Apps der Woche: Unsere Top-5-Tipps für Android und iOS

Seid Ihr bereit für unsere wöchentlichen Top-5-Apps für Android und/oder iOS? Im Gegensatz zu unserer aktuellen Auswahl an vorübergehend kostenlosen Apps haben wir die Apps selbst ausprobiert und informieren Euch, wenn es In-App-Käufe oder andere zusätzliche Kosten gibt. Also lehnt Euch zurück, entspannt Euch und ladet die App(s) herunter, die Ihr spannend findet!

Next Pit TV

Von Handyspielen bis hin zu Produktivitäts-Apps – hier sind die fünf top kostenlosen und kostenpflichtigen Android/iOS-Apps der Woche von NextPit. Wir veröffentlichen diese Auswahl jede Woche, Ihr könnt Euch auch die Top-5-Apps der letzten Woche ansehen.

Unser Favorit dieser Woche ist eine ganz düstere App – es geht um den Tod, einen Zustand, der für alle Lebewesen unausweichlich ist. Aber wie würde es sich anfühlen, wenn Ihr die- oder derjenige wärt, die/der die Seelen ins Jenseits befördert? Genau das bietet Spiritfarer Netflix.

Friends Quiz (Android)

Liebt Ihr Friends? Ich spreche nicht von den anderen Menschen, mit denen Ihr die meiste Zeit Eueres Lebens verbringt, von Menschen, mit denen Ihr zusammenlebt oder abhängt. Ich spreche von der klassischen amerikanischen Sitcom, die das Leben des verliebten Joey, des albernen Chandler, der akribischen Monica, des nerdigen Ross, der ausgeflippten Rachel und der schrulligen Phoebe verfolgt, die in New York leben und gemeinsam viele Ereignisse durchleben.

Wenn Ihr glaubt, dass Ihr ein großer Fan dieser Sitcom seid, dann solltet Ihr Euch an diesem Spiel versuchen, in dem zehn zufällige Fragen aus zehn ganzen Staffeln gestellt werden!

Stellt Euch ein auf eine Mischung aus leichten und schweren Fragen – ja, das ist richtig, einen Mittelweg gibt es nicht. Mit über 200 Fragen, die gestellt werden können, bietet das Quiz idealen Gesprächsstoff für alle, die mit dieser Sitcom aufgewachsen sind. Seid bereit für Euer nächstes erstes Date, auf dem Euch der Gesprächsstoff ausgeht!

Die Werbung ist nicht aufdringlich, aber sie macht sich doch bemerkbar. Trotzdem ist Friends Quiz ein lustiges Spiel, das noch lustiger wird, wenn Ihr es in ein Trinkspiel verwandelt! Fehler? Prost!

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Keine / Konto: Nicht erforderlich

Mit dieser App könnt Ihr Euer Wissen über Monica, Chandler, Ross, Rachel, Joey und Phoebe auf die Probe stellen! / © NextPit

Ladet Friends The Quiz aus dem Google Play Store herunter.

The House of Da Vinci III (iOS & Android)

Es ist zwar schon eine Weile her, aber The House of Da Vinci III ist ein weiterer Titel der Spieleserie, der eine erstaunliche Grafik bietet. Alles andere wäre auch eine Überraschung – schließlich haben wir den Vorgänger zu einem der Smartphone-Spiele mit der schönsten Grafik gekürt. Im Grunde handelt es sich um ein Puzzlespiel, das Euer Gehirn auf Trab hält, während Ihr neue Orte erkundet, die einfach umwerfend aussehen.

An der einen oder anderen Stelle werdet Ihr definitiv ratlos sein – ich weiß, dass es mir so ging, und ich musste gegen den Drang ankämpfen, online nach Hinweisen zu suchen oder mir YouTube-Tutorials anzusehen, wenn das passierte.

Es gibt Momente, in denen die Geschichte vorangetrieben wird, ohne dem Spielgeschehen allzu viel Aufmerksamkeit zu schenken, was dazu führt, dass ich buchstäblich mehr stumpf auf Knöpfe drücke, als mein Gehirn zu trainieren. Es wird zwar behauptet, dass dies das letzte Spiel der Reihe ist. Ich hoffe, das ist nur eine Ente – es wäre schade, wenn ein einzigartiges Puzzlespiel wie dieses endet, ohne uns die Hoffnung auf mehr zu lassen.