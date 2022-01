Valco VMK20 im Test: Preis-Leistungs-Knüller aus Finnland

"Kalsarikänni" ist finnisch und bedeutet, sich zu Hause alleine in Unterhosen zu betrinken. Und erklärt vielleicht schon, wie das Marketing rund um die Valco VMK20 entstanden ist. Hinter klingonischen Betriebsanweisungen und tief-männlich gehauchten Kopfhöreransagen verstecken sich jedoch richtig gute Kopfhörer. Im Test verrate ich Euch, warum die VMK20 für 169 Euro ein echt guter Deal sind. Nyt sitä mennään!

Bewertung

Pro Sehr guter Klang mit Equalizer-Apps

Solide Verarbeitung

Extrem lange Akkulaufzeiten

Charmantes Marketing

Recht preiswert Contra ANC überzeugt kaum

Plastik nicht allzu hochwertig

Kaum Komfort-Features

"Verrücktheit" kann auch nervig sein

Design: China-Plastik mit solidem Finn-ish Bei den Valco VMK20 handelt es sich um Over-Ear-Kopfhörer, die Eure Ohren also komplett umschließen. Um einen optimalen Sitz zu gewährleisten, vertraut Valco auf Memory-Foam, der mit veganem Kunstleder umhüllt ist. Auf die Waage bringen die Headphones 250 Gramm, ein Tragecase ist im Lieferumfang enthalten. So treffen die VMK20 bei Euch zu Hause ein. / © NextPit Hat mir gefallen: Wiedererkennungswert dank Stoffüberzug an den Ohrmuscheln (graue Version)

Solider Tragekomfort trotz festem Sitz

Portabel und mit DJ-Funktion (drehbare Ohrmuscheln) Hat mir nicht gefallen: Plastik mit China-Ästhetik

Starker Geruch beim Auspacken, der auch nach einigen Wochen noch erschnüffelt werden kann

Rebrand eines China-Kopfhörers Over-Ear-Kopfhörer sehen sich in der Regel sehr ähnlich! Und wie bei allen Modellen empfiehlt Valco Euch, die VMK20 "mit dem Stirnband nach oben und den Kopfhörerteilen über den Ohren" zu tragen. Dennoch ist es lobenswert, dass sich Valco mit dem Stoffüberzug an den Außenseiten der Ohrmuscheln von Konkurrenten wie Sony, Bose oder Sennheiser abheben kann. Sowohl Stoff als auch der Valco-Schriftzug sind sehr gut verarbeitet, selbst mit stärkerem Druck bewegt sich hier nichts. Der Stoffüberzug ist eigensinnig und sitzt total fest. / © NextPit Diese hochwertige Verarbeitung findet sich auch an weiteren Stellen der Headphones. Die Scharniere sind aus Metall gefertigt und die Ohrpolster dank Memory-Foam echt bequem. Ein wirkliches Premium-Feeling kommt bei den VMK20 allerdings nicht auf. Dafür offenbart das glänzende Plastik meiner Meinung nach zu viel vom eigentlichen Ursprung der Kopfhörern. Denn die Valco VMK20 sind eine optimierte Version bekannter China-Headphones, wie die Kolleg:innen von Audio-Room.net haargenau und im Detail zeigen. Über diese Vergangenheit müsst Ihr also hinwegschauen, wenn Ihr Euch für die VMK20 entscheidet. Das geht am besten, indem Ihr die Kopfhörer aufsetzt. Denn der Tragekomfort ist auf meinen Ohren sehr gut. Und das, obwohl die Kopfhörer für Over-Ear-Modelle überraschend fest aufsitzen. Hier hat Valco an die eigenen Landsmänner und Landsfrauen gedacht, die zu Death-Metal-Doublebass im richtigen Takt headbangen. Kompakt und hochwertig: Das Tragecase, das jedem Kopfhörer beiliegt. / © NextPit Zumindest das Tragecase hat Valco komplett erneuert und das ist auch gut so. Es ist qualitativ hochwertig, sorgt für ausreichenden Schutz und enthält neben USB-C und 3,5-Millimeter-Klinkenkabel auch einen Adapter fürs Flugzeug.

Klang & ANC: Mit einigem Aufwand ultrageil In den VMK20 kombiniert Valco 40-Millimeter-Treiber mit Qualcomms QCC3034-Chipsatz. Dabei nahmen die Audio-Profis eigene Optimierungen am digitalen Klangprozessor (DSP) vor. Das Ergebnis ist ein besonders neutraler Klang, der vielen Konkurrenten fehlt. Die Kopfhörer unterstützen zudem AAC, SBC und AptX HD per Bluetooth 5.0. ANC über vier Mikrofone ist ebenfalls mit dabei. Hat mir gefallen: Superneutraler Klang

Unterstützung von AptX HD

Per Kabel auch passiv nutzbar Hat mir nicht gefallen: ANC eher mittelmäßig, zudem ohne Abstufungen

Kein Transparenzmodus

Keine Equalizer oder Klangprofile

Brummen bei der Nutzung per Kabel Ein wichtiger Tipp, wenn Ihr Euch für die Valco VMK20 entscheidet: Nehmt Euch nach dem Auspacken Zeit, um sie ausgiebig zu testen. Und bitte installiert einen Equalizer auf Eurem Handy oder dem PC. Denn trotz des flashigen Marketings und der Prise Craziness sind die Kopfhörer extrem neutral abgestimmt, wodurch sie zuerst ein wenig langweilig klingen. Nach der Eingewöhnung sind die Kopfhörer echte Alleskönner. Die Treiber der VMK20 messen 40 Millimeter./ © NextPit Zum Test habe ich von Leprous (Prog-Metal) über Eminem (Hip-Hop), Chick Corea (Jazz), Beethoven (Metalcore, Scherz – Klassik natürlich) bis hin zu Dua Lipa (Pop) einige Genres gehört. Dabei zeigten sich die VMK20 auch ohne weitere Anpassungen der Equalizer-App auf meinem Pixel 6 überraschend flexibel. Wenn Ihr Euch die Zeit nehmt, bieten Euch die Valco VMK20 für jedes Genre einen sehr guten Klang. Dazu trägt auch die Unterstützung des Bluetooth-Codecs AptX HD bei, von dem Ihr auf aktuellen Android-Smartphones profitiert. Nutzt Ihr stattdessen ein iPhone, ist aber auch AAC mit an Bord. Über ein 3,5-Millimeter-Kabel, das im Lieferumfang enthalten ist, könnt Ihr die kabellose Verbindung auch überbrücken. Nicht weiter spektakulär, aber für viele HiFi-Fans ist Bluetooth ein großes Bottleneck bei der Klangqualität. Im kabelgebundenen Betrieb brummen die Headphones ein wenig. / © NextPit Hier muss ich Euch bei den VMK20 aber über ein bei Stille deutlich hörbares Brummen unterrichten. Dieses trat sowohl in Verbindung mit meinem MacBook Air als auch bei der Nutzung an meinem E-Piano, einem Casio CDP-S350, auf. Der Klinkenanschluss wird somit eher zum Notbehelf, wenn der Akku einmal leer ist. Denn passiv könnt Ihr die Headphones auch dann nutzen, wenn sie aus sind. Praktisch! ANC Ein Notbehelf ist meiner Meinung nach auch das integrierte ANC. Ein in vielen Fällen praktisches Feature, das aktiv Umgebungsgeräusche aus dem Klangbild filtert. In vielen anderen Fällen wird ANC aber zum Marketingbegriff, der bei Schlaumeiern wie mir im Internet für Kritik sorgt. Denn das ANC der VMK20 ist nicht wirklich effektiv – und dazu ist es auch noch äußerst unflexibel. ANC ist mit an Bord – im Vergleich zur Klangqualität aber eher zu vernachlässigen. / © NextPit An der linken Seite der Kopfhörer findet Ihr einen Knopf, über den Ihr das ANC an- oder ausschaltet. Hier bietet die Konkurrenz bereits feine Abstufungen und vor allem Transparenzmodi. Mit diesen könnt Ihr im Straßenverkehr trotz Kopfhörer aufmerksam bleiben. Bei Sonys WH-1000XM4 gelingt das sogar vollautomatisch und selbst günstigere Modelle wie die Soundcore Life Q30 bieten dieses Komfort-Feature. ANC wird bei den VMK20 zur Nebensache und persönlich hätte ich eher darauf verzichtet. Ist Euch das Feature sehr wichtig, würde ich Euch ein anderes Modell empfehlen.

Komfort-Funktionen: Minimalistisch, leider Bei den Komfort-Funktionen gibt es im Testbericht der Valco VMK20 nicht viel zu verkünden. Multi-Pairing ist mit an Bord, davon abgesehen fehlt es den Kopfhörern aber leider bei allen Standard-Features. Hat mir gefallen: Multi-Pairing

Kreative Durchsagen in tief-männlichem "Finnglisch"

Unterstützung für Sprachassistenten Hat mir nicht gefallen: Keine Companion-App

Keine nativen Equalizer oder Klanganpassungen

Keine ANC-Features

Keine Trageerkennung Neue Kopfhörer müssen bei mir nicht nur klanglich überzeugen. Dafür bieten Headphones wie die Sony WH-1000XM4, die Apple AirPods Max oder die Bose Noise Cancelling Headphones 700 zu viele coole Komfort-Kniffe. An denen mangelt es bei den Valco-Kopfhörern aber leider komplett. Lobenswert ist das Multi-Pairing, das Euch die Möglichkeit gibt, zwei Geräte gleichzeitig zu verbinden. Ganz von selbst schalten die VMK20 bei mir zwischen Smartphone und Notebook um. Dazu kommt die Aktivierung und Sprachaufnahme für die gängigen Sprachassistenten, was im Jahr 2022 aber als Standard-Feature gilt. Cool und eigensinnig sind die kreativen Durchsagen für "Power on", "Connected" und "Battery Low". Statt einer Computerstimme gibt es eine tiefe Männerstimme mit stark-finnischem Akzent. Kompakt zusammengefaltet passen die Kopfhörer auch in große Jackentaschen. / © NextPit Am deutlichsten störte mich im Test die Abwesenheit einer Companion-App zur Steuerung der Kopfhörer. Hier hätte Valco in Zukunft auch die Möglichkeit, einen Equalizer unterzubringen, um Nutzern die benötigte Klangoptimierung zu gewährleisten. Beim ANC mangelt es ebenfalls an der Funktionsvielfalt. Wo die VMK20 nur An/Aus bieten, ermöglicht die Konkurrenz Bewegungserkennungen, Pass-Through oder sogar das Erkennen von Gesprächen. Zu den weiteren Defiziten mit Blick auf andere Kopfhörer gehört das Fehlen einer Trageerkennung. Im Jahr 2021 setzen sich zudem Sonder-Features wie 3D-Audio durch, mit denen beispielsweise die AirPods Max punkten. Viele dieser Funktionen sind im Alltag echt hilfreich, während individualisierte Sprachausgaben nichts weiter als ein nettes Gimmick sind. Dass aber viele Tester genau diese in den ersten Absätzen loben, zeigt, wie wichtig kreatives Branding ist.

Akku: Länger hält keiner durch Valcos VMK20 verfügen über einen Akku mit 1.050 Milliamperestunden. Damit erreicht der finnische Hersteller Laufzeiten von bis zu 45 Stunden bei aktiviertem ANC. Quick-Charging ist nicht mit an Bord, beim Aufladen müssen die Kopfhörer bis zu drei Stunden an der Steckdose bleiben. Hat mir gefallen: Extrem lange Laufzeiten

USB-C

Auch leer noch nutzbar, dann per Kabel Hat mir nicht gefallen: Lange Ladezeit Mit Laufzeiten von bis zu 45 Stunden bei aktiviertem ANC sind die Valco VMK20 die Dauerläufer unter den ANC-Kopfhörern. Selbst der Klassenprimus WH-1000XM4, den ich im Test schon häufiger erwähnt habe, hält "nur" 38 Stunden durch. Ein echter Spitzenwert also, der für eine extreme Autonomie im Alltag sorgt. Selbst bei täglicher Nutzung sind die VMK20 so gut wie niemals leer. Der Multifunktionsknopf schaltet die Kopfhörer an, aus und steuert weitere Funktionen. / © NextPit Zur Veranschaulichung: Hört Ihr bei der Arbeit jeden Tag fünf Stunden lang Musik, halten die Headphones fast zwei volle Arbeitswochen durch. Das ist echt geil und lässt mich unbeeindruckt auf die langen Ladezeiten blicken. Ja, die Valco VMK20 laden fast drei Stunden lang auf, wenn sie leer sind. Aber das nimmt man alle zwei Wochen gerne hin. Zumal Ihr die Over-Ear-Kopfhörer per Kabel auch leer weiternutzen könnt.

Technische Daten und Hinweise Was Ihr noch über die Valco VMK20 wissen solltet Im Lieferumfang enthalten: Eine kreative Bedienungsanleitung, ein 3,5-mm-Klinkenkabel, ein Flugzeugadapter, ein USB-C auf USB-A-Kabel und das Tragecase

Die Betriebsanleitung gibt's auch klingonisch

Freisprechen klingt dank CVC8-Rauschunterdrückung klar, aber ein wenig zu blechern

Wahlweise in schwarz oder grau verfügbar Eigenschaften Produkt Valco VMK20 Abbildung Konnektivität Bluetooth 5.0 mit AptX HD, SBC & AAC Chipsatz Qualcomm QCC3034 mit eigenem DSP-Setup ANC Vorhanden, Aktive Geräuschunterdrückung von ADI mit 4 Mikrofonen Verstärker Klasse AB Treibergröße 40 Millimeter Impedanz 32 Ohm Frequenzgang Zwischen 20 und 20.000 Hertz Gewicht 250 Gramm Akku 1.050 mAh für bis zu 45 Stunden Akkulaufzeit Ladezeit 2 bis 3 Stunden per USB-C Sprachassistenten Siri und Google Assistant Zum Angebot* Hier klicken*