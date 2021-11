Realme will bei Edel-Handys mitmischen – eine schlechte Idee?

Realme will offenbar bei den ganz großen Mitmischen! Denn wie Unternehmensgründer Sky Li am 12. November auf Twitter verriet, plant das Unternehmen den Verkauf von Handys, die über 800 US-Dollar kosten. Eine gute Chance für Realme oder ein zu gewagter Versuch?

"Es ist offiziell, Realme wird in den Markt der High-End-Smartphones über 800 Dollar einsteigen!", kündigte Realme-Mitbegründer Sky Li am 12. November auf Twitter an. Mehr hat der Geschäftsführer nicht verraten, und es ist unklar, ob dieser Strategiewechsel mit dem kommenden Realme GT 2 eingeleitet wird. Denn eventuell wird der Hersteller auch eine ganz neue Linie ins Leben rufen.

Der CEO von Realme, Madhav Sheth, sagte mir letztes Jahr in einem Interview, dass es das Ziel sei, bis Ende 2021 zu den Top 5 der Smartphone-Hersteller zu gehören. Bis Mitte November 2021 ist das Ziel noch nicht ganz erreicht, zumindest nicht nach den Zahlen von Counterpoint Research für das erste Halbjahr.

Dennoch ist Realme im zweiten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum exponentiell um 135 % gewachsen. Und es war der schnellste Hersteller, der seit seinem Markteintritt vor nur 37 Monaten insgesamt 100 Millionen Smartphones ausgeliefert hat. Wie auch immer, Realme scheint zu glauben, dass dieser Schritt in das Premium-Segment das ist, was es braucht, um den Status eines Big Players zu erreichen.

Ein logischer Übergang

Diese Strategie ist nicht neu. Alle chinesischen Smartphone-Hersteller haben in Europa denselben Geschäftsplan verfolgt. Sie treten zunächst als günstigerer Herausforderer in den Markt ein und überschwemmen ihn dann mit zahlreichen billigeren Produkten. Diese kommen in der Regel mit höherer Frequenz auf den Markt und dabei sammelt man eine Fangemeinde. Diese werden so treu, bis man dann höherpreisige Handys verkaufen kann.

Xiaomi ist ein perfektes Beispiel dafür, denn der Hersteller hat es geschafft, im Jahr 2021 die Führung auf dem Smartphone-Markt zu übernehmen. Das Unternehmen ist nun ein ernstzunehmender direkter Konkurrent der Giganten Apple und Samsung mit einem umfangreichen Katalog in allen Preisklassen.

Die Strategie kann jedoch zweischneidig sein, vor allem, wenn der Hersteller seine Kommunikation nicht ändert und nicht versteht, dass das, was seinen Erfolg im mittleren Segment ausmachte, nicht unbedingt auch für das obere Segment gilt.

OnePlus, einst die Lieblingsmarke von Tech-Journalisten und YouTubern und ein Verfechter des Preis-Leistungs-Verhältnisses, hat ebenfalls den Premium-Weg eingeschlagen. Das OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro markierten den Höhepunkt dieser Strategie und einen echten Durchbruch mit einer deutlichen Preiserhöhung im Vergleich zur vorherigen Generation.

Aber bis 2021 hat der Hersteller fast seine gesamte Markenidentität an Oppo verloren und seine kommenden Smartphones werden sogar mit ColorOS 12 laufen. Realme wird also die Fallstricke von OnePlus vermeiden müssen, wenn es nicht als Unterbereich seines Dachkonzerns enden will.

Das Realme ist ein hervorragendes Flaggschiff für unter 500 Euro, aber seine Schwächen wären bei 800 Euro weniger verzeihlich / © NextPit

Welche Lehren können wir von OnePlus ziehen?

So gut seine Flaggschiffe auch waren, OnePlus hat es nie wirklich geschafft, ein Mainstream-Publikum anzusprechen, das groß genug ist, um auf dem High-End-Markt Fuß zu fassen.

Seit der Einführung seiner Premium-Strategie im Jahr 2019 hat OnePlus immer wieder Kritik an der Qualität des Kameramoduls, dem kabellosen Laden und der Regelmäßigkeit der Updates geübt. Nimmt man diese Kriterien und vergleicht sie mit einem Mittelklasse-Smartphone oder einem Flaggschiff-Killer, kann man sie übersehen. Aber bei einem 800-Dollar- oder Euro-Handy werden sie zu wesentlichen Kaufkriterien.

Und das ist es, was OnePlus meiner Meinung nach gefehlt hat. Das und die Tatsache, dass es ein bisschen zu sehr mit den Flaggschiffen von Oppo konkurrierte. Das veranlasste die Dachmarke dazu, seinen eigenen Katalog mit den Produkten ihrer Untermarken aufzupeppen.

Aber es ist dieser Übergang, den Realme vollziehen muss, wenn es einen guten Start in den High-End-Markt hinlegen will. Sein neuestes Flaggschiff, das Realme GT, ist ein hervorragendes Smartphone in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, gerade weil es bei seinem Erscheinen weniger als 500 Euro kostete. Wenn man nicht über einen wettbewerbsfähigen Preis verfügt, muss man im Gegenzug die bestmöglichen technischen Spezifikationen anbieten.

Für weniger als 500 Euro kann ich auf eine IP-Zertifizierung und Wireless-Charging verzichten und nehme ein Vierfach-Kameramodul mit zwei Makro- und Tiefensensoren in Kauf. Das ist keine große Sache, denn ich habe ein hochmodernes SoC, einen schönen 120-Hz-Bildschirm und einen soliden Akku. Aber bei 800 Euro bin ich weniger geneigt, diese Kompromisse einzugehen.

Schafft Realme den Sprung ins High-End-Segment? Na klar!

Realme muss auch verstehen oder vielmehr berücksichtigen, dass der "Spec-War" im High-End-Segment viel weniger relevant ist. Wir sprechen hier von einer Preisklasse, in der die Nutzer akzeptieren, dass ihr Smartphone immer noch mit 20 Watt aufgeladen wird. Stellt Euch die Realme-Foren vor, wenn sie es wagen würden, ein Smartphone auf den Markt zu bringen, das nicht mit mindestens 65 Watt aufgeladen werden kann!

Regelmäßige und pünktliche Updates, ein ordentliches Foto-Hardware- und Software-Paket und eine Android-Oberfläche mit exklusiven Funktionen – darauf muss Realme seine Kommunikation ausrichten, wenn es das nächste Xiaomi und nicht das nächste OnePlus werden will!