Umfrage der Woche: Wie hört Ihr Musik und wenn ja, worüber?

Spotify wird im Laufe des Jahres ein HiFi-Abonnement auf den Markt bringen und in der Redaktion kam direkt die Frage auf, ob das überhaupt nötig ist. In unserer Umfrage der Woche wollen wir daher von Euch wissen, ob Musik-Streaming-Dienste für audiophile Nutzer in Frage kommen. Daher wollen wir von Euch erfahren: Wie hört Ihr im 21. Jahrhundert Musik?

Kassetten, Vinyl, Spotify, MP3-Player ... die Vielfalt der Wiedergabemöglichkeiten ist fast so vielfältig wie die Musik selbst. Dabei haben sich Audio-Geräte seit ihren Anfängen natürlich in Qualität und vor allem im Komfort verbessert. Die qualitativen Nachteile von Diensten wie Spotify, Amazon Music und Apple Music wollen die Anbieter mit Premium-Versionen kompensieren, die angeblich "Musikgenuss in CD-Qualität" bieten.

Während wir uns dem Thema Premium-Streaming im Laufe der nächsten Woche noch einmal genauer widmen werden, wollen wir die NextPit-Community in unserer Umfrage der Woche genauer kennenlernen. Wie Ihr sicher wisst, umfasst die NextPit-Sphäre viele internationale Communities und da ist es doch spannend, zu erfahren, welche Unterschiede es in den Hörgewohnheiten der Leser und Leserinnen gibt. Stimmt also in den nachfolgenden Umfragen ab – ich bin gespannt, welche Ergebnisse wir Euch nächsten Montag (1. März) präsentieren können!

Umfrage 1: Über welches Medium hört Ihr Musik?

Gehen wir vom Groben ins Feine: Über welches Medium hört Ihr am liebsten Musik? Ich persönlich bin leider zum Sklaven der Musik-Streaming-Dienste geworden. Obwohl ich selbst seit vielen Jahren Musik höre und ich von mir behaupte, ein gutes Ohr dafür zu haben, ist mir der Komfort beim Musikhören über das Handy wichtiger als die Klarheit, die beispielsweise CDs oder Vinyls bieten.

Welches Medium nutzt Ihr? Streaming-Dienst

Handy / Computer (lokaler Speicher)

Vinyl / Plattenspieler

CD-Spieler

Kassette

Radio / Internetradio

Sonstige (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Diskutiert gerne auch in den Kommentaren über Eure Präferenzen, wenn es um Musik geht. Aus einem gewissen Nostalgie-Faktor habe ich in Berlin sogar schon mitbekommen, dass sich jüngere Menschen wieder Walkmans kaufen. Was haltet Ihr davon?

Umfrage 2: Welchen Musik-Streaming-Dienst habt Ihr abonniert?

Ich erinnere mich noch daran, wie ich mich das erste mal bei Spotify eingeloggt habe. Ich konnte es kaum fassen, wie viel Musik es dort zu entdecken gab und gefühlt gab es damals nichts, was dem schwedischen Dienst das Wasser reichen konnte. Vorher habe ich die Plattform Grooveshark genutzt, die aus Deutschland aber sehr schwer zu erreichen war. Daher die Frage: Welche Musik-Streaming-Dienste habt Ihr abonniert?

Was ist Euer Musik-Streaming-Dienst? Spotify

Amazon Music

Apple Music

YouTube Music

Deezer

Tidal

Napster

Soundcloud

Sonstige (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Sicher habt Ihr Gründe, warum Ihr den jeweiligen Dienst nutzt. Wie David vor einigen Monaten beschrieb, sollte man dabei auch an die Künstler denken und Spotify ist dafür bekannt, seinen Künstlern echt wenig vom Streaming-Kuchen abzugeben. Ist das für Euch ein Grund gegen den Dienst?

Umfrage 3: Über welches Gerät hört Ihr am liebsten Musik?

Wieder ein offenes Zugeständnis: Ich bin süchtig nach meinen Kopfhörern. Obwohl ich alleine wohne und mein DDR-Bau in Berlin-Friedrichshain dicke Wände bietet, mag ich es einfach lieber, die Musik beim Gang durch die Wohnung mitzunehmen. Kumpel von mir stehen aber total auf Smart-Speaker – wem stimmt Ihr zu?

Welches Ausgabegerät nutzt Ihr am meisten? HiFi-Lautsprecher

Integrierte Lautsprecher (Handy, Notebook, Fernseher, etc.)

Kopfhörer

Smart-Speaker

Bluetooth-Speaker

Sonstige (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Auch hier gibt es viele Dimensionen, an die man denken muss. Den eigenen Vinyl-Player mit einem Bluetooth-Kopfhörer zu verbinden, ist beispielsweise nicht so einfach möglich. Teilt mir Eure Erfahrungen also auch gerne in den Kommentaren mit.

Umfrage 4: Reicht Euch die Audio-Qualität bei Musik-Streaming-Diensten?

Wie bereits erwähnt, kam mir die Idee zu dieser Umfrage, da Spotify einen Premium-Dienst angekündigt habe. Ich selbst habe in meiner Tech-Journo-Karriere viele Dienste ausprobieren können und auch Erfahrungen mit Amazon Music HD und Tidal sammeln können. Für mich waren die Mehrkosten aber einfach nicht hörbar genug. Wie ist das bei Euch?

Findet Ihr Premium-Streaming sinnvoll? Absolut, ich höre da einen deutlichen Unterschied!

Nein, das ist reine Geldmache.

Schon, aber ich persönlich höre keinen Unterschied. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Auf dieses Thema gehen wir nächste Woche noch einmal genauer ein und erklären Euch ausführlich, was hinter den "Premium"-Qualitäten von Tidal und Co. steckt. Habt Ihr im Voraus fragen, auf die wir unbedingt eingehen sollten?

Umfrage 5: Das leidige Thema: Geld!

Zu guter Letzt will ich noch einmal auf das Thema Geld eingehen. Zwar hat Spotify noch keinen Preis für seine HiFi-Variante genannt, mit Preisen bis zu 20 Euro sind Premium-Streaming-Dienste aber nicht gerade günstig. Zumal nicht einmal ganz klar ist, ob der Einkauf von Songs in Master-Qualität auch wirklich zu mehr Kosten für den Anbieter führt.

Wie viel Geld ist Euch Musik-Streaming wert? (Im Monat) Unter 5 Euro

5 bis 10 Euro

10 bis 15 Euro

15 bis 20 Euro

Über 20 Euro (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Bei der Frage nach dem Geld ist Eure Motivation, also ob Ihr mehr Geld für mehr Qualität oder mehr Geld für die Marge der Künstler bezahlen wollt.

Wann kommen die Ergebnisse?

Natürlich wollen wir die Ergebnisse aus unseren Umfragen nicht einfach hier stehen lassen. Am Montag, den 1. März werde ich die Ergebnisse in diesem Artikel noch einmal genauer vorstellen und dabei auch die Meinungen der internationalen NextPit-Communities mit einbeziehen. Bleibt also gespannt und behaltet die NextPit-Startseite im Blick.

Alternativ könnt Ihre NextPit auch über die sozialen Medien verfolgen oder unseren RSS-Feed abonnieren. Wollt Ihr einen Artikel verpassen, lege ich Euch zudem unsere Telegram-Gruppe ans Herz!