aus mehreren Komponisten wählen, um Eure Hörvorlieben besser einschätzen zu können. Ihr könnt Euch die vorgeschlagenen Alben anhören oder eine individuelle Suche durchführen. Die Suchkategorien können nach Komponisten, Interpreten, Epochen, Genres und Instrumenten unterteilt werden, um die Suche noch weiter einzugrenzen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Genießt hochwertige klassische Musik mit IDAGIO. / © nextpit

Wollt Ihr Eure bessere Hälfte mit einem klassischen Musikkonzert beeindrucken? IDAGIO hält Euch auch in diesem Bereich den Rücken frei. Ihr könnt verschiedene anstehende Konzerte durchstöbern und direkt in der App kaufen. Die Preisoptionen hängen davon ab, wie viel Ihr bezahlen wollt, aber Ihr bekommt trotzdem die gleiche Aussicht. Alles ist virtuell, also stellt sicher, dass Ihr eine gute Audioanlage zu Hause habt!

Das Anhören der riesigen Bibliothek klassischer Musik ist kostenlos, aber wenn Ihr das Gefühl habt, dass Ihr etwas mehr wollt, könnt Ihr ein Abonnement abschließen. IDAGIO Premium streamt in hoher Qualität mit 320 kbps, während IDAGIO Premium+ in verlustfreier Qualität (FLAC 16-bit 44,1kHz) streamt, wobei IDAGIO Premium+ Concerts die oben genannten und vollen Zugang zu allen Konzerten bietet - das bedeutet, dass Ihr ein ganzes Buffet an Audiokonzerten haben könnt, ohne für einzelne Konzerte bezahlen zu müssen, was haltet Ihr davon?

Ladet IDAGIO aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Ist Euch eine der hier aufgeführten Apps aufgefallen? Vielleicht wollt Ihr uns unbedingt von einer App erzählen, die Ihr entdeckt habt und von der alle anderen profitieren können. Lasst es uns in den Kommentaren wissen!