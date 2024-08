Top 5 Android- & iOS-Apps der Woche: Hack, Slash, Wetter & mehr

Erforscht eine Fantasiewelt voller Monster und sammelt Beute im neuesten Netflix-Spiel. Verfolgt Euer Fasten (und Euer Gewicht), um Eure Ziele einzuhalten. Und lasst Euch auch nicht vom Wetter überraschen.

Wie in den vorherigen Ausgaben dieser Auswahl haben unsere Redakteure diese Apps und Spiele getestet und genehmigt, um sicherzustellen, dass sie nicht mit Werbung oder Mikrotransaktionen gefüllt sind. Eine erweiterte Liste von Apps findet Ihr auch in unseren zweiwöchentlichen kostenlosen Apps der Woche mit zeitlich begrenzten Angeboten für Premium-Apps.

Der Drachenprinz: Xadia (Android & iOS)

Basierend auf der Zeichentrickserie, die auf Netflix ausgestrahlt wird, könnt Ihr in Der Drachenprinz: Xadia die Helden der Serie steuern, um die Geschichte zu erweitern, während Ihr Ausrüstung und Beute sammelt, um härtere Herausforderungen in der Fantasiewelt zu meistern.

Jeder Charakter verfügt über unterschiedliche Kampfsysteme und Fähigkeiten, und die Entwickler haben dafür gesorgt, dass Ihr immer dann, wenn Eure Gesundheit gefährlich niedrig ist, eine Portion Marmeladentörtchen bekommt.

Das Spiel wurde von Wonderstorm entwickelt, dem Unternehmen, das auch für die Zeichentrickserie verantwortlich ist. Daher sind die Synchronisation, die Animationen und der gesamte Stil der Vorlage treu geblieben.

Wie bei früheren Netflix-Spielen ist auch für den Download von The Dragon Prince: Xadia ein Netflix-Abonnement erforderlich.

Preis: Netflix-Abonnement / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Ja

Die ersten Abschnitte sind zugegebenermaßen zu einfach, aber wenn die späteren Abschnitte eine Herausforderung für Euch darstellen, gibt es immer die Möglichkeit, zwei weitere Spieler einzuladen, die sich Eurem Abenteuer anschließen.

Ladet Dragon Prince: Xadia aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Intermittent Fasting Tracker: Fasty (iOS)

Vorgeschlagen von Camila Rinaldi

Als ich versuchte herauszufinden, warum die Fastentracker-App Life eingestellt wurde, stieß ich auf einen Vorschlag auf Reddit für einen Ersatz. Der Entwickler Kai Oelfke hat die App Fasty für sich selbst entwickelt, und ich bin froh, dass er das getan hat. Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach zu bedienen und bietet Optionen von 13 bis 23 Stunden - und eine vollständig anpassbare Fastenoption, die Tage oder sogar Wochen dauern kann.

Die App bietet zahlreiche Statistiken und das Beste daran ist, dass sie mit Apple Health synchronisiert wird, sodass Ihr alle Eure Daten an einem Ort sammeln könnt, einschließlich Gewichtsveränderungen. Außerdem bietet sie eine Apple Watch App und mindestens vier Fastenkurzbefehle, die mit der Shortcuts App verwendet werden können. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie die Fastenzonen direkt auf dem Startbildschirm anzeigt, den Ihr ebenfalls anpassen könnt.

Der Entwickler ist sehr transparent und gibt einen Überblick über die Roadmap der App. Es gibt jedoch noch zwei Funktionen, auf die ich bei Fasty warte: die Möglichkeit, eine CSV-Datei zu exportieren/importieren - was bereits geplant ist - und die Option, den Fastenfortschritt mit Freunden zu teilen, eine Funktion, die ich schon bei der Life-App genossen habe.

Noch beeindruckender ist, dass die App 7,5.000 Bewertungen und eine 4,9-Sterne-Bewertung im App Store hat.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche ist es ganz einfach, mit Fasty Euer Fastenfenster zu starten / © nextpit

Ladet Intermittent Fasting Tracker: Fasty aus dem Apple App Store herunter.

(Nicht langweiliges) Wetter (iOS)

Vorgeschlagen von Antoine Engels

Wasser ist nass. Die Sonne ist heiß. Da hört mein Wissen über Meteorologie schon auf. Deshalb interessiere ich mich auch nicht wirklich für Wetter-Apps im Allgemeinen.

Und der Entwickler (Not Boring) hat das, wie der Name schon sagt, gut verstanden. Die Idee hinter dieser Wetter-App ist nicht, so viele Funktionen wie möglich anzubieten, um Tornados in den Tiefen von Kansas zu jagen.

Das Konzept ist vielmehr originell. Die Oberfläche ist interaktiv, jedes Element ist "klickbar" und bietet verschiedene Animationen und Designs, um Eure Wetterdaten anzupassen.

