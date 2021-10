Umfrage der Woche: Was hört Ihr am Liebsten?

Von meinem ersten Walkman bis hin zum Smartphone waren meine Wege von A nach B immer mit Musik verbunden! In den letzten Jahren hat sich das aber ein wenig geändert. Podcasts und Hörbücher ringen jetzt zusammen mit Musik um meine Aufmerksamkeit, wenn ich unterwegs bin. In NextPits neuster Umfrage der Woche möchte ich herausfinden, ob das bei Euch so ähnlich ist.

Diese Woche wollen wir wissen, welche Art von Audio-Content Ihr dem Weg zur Arbeit oder zur Schule so konsumiert!

Zunächst einmal muss ich gestehen, dass ich beim Verfassen der Umfrage gemerkt habe, dass ich mich wieder einmal in einer digitalen Blase befinde. Das liegt daran, dass ich nach vielen Jahren des Musikkonsums über Streaming beim Recherchieren über die Umsätze in den Segmenten Musik, Radio und Podcast entdeckt habe, dass das größte Segment weltweit immer noch das traditionelle Radio ist. Mit einem Marktvolumen von 35,5 Millionen Dollar im Jahr 2021 (Statista).

Mit Casa Casi hat NextPit auch einen Podcast. Habt Ihr schon reingehörT? / © NextPit

Wenn man genauer darüber nachdenkt, ist das gar nicht mal verwunderlich. Denn in vielen Regionen ist das Radio noch immer die einzige kostenlose Möglichkeit des Medienkonsums.

Allerdings bieten nur noch wenige Handymodelle ein eingebautes FM-Radio. Das war vor fünf Jahren noch vollkommen üblich. Heute übernehmen Apps wie TuneIn (Android; iOS) die Aufgabe und streamen die Radiosender als Streams aus dem Internet.

Außerdem haben wir heute eine viel größere Auswahl als 1994, als ich mit meinem Sony-Walkman K7-Kassetten gehört habe. Von Zeit zu Zeit musste man dabei sogar die Seite wechseln, um weiterzuhören. Shufflen war auch nicht drin! Ja, ich bin ein Millennial, der viele Geschichten zu erzählen hat ... Ich werde nicht einmal meinen geliebten Casio Discman erwähnen!

Heute wird unsere Aufmerksamkeit durch Anwendungen für a) Hörbücher, b) Kurzfilme, Krimis und Videos auf TikTok oder Reels, c) Content auf YouTube und IGTV, d) Video-Streaming-Dienste gestohlen und, mit etwas Glück, können wir uns ab und zu noch an ein gutes Buch (ok, Kindle) klammern!

Aus diesem Grund bin ich sehr daran interessiert, von der NextPit Community zu erfahren, welche Art von Inhalten auf dem Weg zur Arbeit, Schule oder Universität konsumiert werden. Ob mit dem Fahrrad, dem Roller, dem Bus, der U-Bahn, dem Auto oder mit den eigenen Beinen! Raus mit der Sprache:

Wie immer vielen Dank, dass Ihr an unserer Umfrage der Woche teilgenommen habt! Denkt daran, dass es immer interessant ist, die Ergebnisse der Umfrage auszuwerten, Eure Kommentare sind aber viel spannender. Also schreibt mir Eure Meinung gerne in die Comments.