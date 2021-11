Umfrage der Woche: Habt Ihr was gegen Smartphone-"Rebrandings"?

Was haltet Ihr vom Rebranding bei Handys? Die Praxis besteht darin, dass ein Smartphone-Hersteller eines seiner etablierten Modelle wiederverwendet und es als neues Produkt auf den Markt bringt – allerdings unter einem anderen Namen. Handelt es sich um Betrug oder seht Ihr darin einfach eine Möglichkeit zur Optimierung der Produktreihen? Sagt uns in der Umfrage dieser Woche, ob Euch Rebranding-Smartphones stören.

Mein Oppo A94 5G zum Beispiel zeigte den Namen Oppo Reno5 Z an, als ich es zum ersten Mal für meinen Test einschaltete. Ähnlich sind viele der in Europa eingeführten Poco-Smartphones identisch mit den Redmi-Smartphones, die nur in China veröffentlicht wurden. Das Poco M4 Pro zum Beispiel sieht dem Redmi Note 11, das im Oktober letzten Jahres in China eingeführt wurde und im ersten Quartal 2022 auch hier erscheinen wird, sehr, sehr ähnlich. OnePlus und Realme, zwei Untermarken von Oppo, haben ebenfalls viele recycelte Modelle, vor allem in der Einstiegs- und Mittelklasse.

Aber stört Euch das?

Ihr erfahrt, dass ein Smartphone ein Rebranding-Modell ist. Kauft Ihr es oder nicht? Nein, das ist betrügerische Praxis

Ja, es ist lediglich Marketing

Bin unentschlossen (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

So wie ich es gerade dargestellt habe, sieht das Rebranding wie eine von den Herstellern gewählte Möglichkeit aus, uns in China herausgebrachte Smartphones weiterzuverkaufen, indem sie einfach Firmware und Verpackung ändern.

Mein Kollege Rubens wies mich darauf hin, als wir über dieses Thema sprachen: "Das ist vor allem verwirrend und ärgerlich für uns, aber es kann auch Verbraucher:innen Schwierigkeiten bereiten, Smartphone-Tests einzuordnen. Das größte Problem ist für mich, wenn ein bestimmter Name für völlig unterschiedliche Modelle verwendet werden kann (wie es Xiaomi macht)."

Aber kann man ein gutes Rebranding von einem schlechten Rebranding unterscheiden? Wenn ein umbenanntes Smartphone es den Herstellern ermöglicht, billigere Modelle zu verkaufen und sie häufiger auf den Markt zu bringen, ist das nicht positiv für uns? Ist es wirklich ein Problem, wenn mein Smartphone ein Klon eines Modells ist, das auf einem Markt erscheint, zu dem ich ohnehin keinen Zugang habe?

Kann das Rebranding von Smartphones für Nutzer:innen von Vorteil sein? Ja (bitte in den Kommentaren begründen)

Nein (bitte in den Kommentaren begründen) (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Letztendlich sehe ich nicht ein, warum ich der Einzige sein sollte, der sich in diesem Artikel beschwert. Sicherlich gibt es auch unter Euch so manchen, der von dieser Praxis ebenfalls frustriert sind.

Auf Anregung meiner Kollegin Camila würde ich daher gerne wissen: Welche Smartphone-Hersteller übertreiben es Eurer Meinung nach zu sehr mit den Rebrandings?

Welche Unternehmen sollten sich beim Rebranding mehr zurückhalten? Xiaomi / Redmi

Poco

Oppo / One Plus

Realme

Motorola

Vivo

Samsung (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Vielen Dank im Voraus an alle Teilnehmer:innen der Umfrage dieser Woche. Wie immer lade ich Euch ein – nein, ich fordere Euch auf, Eure Meinungen und Gedanken in den Kommentaren darzulegen. Das gilt insbesondere für die Antwort auf die zweite Frage. Ich freue mich schon drauf, Euch dann am Montag die Ergebnisse zu präsentieren und mit Euch zu diskutieren. Kommt alle gut ins Wochenende!