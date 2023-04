Top 5 Android- und iOS-Apps der Woche: Diesmal mit Terra Nil von Netflix!

Diese Woche empfehlen wir Euch eine Reihe von Apps, die Ihr auf Eurem Smartphone einmal ausprobieren solltet. Besonders hervorzuheben ist Terra Nil, ein einzigartiges Reverse-City-Builder-Spiel von dem wohl bekanntesten Streaming-Anbieter Netflix. Es ist eine entspannende Erfahrung, also solltet Ihr es unbedingt testen, so wie wir es bereits für Euch getan haben. Unsere kuratierte Liste von Apps kann Eure Smartphone-Nutzung verbessern und wir laden Euch ein, die Top-Picks dieser Woche für Android und iOS zu entdecken.

Dieser Artikel unterscheidet sich von unseren "Gratis-Apps der Woche"-Ausgabe, die zweimal pro Woche erscheint. Wir haben viel Zeit und Mühe in die Zusammenstellung dieser Liste investiert, indem wir jede App heruntergeladen und einzeln getestet haben. Nur so können wir sicherstellen, dass sie frei von unangemessenen In-App-Käufen oder Datenschutzrisiken ist.

Dieser Artikel wird wöchentlich veröffentlicht. Ihr könnt also jederzeit in unserer vorherigen "Top 5 Apps der Woche"-Ausgabe nachsehen, ob es etwas Interessantes gibt, das Ihr vielleicht verpasst habt. Diese Woche nehmen wir Terra Nil unter die Lupe. Ein durchaus interessantes Umweltstrategiespiel, in dem es hauptsächlich darum geht, karges Ödland in ein blühendes und ausgewogenes Ökosystem zu verwandeln. Entdecke den Umwelt und Klimaschützer in Dir und säubere verschmutzte Ozeane und erschaffe Wälder, in dem Ihr Bäume anpflanzt.

SPACE: Break Phone Addiction (Android und iOS)

Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass Smartphones heute ein fester Bestandteil unseres täglichen Lebens sind. Sogar ich spüre manchmal Phantom-Vibrationen an meinem Oberschenkel – nur um dann festzustellen, dass dort gar kein Smartphone ist. Das ist ein erstes Anzeichen dafür, dass ich zu viel Zeit mit meinem Handy verbringe. Deshalb habe ich mich entschlossen, diese App auszuprobieren, die mir hoffentlich dabei hilft, mich von meinem Handy zu trennen, wenn es nicht nötig ist.

SPACE hat mir geholfen, mein Nutzungsverhalten herauszufinden, welche Apps ich am meisten benutze und wie viel Zeit ich am Tag für mein Handy eingeplant habe. Ich war mir meiner Nutzungsgewohnheiten vorher gar nicht so bewusst, bis ich die nackten Tatsachen von SPACE dokumentiert bekommen habe.

So konnte ich mir verschiedene Ziele setzen, die von der Telefonnutzung, über die Bildschirmzeit, bis hin zur Anzahl der Entsperrungen reichen. Ich kann diese Fortschritte auch im Laufe der Zeit nachverfolgen und empfinde es als gut, dass ich mit SPACE meine Fortschritte mit denjenigen teilen kann, denen ich vertraue. Alles in allem eine empfehlenswerte App für alle, die sich eine Zeit lang von ihrem Handy entwöhnen wollen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto: Nicht erforderlich (aber empfohlen)

Wenn Ihr das Gefühl habt, dass Ihr viel zu viel Zeit mit Eurem Smartphone verbringt, braucht Ihr vielleicht etwas – "SPACE". / © NextPit

Ladet SPACE: Break Phone Addiction aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

WOMBO Dream (Android & iOS)

Künstliche Intelligenz war im letzten Jahr in aller Munde. Vor allem als ChatGPT und Google Bard auf den Plan traten und für viel Aufsehen sorgten. KI-generierte Kunst ist ein weiterer Bereich, der über die Jahre hin gewachsen ist. Da Smartphones inzwischen über die nötige Rechenleistung verfügen, um komplexere Aufgaben zu bewältigen, ist es nicht weiter überraschend, dass KI-Kunst-Apps wie WOMBO Dream auch als mobile Anwendung auftauchen.

Um die App zu nutzen, gebt Ihr einfach eine Beschreibung ein (bis zu 200 Zeichen) und lasst die App ihren Job tun. Ich habe versucht, einige NSFW-Einträge (Nicht sicher für die Arbeit) einzugeben, aber die App hat sie höflich mit der Aufforderung "Wiederholen" abgelehnt. Es ist gut zu wissen, dass die App sauber bleibt!

Die App bietet auch einen Premium-Zugang. Und es lohnt sich durchaus in die App zu investieren, wenn Ihr Euch für das Thema KI-Kunst interessiert. Aber auch diejenigen unter Euch, die einfach nur damit herumspielen wollen, ist die kostenlose Version gut genug für grundlegende Ausgaben. Ich konnte mich noch nicht so sehr mit dem Thema anfreunden. Das liegt vermutlich daran, dass ich immer noch eine Abneigung gegen Kunstwerke von einer künstlichen Intelligenz habe. Sollte ich mich nicht vor dem Aufstieg der KI fürchten, die eines Tages meinen Job als Journalist übernehmen könnte?