Ihr könnt auch Ostereier finden, wie dieses versteckte Minispiel, wenn ihr alle Wolken auf der Registerkarte "Niederschlag" zum Platzen bringt.

(Not Boring) Wetter-App-Screenshots / © nextpit

Auf der anderen Seite sind Widgets und einige Skins hinter einer Paywall gesperrt. Ich finde das Abo ziemlich teuer. Oh ja, ich weiß, wie dreist von den Entwicklern, die hoffen, für ihre Arbeit bezahlt zu werden.

Aber es kommt ganz auf Eure Nutzung an. Ich liebe To-Do-Listen und Apps zum Notieren. Es macht mir nichts aus, für diese Art von Apps eine Abo-Gebühr zu zahlen. Vor allem, wenn sie ein so cooles Design haben wie (Not Boring) Weather.

Wenn Ihr also auf einfache und effektive Wetter-Apps steht, solltet Ihr sie vielleicht einmal ausprobieren.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja ($4,99 ~ $29,99) / Konto erforderlich: Nein

Ladet (Not Boring) Weather aus dem Apple App Store herunter.

Leica Lux (iOS)

Vorgeschlagen von Stefan Möllenhoff

Der Kameragigant Leica ist dank verschiedener Kooperationen schon seit einiger Zeit in der Smartphone-Szene vertreten. Seitdem bietet der Hersteller aus Wetzlar auch eine Kamera-App für das iPhone an. Das Besondere: Anstatt per 1x, 3x & Co. zwischen den Objektiven zu wechseln, wählt ihr legendäre Leica-Objektive aus, wie z.B. das 75mm Noctilux F1.25.

Die Kamera-App Leica Lux ermöglicht es Euch, verschiedene Eigenschaften der Leica-Ausrüstung zu simulieren - von Filmtypen bis hin zu verschiedenen Objektiven. / © nextpit

Das Spannende an der App ist, dass Leica nicht nur ein schickes Etikett auf die Zoomstufen geklebt hat, sondern die Objektive und ihre Bildwirkung tatsächlich so gut wie möglich simuliert hat. Dabei helfen die Algorithmen, die Leica selbst verwendet, um die Objektive zu simulieren, einschließlich ihrer Abbildungseigenschaften und des Bokeh-Effekts bei der Entwicklung.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja ($6,99 pro Monat) / Konto erforderlich: Nein

Die Basisversion von Leica Lux ist kostenlos. Wenn ihr jedoch Zugriff auf alle Objektive haben wollt, müsst ihr ein Abonnement abschließen, das mit 6,99 $ pro Monat nicht gerade ein Schnäppchen ist. Aber hey, wenn ihr Leica Fotos machen wollt, müsst ihr Leica Fotos bezahlen. Mehr Details und unzählige Beispielfotos mit den verschiedenen Objektiven und Filmtypen findet ihr auf der Website des Herstellers.

Ladet Leica Lux aus dem Apple App Store herunter.

Invincible: Guarding the Globe (Android & iOS)

Vorgeschlagen von Thomas Kern

Diese App, inspiriert von der beliebten Comic-Serie „Invincible“ von Robert Kirkman und Cory Walker, garantiert eine fesselnde Mischung aus Superhelden-Action und strategischem Gameplay. Die App beinhaltet viele Charaktere aus dem „Invincible“-Universum, darunter bekannte Helden wie Invincible selbst und die Guardians of the Globe. Jeder Charakter hat einzigartige Fähigkeiten und Kräfte, die im Kampf gegen die verschiedenen Gegner-Horden eingesetzt werden müssen.

Die Comic-Serie ist auch für ihre Zeichentrickserie bekannt, die auf Amazon Prime Video zu sehen ist. / © nextpit

Das Spiel bietet eine Reihe von Missionen, die in verschiedenen Kampagnen aufgeteilt sind. Jede Mission stellt Euch vor neuen schwierigeren Herausforderungen und Gegner, die Ihr besiegen müsst. Die Kampagnen sind darauf ausgelegt, Euch kontinuierlich zu fordern und mit fetten Belohnungen zu motivieren.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (0,99 € ~ 29,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Im Verlauf des Spiels könnt Ihr Eure tapferen Kämpfer aufwerten und anpassen. Diese Upgrades sind wichtig, um gegen immer mächtigere Gegner gewinnen zu können. Neben dem Einzelspieler-Modus gibt es auch Optionen für den Mehrspielermodus, in dem Ihr gegen oder mit Freunden antreten können.

Übernehmt die Kontrolle über Eure Lieblingscharaktere aus dem Guardians of the Globe Superteam. / © nextpit

Ladet Invincible: Guarding the globe aus dem Apple App Store und dem Google Play Store herunter.

Das war's für diese Woche, und wir hoffen, ihr habt etwas Spannendes für Euch gefunden. Viel Spaß mit den Apps, genießt den Rest des Wochenendes - und schaut unbedingt nächsten Sonntag wieder vorbei, wenn wir fünf neue Apps für Euch haben!