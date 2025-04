Top 5 iOS- und Android-Apps der Woche: Black Mirror, Games & mehr

Die Zeit vergeht wirklich viel zu schnell. Im Handumdrehen sind wir wieder auf der Suche nach neuen Apps für Android- und iOS-Geräte, von denen wir denken, dass sie es wert sind, auf deinem Smartphone oder Tablet zu sein. Diese reichen von Spielen bis hin zu Produktivitäts-Apps und kommen oft in Form von nützlichen Dienstprogrammen.

Jede Woche stellen wir eine Reihe von Artikeln rund um Apps vor. Dienstags und samstags stellen wir die besten kostenlosen Apps vor, die in dieser Woche verfügbar sind. In der Regel handelt es sich dabei um Premium-Apps und Spiele, die für eine begrenzte Zeit kostenlos angeboten werden. In unserer Rubrik Top 5 Apps der Woche gehen wir einen anderen Weg und konzentrieren uns auf die Apps, die uns besonders beeindruckt haben. Wir laden jede dieser Apps persönlich herunter und bewerten sie. So stellen wir sicher, dass unsere Vorschläge nicht nur glaubwürdig sind, sondern auch für unsere Zielgruppe interessant sind.

Black Mirror: Thronglets (Android & iOS)

Worum geht es bei Black Mirror: Thronglets geht es? Im Grunde handelt es sich um eine Fortsetzung der Netflix-Serie Black Mirror, Staffel 7, Episode "Plaything", die eine einzigartige Mischung aus Lebenssimulation und psychologischer Erkundung bietet.

Das Spiel funktioniert so: Ihr brütet ein einzelnes, gelbes Wesen mit Fühlern aus, das als Thronglet bekannt ist. Am Anfang fühlt es sich vielleicht wie ein Tamagotchi an, denn Ihr müsst Euer Thronglet füttern, säubern und unterhalten, um es bei Laune zu halten. Mit der Zeit vermehren sich Eure Thronglets und die Aufgaben werden immer umfangreicher. Dann lernt Ihr, wie Ihr eine wachsende Gesellschaft managt, um verschiedene Bedürfnisse wie Wohnen, Work-Life-Balance und Umweltbelange zu erfüllen.

Das Storytelling ist innovativ und tut dasselbe wie die Serie: Es regt Eure Gedanken auf Ebenen an, von denen Ihr gar nicht wusstet, dass sie existieren. Sie ist in gewissem Sinne "aufrichtig" und hat mich minutenlang gefesselt, so dass ich mich nur durch etwas Wichtiges davon losreißen konnte. Wenn Ihr allerdings auf Wiederspielbarkeit aus seid, dann ist das nicht das Richtige für Euch.

Preis: Netflix-Abonnement erforderlich / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja (Netflix-Abonnement erforderlich)

Ladet Black Mirror herunter: Thronglets aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Für Fans von Black Mirror ist Thronglets eine gelungene Erweiterung der Serie, die sich mit Technologie und menschlichem Verhalten in Form eines interaktiven Mediums auseinandersetzt. Mir gefällt, wie es Lebenssimulationsmechanismen mit psychologischen und ethischen Dilemmata kombiniert, um ein fesselndes Erlebnis für Fans der Serie und Neulinge gleichermaßen zu schaffen. Das Spiel ist in keiner Weise langatmig, aber es ist sehr eindrucksvoll.

MageTrain (Android & iOS)

MageTrain ist ein ziemlich interessantes Handyspiel, das eine einzigartige Mischung aus klassischen Snake-Mechaniken und Roguelike-Elementen bietet. Mit anderen Worten: Ich fand es eine frische und fesselnde Erfahrung. Im Grunde steuere ich eine wachsende Reihe von Helden, die automatisch angreifen, während ich durch prozedural generierte Arenen navigiere, die mit Wellen von Feinden gespickt sind.

