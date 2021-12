Die 5 besten Apps der Woche: Kurzlinks, Erinnerungen und Rocket League

Bei NextPit beschäftigen wir uns jede Woche mit den neusten Top-Smartphones. Dabei installieren wir natürlich auch immer wieder haufenweise Apps, über die wir im Google Play Store und im AppStore stolpern. Zusätzlich zu meinen Empfehlungen nehme ich natürlich auch Tipps aus der NextPit-Community auf.

Von Mobile Games bis hin zu Produktivitätsanwendungen – hier sind die 5 kostenlosen und kostenpflichtigen Android / iOS-Apps, die NextPit diese Woche gefunden hat.

Moodreads

Moodreads ist eine App, über die ich diese Woche bereits berichtet habe, als sie vorübergehend kostenlos im Google Play Store erhältlich war. Wenn Ihr das Majestätsverbrechen begangen haben, nicht ALLE meine Artikel andächtig zu lesen, und dadurch die Werbeaktion verpasst habt, ist es jetzt an der Zeit, dieses kleine App-Schätzchen zu entdecken.

Mit der App könnt Ihr Musik abspielen, die auf das Buch abgestimmt ist, das Ihr gerade lest. Gebt einfach den Titel eines Buches Eurer Wahl in die Suchleiste ein und die App schlägt Euch ein Musikstück vor, das zur Stimmung Eures Buches passt.

Die Suchfunktion ist nicht sehr weitreichend und manchmal muss man den Namen des Autors hinzufügen, um das richtige Buch zu finden. Ich konnte jedoch Bücher in meiner Heimatsprache finden, und solange es sich bei Eurem Buch um Belletristik handelt (keine Essays, Handbücher usw.), habt Ihr gute Chancen, es zu finden.

Preis: 3,29 € / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: Nicht erforderlich

Moodreads ist keine App zum Lesen von Ebooks! Ihr spielt Musik ab, die von Euren Büchern inspiriert ist.

Ihr könnt Moodreads im Google Play Store kaufen.

Toodays

Toodays ist eine französische App, die behauptet, eine Art virtueller Tresor für Eure Erinnerungen zu sein, den Ihr buchstäblich an Eure Nachkommen oder Verwandten weitergeben könnt.

Eine Art Schuhkarton voller Fotos, aber in digitaler Form, in dem Ihr Eure Schnappschüsse aufbewahren, eine Bildunterschrift oder eine Audionotiz hinzufügen und sie so "verstauen" könnt, dass sie an Eure Kinder oder Enkelkinder weitergegeben werden kann.

Die Idee, sich sein eigenes emotionales und erinnerungsbezogenes Erbe zu schaffen, klingt auf dem Papier recht nett. Die Anwendung ist auf Französisch, aber ich glaube, dass sie sich an die Sprache Eures Systems anpasst. Es gibt eine kostenpflichtige Version, mit der Ihr eine unbegrenzte Anzahl von Erinnerungen usw. hinzufügen könnt, aber ich finde die kostenlose Version zunächst ausreichend.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: ja / Konto: Nicht erforderlich

Die Auflösung des Fotos wird im Vollbildmodus nicht immer gut verarbeitet. Und die AGB sind schon recht heftig, was die Verwaltung und das Vermächtnis Eurer Erinnerungen angeht / © NextPit

Ihr könnt Toodays aus dem Google Play Store und dem Apple AppStore herunterladen.

Shortshare

Shortshare ist eine iOS-App zum Verkürzen von Links. So, das war's. Und jammert nicht – ich hätte stattdessen auch "jkhsdjkhfjksdhf / ref0810 / .ly." schreiben können.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: Nicht erforderlich

Euer Link wird gekürzt – fertig aus! / © NextPit

Ihr könnt Shortshare aus dem Apple App Store herunterladen.

Cülür

Ah, das ist ein Name, der Euren Ohren schmeichelt, nicht wahr? Cülür ist eine App, mit der Ihr Eure eigenen Bilder sofort in "Malen nach Zahlen"-Werke umwandeln könnt.

Ihr wisst schon, diese Ausmalbilder, die in verschiedene Abschnitte unterteilt sind, denen eine Nummer zugeordnet ist und die Ihr mit der entsprechenden Farbe ausfüllen müsst. Ihr müsst nur Euer Foto importieren, die Art des Ausmalens (mit Bleistiften, Filzstiften usw. und wie viele Farben) und den Schwierigkeitsgrad aus drei vorgeschlagenen Stufen auswählen und schon kann es losgehen.

Schließlich müsst Ihr das Ergebnis natürlich ausdrucken oder es einfach exportieren und digital ausmalen. Ganz wie Ihr wollt.

Preis: 2,99 € / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: Nicht erforderlich

Die Ergebnisse sind nicht immer verwertbar / © NextPit

Ihr könnt Cülür im Apple AppStore kaufen.

Rocket League Sideswipe

Rocket League: Sideswipe ist die mobile Version des mittlerweile fast schon kultigen Rocket League, in dem Ihr mit einem riesigen Ball und kleinen Rennwagen Fußball spielt.

Soweit der Grundgedanke, aber Rocket League: Sideswipe bietet wie das Originalspiel ein viel tieferes Gameplay, als es auf den ersten Blick scheint. Ich weiß, dass ich es oft sage und dann nie tue: Aber ich habe wirklich Lust, einen eigenen Artikel über dieses Spiel zu schreiben.

Die Entwickler haben sich wirklich bemüht, die Art und Weise, wie Rocket League gespielt wird, neu zu erfinden und an ein Spiel anzupassen, das für Smartphones gedacht ist. Und ich persönlich finde, dass das sehr gut gelungen ist, und ich sehe mich schon am Abend nach mehreren hochrangigen Mehrspielerpartien in Rage geraten.