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto: Nicht erforderlich (aber empfohlen)

Jetzt kann jeder, der mit Kunst nichts anfangen kann, mithilfe von künstlicher Intelligenz Meisterwerke schaffen. / © NextPit

Ladet WOMBO Dream aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Apple Music Classical (iOS)

Für diejenigen unter euch, die klassische Musik lieben, hat Apple endlich die eigenständige App "Apple Music Classical" veröffentlicht. Nachdem ich mehrere Wochen lang sehnsüchtig darauf gewartet habe, konnte ich sie Anfang dieser Woche herunterladen. Die App lässt sich nahtlos in ein Apple Music-Abonnement integrieren und bietet eine riesige Bibliothek mit Werken der großen Komponisten unserer Vergangenheit und Gegenwart.

Die App bietet außerdem informative Kommentare, Biografien von Komponisten und historische Zusammenhänge zu den Stücken, um das Verständnis und die Wertschätzung für die Musik zu verbessern. Apple Musical Classical bietet High-Res Lossless Audio Streaming und Dolby Atmos Technologie. Mit kompatiblen Kopfhörern könnt Ihr die Musik also in der bestmöglichen Klangqualität genießen.

Und schließlich bietet die App eine benutzerfreundliche Oberfläche, ähnlich wie Ihr sie bereits von der Apple Music App kennt. Es ist einfach, durch den Katalog zu navigieren, Wiedergabelisten zu erstellen und Euer Hörerlebnis zu verwalten. Derzeit ist die App exklusiv für das Apple-Ökosystem, aber eine Android-Version ist bereits in Entwicklung.

Preis: Kostenlos (Apple Music Abonnement erforderlich) / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto: Ja

Apple Music Classical bietet eine umfangreiche Bibliothek klassischer Musik in hochwertiger Audioqualität. / © NextPit

Apple Music Classical aus dem Apple App Store herunterladen.

Herausforderung: Workout & Relax (Android)

Wir alle sind heute besser über unsere Gesundheit informiert als je zuvor. Viele von uns haben die Mittel, sich gut zu ernähren und zu leben. Aber eines fehlt uns nach wie vor: die Disziplin, einen gesunden Lebensstil beizubehalten. Das gilt auch für den Sport, und da ich in letzter Zeit auch nicht mehr so viel trainiert habe, habe ich beschlossen, "Challenge: Workout & Relax" auszuprobieren.

Genau genommen ist Challenge eine Workout-App, mit der Ihr Eure tägliche körperliche Aktivität steigern könnt. Zum Glück ist die App leicht zu bedienen und zu verstehen. Der 30-tägige Trainingskurs für den ganzen Körper, die Beine und die Bauchmuskeln, ist auch für Anfänger geeignet. Außerdem gibt es eine große Anzahl von Übungen, die mit Animationen und entsprechenden Anweisungen versehen sind, sodass man ihnen leichter folgen kann.

Wenn ich etwas an dieser App auszusetzen habe, dann sind es die etwas längeren Ladezeiten. Vielleicht bin ich einfach nur ungeduldig, aber so habt Ihr angemessen Zeit Euch einzurichten und einzugewöhnen, bevor Ihr so richtig ins Schwitzen kommt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto: Ja

Behaltet Euren Körper vital, damit Ihr konzentriert Euren Tag meistern könnt. / © NextPit

Ladet Challenge: Workout & Relax aus dem Google Play Store herunter.

Terra Nil (Android & iOS)

Über den Klimawandel ist schon viel gesagt, aber nach wie vor zu wenig getan worden. Man hat das ungute Gefühl, dass die ganze Welt irgendwann in einem großen, verworrenen Chaos enden wird. Terra Nil bietet einen Funken Hoffnung. Seht Ihr ein ausgedörrtes Land? Terra Nil sieht Potenzial. Es ist Eure Aufgabe, ein Stück totes Land zum Leben zu erwecken. Mit anderen Worten: Anstatt eine brandneue Welt zu bauen, arbeitet Ihr an einer umgekehrten Version eines City Builders.

Boden, der scheinbar bewohnbar ist, ist euer Spielplatz. Ihr nehmt zerstörten Boden und vertraut auf die Macht der Technologie, um ihn zum Leben zu erwecken. Die Sprites sind realistisch gezeichnet, und der Soundtrack ist äußerst beruhigend. Wenn Ihr im Spiel genug tut, kehren wilde Tiere, wie Bären, Fische, Frösche und Vögel in ihren ehemaligen Lebensraum zurück. Wenn Ihr Euren Auftrag erfüllt habt, verschwindet Ihr einfach, ohne eine einzige Spur Eurer ehemaligen Anwesenheit zu hinterlassen.

Dieses Spiel regt zum Nachdenken an und bringt euch dazu, Euren Lebensstil und Eure ökologischen Entscheidungen zu überdenken. Es wird mich zwar nicht dazu bringen, mir einen Tesla zu kaufen (den ich mir ohnehin nicht leisten kann), aber es hat mich zum Nachdenken darüber gebracht, welche anderen kleinen Veränderungen ich vornehmen kann, um eine bessere Welt zu hinterlassen, wenn meine Zeit gekommen ist.