Es gibt neun verschiedene Helden zur Auswahl, von denen jeder über einzigartige Fähigkeiten verfügt, die von seiner Position im Zug abhängen. Natürlich müsst Ihr diese Helden strategisch so platzieren, dass ihre Fähigkeiten zusammenwirken, um die immer schwieriger werdenden Gegner zu besiegen. Zu den weiteren sammelbaren Gegenständen während des Spiels gehören Gold und Power-Ups, mit denen Ihr Eure Fähigkeiten verbessern und neue Charaktere freischalten könnt.

Da es acht verschiedene Dungeons zu durchqueren gibt, von denen jeder seine eigenen Herausforderungen bietet und angepasste Strategien erfordert, um ihn zu bezwingen, gibt es einen gewissen Wiederspielwert, da keine zwei Erlebnisse gleich sind. Leider hatte ich das Gefühl, dass das Fehlen von dauerhaften Upgrades zwischen den Durchgängen den Fortschritt stagnieren lässt, da ich jedes Mal von vorne anfangen muss und nur freigeschaltete Helden zur Verfügung stehen.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Ja (0,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Ladet MageTrain aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Insgesamt bietet MageTrain ein originelles und herausforderndes Erlebnis, das nostalgisches Gameplay mit modernen Roguelike-Elementen verbindet. Das Spiel könnte in Bezug auf das Fortschrittssystem und den Schwierigkeitsgrad noch ausgefeilter sein, aber es lohnt sich trotzdem, einen Blick darauf zu werfen, wenn Ihr Lust auf etwas anderes in Sachen Mobile Gaming habt.

EarthHero: Klimawandel (Android & iOS)

Was haltet Ihr von der globalen Erwärmung? Wenn Ihr der Meinung seid, dass wir die nächsten Generationen nicht überleben werden, dann tut Ihr sicher Euer Bestes, um grün zu werden. Earth Hero wurde speziell entwickelt, um Menschen zu befähigen, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Wie funktioniert das? Earth Hero kombiniert eine personalisierte Verfolgung des CO2-Ausstoßes mit einer Liste von wissenschaftlich fundierten Lebensstiländerungen, die Ihr vornehmen könnt.

Es einen maßgeschneiderten Plan, um diesen Fußabdruck zu verkleinern, während er eure Fortschritte im Laufe der Zeit verfolgt. Insgesamt fand ich es einfach, meine Auswirkungen auf die Umwelt durch meinen Lebensstil zu verstehen, und es motiviert mich, die entsprechenden Änderungen vorzunehmen. Ich kann es mir übrigens immer noch nicht leisten, ein Elektroauto zu kaufen.

Mir gefällt, dass es eine Vielzahl von Vorschlägen für Aktionen in Kategorien wie Reisen, Ernährung, Energie und Engagement gibt. Jede Aktion wird mit einem Impact Score und einem Schwierigkeitsgrad versehen, so dass die Nutzer/innen zu Entscheidungen geführt werden, die ihren Fähigkeiten und Zielen entsprechen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Lernt auf spielerische Art und Weise, wie Ihr Euren Kohlenstoff-Fußabdruck hier auf der Erde verringern könnt. / © nextpit

Lade EarthHero: Klimawandel aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Ich war von Earth Hero angenehm überrascht, denn es ist ein praktisches und benutzerfreundliches Tool für Leute, die die Welt grüner machen und sich in einer Gemeinschaft engagieren wollen, die den Klimawandel bekämpft. Schließlich kann es niemand allein schaffen. Zu wissen, dass es da draußen einen Haufen Gleichgesinnter gibt, die die gleiche Mission verfolgen, macht das Ganze noch spannender und ermutigender.

BabyWeather (Android & iOS)

Wenn Ihr als Single oder als Paar ausgeht, ist es ganz einfach zu wissen, wie das Wetter ist und sich entsprechend zu kleiden. Aber was passiert, wenn Ihr ein Baby bekommt? Hier kommt BabyWeather ins Spiel, eine App, die Eltern dabei hilft, ihre Babys anhand der Wetterbedingungen in Echtzeit angemessen zu kleiden. Mit anderen Worten: Ihr erhaltet personalisierte Kleidungsempfehlungen, die den Alltag von Eltern und Betreuern gleichermaßen erleichtern.

