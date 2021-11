NextUp: Black-Friday-Deal – NextPit reduziert Artikel auf 0 Euro!

Ein besonders guter Deal zum Black Friday: NextPit gibt Euch 1.000.000 Prozent auf Artikel! im neusten NextUp stelle ich Euch daher die spannendsten Artikel der kommenden Woche vor. Denn so wisst Ihr schon am Montag, welche Gratis-Artikel Ihr im Laufe der Woche unbedingt lesen solltet. Los geht's!

Das Internet ist in heller Aufruhr, denn der Black Friday steht an. Dabei erwarten wir wie immer satte Rabatte auf Smartphones, Notebooks und sonstige Technik. Bei NextPit geben wir das ganze Jahr 100 Prozent Rabatt auf unsere Artikel, denn diese sind immer umsonst. Es ist also höchste Zeit, dass ich Euch drei besonders lohnenswerte Deals im neusten NextUp vorstelle.

Natürlich bereiten wir uns im Hintergrund schon auf die Angebotstage in den nächsten Wochen vor. Habt Ihr also Wünsche oder Fragen zum Elektronikkauf im Internet, stellt sie mir gerne unter diesem Artikel. Oder Ihr wartet bis Mittwochmorgen, denn ...

Antoine und das Black-Friday-Paradoxon

Antoine wird am Mittwochmorgen endlich mal wieder unsere Top-News der Woche übernehmen. Dabei zeigt er Euch anhand von Statistiken und seiner Erfahrungen, was das paradoxe am Black Friday ist. Denn an diesem Tag ein Smartphone zu kaufen, kann sich entweder sehr oder so gar nicht lohnen. Sein Working-Title lautet dabei:

Warum der Black Friday die beste und schlechteste Zeit ist, ein Smartphone zu kaufen Artikel Veröffentlichung Antoines Top-News der Woche Mittwoch, 17. November

So ganz habe ich seine Argumentation im Vorfeld noch nicht durchblickt. Denn in der Vergangenheit bin ich mit Preisvergleichen an Schnäppchentagen immer ganz gut gefahren. Ich lese Antoines Text daher auf jeden Fall am Mittwoch!

Kleine Handys und laute Ohrhörer

Ich muss Euch eine kleine Liebesgeschichte zu In-Ear-Bluetooth-Kopfhörern mit ANC erzählen. So trag es sich letzten Freitag zu, dass ich mich in den neuesten "James Bond" wagte. Keine Zeit zu sterben ist in Berlin aber noch mehrere Wochen nach dem Release derart ausgebucht, dass meine Begleitung und ich in der ersten Reihe saßen. Die befürchtete Nackenstarre blieb zwar Gott sei Dank aus, die Lautstärke war aber viel zu hoch eingestellt. Ich schwöre, es grenzte an Körperverletzung!

Updates unserer besten Listen Artikel Veröffentlichung Bestenliste der kleinen Smartphones Dienstag, 16. November Vergleich der In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit ANC Mittwoch, 17. November Bestenliste der Gaming-Smartphones Donnerstag, 18. November

Da sich die Lautstärke laut einem Mitarbeiter nach dem Start nicht verringern ließe, haben wir uns prompt ANC-Kopfhörer eingesetzt. Und siehe da, James Bond war plötzlich erträglich. Nicht unbedingt gut – aber erträglich! Wollt Ihr Euch zum Black Friday auch Notfall-Leisehörer kaufen, lest mein Update der ANC-Kopfhörer-Bestenliste. Dazu kommen Updates der Bestenlisten für kleine Handys und schnelle Gaminghandys.

Keiner mag meine Rätsel – Ehre genommen

Eigentlich habe ich das Format "NextUp" auf NextPit nur ins Leben gerufen, um mir jede Woche ein unterhaltsames Rätsel auszudenken. Bisher war die Beteiligung aber derart gering, dass ich letzte Woche spontan gestreikt habe. Das versprochene Review des mysteriösen Smartphones blieb aus – und wurde auf diese Woche verschoben.

Mysteriöses Smartphone, zweiter Versuch Artikel Veröffentlichung Mysteriöses Smartphone im Test Dienstag, 16, November

Das untere Smartphone ist unser mysteriöses Smartphone der Woche! / © NextPit

Ihr könnt also noch einmal versuchen, mein kniffliges Rätsel zu lösen. Vielleicht hilft Euch ja ein weiterer Hinweis, um welches Handy es sich handeln könnte. Schaut dazu doch mal in die Zwischenüberschrift über dem letzten Absatz ...

Was sind Eure Wünsche für die nächste Woche bei NextPit? Habt Ihr einen Themenvorschlag oder seid strikt gegen eine Bestenliste für kleine Handys? Teilt es mir in den Kommentaren mit!