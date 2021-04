Umfrage der Woche: Welchen Smartphone-Marken vertraut Ihr?

Immer wieder lesen wir in den Kommentaren, dass für NextPit-Leser "China-Kracher" nicht in Frage kommen. Als Gründe werden nicht zuletzt der Schutz der eigenen Daten angeführt. Daher geht's in unserer Umfrage der Woche diesmal um die Frage: Welchen Smartphone-Marken vertraut Ihr Eure Daten an und welchen nicht?

In der dieswöchigen NextPit-Umfrage möchten wir von Euch wissen, warum Ihr genau das Handy gekauft habt, das Ihr eben nun mal gekauft habt. Dabei wollen wir uns aber nicht wie meist auf die technische Seite konzentrieren, sondern uns auf Marken konzentrieren. Welchen Handyherstellern vertraut Ihr und wie vertrauenswürdig sind chinesische Hersteller in Euren Augen?

Und was noch wichtiger ist: Spielen Marken überhaupt noch eine Rolle? Der Punkt ist folgender: Selbst wenn Ihr ein Smartphone von einer "vertrauenswürdigen" Marke besitzt, sind Eure Daten für alle sichtbar, wenn Ihr eine App installiert, im Internet surft, etwas online kauft oder sogar etwas so harmloses tut wie ein Spiel zu spielen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Telefonhersteller selbst Eure Daten abgreift. Dies wurde von Fabi in seinem wirklich lesenswerten Artikel zum Thema Datenschutz noch einmal deutlich aufgezeigt.

Aber darüber hinaus möchten wir von Euch auch einen Überblick darüber bekommen, wie Ihr diese ganze Debatte um die Privatsphäre seht, die in diesen Tagen in aller Munde zu sein scheint.

So, jetzt aber direkt weiter zu unseren Fragen:

Welcher Smartphone-Marke vertraut Ihr?

Es ist immer gut, die Wahl zu haben. Und wir genießen längst den Luxus, leistungsstarke und auch hübsche Handys von mehreren Smartphone-Marken wählen zu können. Einige Hersteller sind schon seit Jahrzehnten dabei, während es andere relativ neue Player gibt, die es geschafft haben, sich innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne einen guten Namen zu machen.

Aber welcher dieser Marken vertraut Ihr am meisten? (Auf Wiedersehen LG!)

Der Grund für Euer Vertrauen muss nicht nur auf den Datenschutz zurückzuführen sein. Vielleicht gefällt Euch auch der Kundendienst oder das Engagement und die pünktlichen, regelmäßigen Software-Updates.

Lasst es uns wissen!

Welcher dieser Marken vertraut Ihr am meisten? Apple

Samsung

Sony

Huawei

Honor

OnePlus

Vivo

Xiaomi

Realme

Asus

Nokia

Fairphone

Motorola/Lenovo

ZTE

Oppo

Google (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Seid Ihr misstrauisch beim Kauf chinesischer Smartphones?

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Smartphone-Welt derzeit eine Invasion von Handys aus chinesischer Produktion erlebt. Während Smartphone-Marken aus China mitunter einen zweifelhaften Ruf haben, was den Datenschutz angeht, haben die meisten Tier-1-Hersteller, einschließlich solcher Namen wie Oppo, Xiaomi und sogar Huawei, behauptet, dass sie die Daten und die Privatsphäre ihrer Nutzer sehr ernst nehmen.

Aber haben sich all die PR-Bemühungen ausgezahlt? Werden chinesische Marken immer noch als "weniger vertrauenswürdig" angesehen als ihre europäische / japanische / taiwanesische / amerikanische Konkurrenz?

Stimmt ab und lasst es uns wissen!

Seid Ihr misstrauisch beim Kauf chinesischer Smartphones? Ja

Nein

Ist mir alles egal, solang ich das bestmögliche Smartphone für mein Geld bekomme (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Datenschutz: Wer trägt die Verantwortung?

Glaubt Ihr, dass sich die Art und Weise, wie diese riesige 227-Milliarden-Dollar-Industrie in Schach gehalten wird, in Zukunft ändern wird, nachdem Apple sich an die Spitze der Bemühungen gestellt hat, seinen Endnutzern – Menschen wie du und ich – bewusst zu machen, auf welche Art von Daten Ad-Tech-Firmen und Datenbroker Zugriff haben?

Oder denkt Ihr eher, dass die Verantwortung ganz bei uns, den Endverbrauchern, liegt? Schließlich ist die Weitergabe unserer Daten etwas, das wir freiwillig tun – auch wenn wir vielleicht zu sehr damit beschäftigt waren, das Kleingedruckte in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu lesen, als wir am Setup-Screen vorbeigescrollt sind.

Datenschutz: Wer trägt mehr Verantwortung? Unternehmen: Sie sollten die Dinge für die Menschen leichter verständlich machen

Wir als Individuum: Es sind unsere Daten. Wir haben uns entschieden, sie zu teilen

Das ist mir egal. Alles, was ich brauche, ist eine gute User-Experience (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Wir wissen, dass Datenschutz ein weites Thema ist, das viele Aspekte und Dimensionen hat. Und angesichts der Tatsache, dass sogar Regierungen beschuldigt wurden, ihre eigenen Bürger aus "Sicherheitsbedenken" auszuspionieren, ist dies eine Debatte, die wahrscheinlich noch die nächsten Jahrzehnte andauern wird.

Vergesst nicht, die Ergebnisse dieser Umfrage am Montag auszuchecken. Und in der Zwischenzeit lasst uns in den Kommentaren unten wissen, was Ihr vom Thema Datenschutz generell haltet!