Mir gefällt, dass BabyWeather Outfitvorschläge liefert, die auf die aktuelle Temperatur und die wahrgenommenen Wetterbedingungen zugeschnitten sind. Mit anderen Worten: Die gemessene Temperatur unterscheidet sich oft von dem, was sich anfühlt. Daher hilft diese Funktion Eltern, fundierte Entscheidungen über die Kleidung ihres Babys zu treffen, damit es sich beim Verlassen des warmen Zuhauses möglichst wohl fühlt.

Noch wichtiger ist die stündliche Vorhersage für die nächsten 12 Stunden, damit man Wetterveränderungen leicht vorhersehen und entsprechend planen kann. Die App bietet die Möglichkeit, mehrere Profile für verschiedene Kinder zu erstellen, wobei jedes Profil über anpassbare Farben und Profilfotos verfügt. Besonders praktisch für Familien mit mehr als einem Kind.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 24,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Ihr macht Euch schick, um auch bei schlechtem Wetter nach draußen zu gehen. Warum also nicht auch nachschauen, wie das Baby gekleidet sein sollte? / © nextpit

Ladet BabyWeather aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Ich fand die App benutzerfreundlich und mit einer intuitiven Navigation ausgestattet, so dass sie sowohl für neue als auch für erfahrene Eltern leicht zu bedienen ist. Das Design ist optisch ansprechend, während die Outfitvorschläge praktisch sind. Wisst Ihr was? Es wäre der Wahnsinn, wenn diese App in Zukunft mit Händlern zusammenarbeiten würde, damit Ihr alle fehlenden Kleidungsstücke im Voraus bestellen könnt.

AWorld zur Unterstützung von Act Now (Android & iOS)

Habt Ihr das Gefühl, dass Ihr etwas auf globaler Ebene verändern wollt? Dann solltet Ihr Euch AWorld ansehen. Diese kostenlose App wurde in Zusammenarbeit mit der ActNow-Kampagne der Vereinten Nationen entwickelt. Sie soll Menschen zu einem nachhaltigeren Lebensstil verhelfen, indem sie personalisierte Informationen, Bildungsinhalte und Möglichkeiten zum Engagement in der Gemeinschaft bietet.

Im Grunde könnt Ihr Euren jährlichen CO₂-Ausstoß berechnen und erhaltet maßgeschneiderte Vorschläge, um eure Umweltbelastung zu reduzieren. Klingt vertraut? Außerdem gibt es eine Reihe täglicher Gewohnheiten, wie z. B. pflanzliche Mahlzeiten oder die Verwendung von wiederverwendbaren Gegenständen, so dass Ihr Eure Handlungen protokollieren und sehen könnt, wie sich Eure Handlungen insgesamt auswirken (hoffentlich positiv!).

Das ganze Erlebnis wurde spielerisch gestaltet, um Euch länger als normal bei der Stange zu halten. Funktionen wie XP-Punkte, Bestenlisten und Herausforderungen für die Gemeinschaft sind ein Schritt in die richtige Richtung, um die Nutzer/innen zu motivieren, sich weiterhin für ihre Nachhaltigkeitsziele zu engagieren. Die Storytelling-Episoden und Ressourcen, die auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung abgestimmt sind, machen das Ganze auch zu einem lehrreichen Abenteuer.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Welt retten könnt, indem Ihr Schritt für Schritt grün werdet. / © nextpit

Ladet AWorld zur Unterstützung von Act Now aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Natürlich ist in dieser Welt nichts perfekt. Deshalb wäre es schön gewesen, wenn ich mehr verschiedene Handlungsoptionen und tiefere Einblicke in die Auswirkungen meiner Entscheidungen erhalten hätte. Vielleicht können zukünftige Ausgaben oder Updates das Kompostieren oder die Reduzierung von Lebensmittelabfällen einbeziehen, um die App noch umfassender zu gestalten. Trotzdem ist es ein Schritt in die richtige Richtung, und die Reise von tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt.